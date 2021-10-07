abaika95: Че там про Алматинскую область про медиков в России и ещё кучу всего уже не помню?
Ты не помнишь, о чем пишешь? Ну это твои проблемы. Про врачей я ещё ничего не писал, но есть у меня и врач. Двоюродный племянник работает врачом-ортопедом в Петербурге. Пациенты хвалят. Кстати, все моиродственники, уехавшие в Россию, не пьют и не курят. Зарабатывают в среднем выше россиян на той же должности. Да и земляк Марат обошел местных кандидатов при повышении за счёт хорошего отношения к работе, и общей грамотности. Ну чем не лучшие люди?!
abaika95: serg kost: В Россию все лучшие из Казахстана приехали. Поэтому там все хорошо.
Хм.. Немного непонятно.. То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые... Ну так унижать остальных, как то не по джентльменски.. Это вопрос к сергу.. Ну тот же Юджин, да вся редакция НГ..
serg kost: Про врачей я ещё ничего не писал, но есть у меня и врач.
Тоесть ты не помнишь о чем спорил? О врачах котрые уезжают от нас в Россию Но у нас их всервоно больше чем там Старый?)
Цитата:
111: Хм.. Немного непонятно.. То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые... Ну так унижать остальных, как то не по джентльменски..
А кто сказал что уехали джентльмены? Уехали те кто не смог найти себя в современном Казахстане Из Пакистана кто уезжает? А из Сирии? Безолаберные и ленивые Которые трудится не хотят Ради страны Главное на теплое место приехать и паразитировать на тех кто строит страну)
maxsaf: А разве ты не по этому до сих пор казахский не выучил?))
Протестую! Предположу что он уже начал учить казахский язык, знание которого долг и обязанность каждого гражданина Республики Казахстан. Возможно он уже начал перевод пивных этикеток! И параллельно, на них же и изучает. А вы, не верите!?
abaika95: ты не помнишь о чем спорил? О врачах котрые уезжают от нас в Россию Но у нас их всервоно больше чем там
Помню, как ты врал, что у нас их больше. В России больше. Я тебе и ссылку кидал, которую ты не смотрел. И по общему количеству, и по количеству врачей на 100 000 населения. А не уезжали бы, у нас врачей бы и хватало. А сейчас наша область одна из худших по обеспеченности врачами.
serg kost: Вот тебе памятник: Памятник Ермаку Вот тебе крест: Сибирских татар возмутил крест дружине Ермака Вот тебе памятный крест: В Тобольске установят памятный крест Ермаку И все это об одном и том же.
Так новый памятник установили и аэропорт назвали в честь Ермака? Ответь просто да или нет и я закончу с тобой на этом) Цитата:
serg kost: Помню, как ты врал, что у нас их больше. В России больше. Я тебе и ссылку кидал, которую ты не смотрел. И по общему количеству, и по количеству врачей на 100 000 населения. А не уезжали бы, у нас врачей бы и хватало.
Ты чето совсем уже заврался Ты кидал ссылку по количеству врачей на 100 тысяч при этом доказывал что у нас (в Казахстане а не у вас) с врачами совсем швах В итоге получалось что на 100 тыс врачей у нас меньше чем в России всего то 30-40 человек (поправишь потом занудно и это не существенно) и при этом приводил статистику сколько у нас врачей ещё уехало Тоесть поясню для глупых По совокупному тоннажу врачей у нас Выходит больше(при статистике оттока берут И образование) раз даже при оттоке мы недолеко Ушли По количеству врачей при своих 19 млн населения от 140 млн России? Чучуть хоть считать умеешь враль? Цитата:
maxsaf: Какое точное описание казахстанских чинуш
Какое точное описание вашего убогого чувства сарказма)) Цитата:
Уже не ваш земляк: Интересно, а на каком языке будут плакаты на гей-параде, о котором мечтает Оцифрованный?
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