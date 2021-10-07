Отправлено: - 22:55

abaika95: Че там про Алматинскую область про медиков в России и ещё кучу всего уже не помню?

[Исправлено: serg kost, 09.10.2021 - 22:59]

Цитата:Ты не помнишь, о чем пишешь? Ну это твои проблемы.Про врачей я ещё ничего не писал, но есть у меня и врач.Двоюродный племянник работает врачом-ортопедом в Петербурге. Пациенты хвалят.Кстати, все моиродственники, уехавшие в Россию, не пьют и не курят. Зарабатывают в среднем выше россиян на той же должности.Да и земляк Марат обошел местных кандидатов при повышении за счёт хорошего отношения к работе, и общей грамотности.Ну чем не лучшие люди?!