Отправлено: - 00:12

Гога:

Лишний раз убеждаюсь , что здесь по ТВ и интернету про запад только брехня

Цитата:Так немцы же на долгосрочном контракте с РоссиейДаже на Украине пока не чувствуют.Там предприятия не дороже 400 баксов покупают..Хотя он уже под 2000 наверно..