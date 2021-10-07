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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42564
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
336
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 22:55
#195
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Цитата:
abaika95: Че там про Алматинскую область про медиков в России и ещё кучу всего уже не помню?

Ты не помнишь, о чем пишешь? Ну это твои проблемы.
Про врачей я ещё ничего не писал, но есть у меня и врач.
Двоюродный племянник работает врачом-ортопедом в Петербурге. Пациенты хвалят.
Кстати, все моиродственники, уехавшие в Россию, не пьют и не курят. Зарабатывают в среднем выше россиян на той же должности.
Да и земляк Марат обошел местных кандидатов при повышении за счёт хорошего отношения к работе, и общей грамотности.
Ну чем не лучшие люди?!

[Исправлено: serg kost, 09.10.2021 - 22:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3428
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 22:58
#196
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Цитата:
abaika95:
serg kost: В Россию все лучшие из Казахстана приехали. Поэтому там все хорошо.

Хм..
Немного непонятно..
То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые...
Ну так унижать остальных, как то не по джентльменски..
Это вопрос к сергу..
Ну тот же Юджин, да вся редакция НГ..

[Исправлено: 111, 09.10.2021 - 23:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:00
#197
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Цитата:
111:
То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые...

А разве ты не по этому до сих пор казахский не выучил?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:02
#198
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Цитата:
111:
То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые...

Ты же сам постоянно тут выкладываешь и хвастаешь своими попойками :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10492
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:06
#199
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Цитата:
serg kost:
Про врачей я ещё ничего не писал, но есть у меня и врач.

Тоесть ты не помнишь о чем спорил?
О врачах котрые уезжают от нас в Россию
Но у нас их всервоно больше чем там
Старый?)

Цитата:
111:
Хм.. Немного непонятно.. То есть тут остался весь пьяный сброд, второй сорт, или немного туповатые... Ну так унижать остальных, как то не по джентльменски..

А кто сказал что уехали джентльмены?
Уехали те кто не смог найти себя в современном Казахстане
Из Пакистана кто уезжает? А из Сирии?
Безолаберные и ленивые
Которые трудится не хотят Ради страны
Главное на теплое место приехать и паразитировать на тех кто строит страну)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
336
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:07
#200
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Цитата:
abaika95:
Я всегда на теме до конца Так памятник или крест? Инструктор или политработник?

Вот тебе памятник:
Памятник Ермаку
Вот тебе крест:
Сибирских татар возмутил крест дружине Ермака
Вот тебе памятный крест:
В Тобольске установят памятный крест Ермаку
И все это об одном и том же.
Про политрука Момыш-Улы ты так и не представил сведения.
Командиром он был. Политруком нет.

[Исправлено: serg kost, 10.10.2021 - 08:29]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:09
#201
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Цитата:
abaika95:
Которые трудится не хотят Ради страны Главное на теплое место приехать и паразитировать на тех кто строит страну)

Какое точное описание казахстанских чинуш :lol:
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
720
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:10
#202
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Цитата:
maxsaf:
А разве ты не по этому до сих пор казахский не выучил?))

Протестую!
Предположу что он уже начал учить казахский язык, знание которого долг и обязанность каждого гражданина Республики Казахстан.
Возможно он уже начал перевод пивных этикеток!
И параллельно, на них же и изучает.
А вы, не верите!?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
336
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:13
#203
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Цитата:
abaika95:
ты не помнишь о чем спорил? О врачах котрые уезжают от нас в Россию Но у нас их всервоно больше чем там

Помню, как ты врал, что у нас их больше.
В России больше.
Я тебе и ссылку кидал, которую ты не смотрел.
И по общему количеству, и по количеству врачей на 100 000 населения.
А не уезжали бы, у нас врачей бы и хватало.
А сейчас наша область одна из худших по обеспеченности врачами.

[Исправлено: serg kost, 09.10.2021 - 23:14]

[Исправлено: serg kost, 09.10.2021 - 23:24]
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
720
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:15
#204
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Цитата:
abaika95:
А кто сказал что уехали джентльмены? Уехали те кто не смог найти себя в современном Казахстане

Современный Казахстан, как рассадник джентельментов.
Хорошо кладет, кучно!
:lol:
Надо бы в кладезь мудрости Рухнамы это изречение. А то ведь пропадет в безднах форума этот бриллиант остроумия...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 23:16
#205
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Предположу что он уже начал учить казахский язык, знание которого долг и обязанность каждого гражданина Республики Казахстан.

Ниче он не начал. Он дрыхнет до обеда, потом шорохается где-то целый день, а по ночам жрет и пиво пьёт. Некогда ему долг исполнять :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
238
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 10.10.21 - 15:01
#206
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Интересно, а на каком языке будут плакаты на гей-параде, о котором мечтает Оцифрованный? И пойдёт ли туда животное с сигаретой и в куфии?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10492
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 11.10.21 - 11:39
#207
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Цитата:
serg kost:
Вот тебе памятник: Памятник Ермаку Вот тебе крест: Сибирских татар возмутил крест дружине Ермака Вот тебе памятный крест: В Тобольске установят памятный крест Ермаку И все это об одном и том же.

Так новый памятник установили и аэропорт назвали в честь Ермака?
Ответь просто да или нет и я закончу с тобой на этом)
Цитата:
serg kost:
Помню, как ты врал, что у нас их больше. В России больше. Я тебе и ссылку кидал, которую ты не смотрел. И по общему количеству, и по количеству врачей на 100 000 населения. А не уезжали бы, у нас врачей бы и хватало.

Ты чето совсем уже заврался
Ты кидал ссылку по количеству врачей на 100 тысяч при этом доказывал что у нас (в Казахстане а не у вас) с врачами совсем швах
В итоге получалось что на 100 тыс врачей у нас меньше чем в России всего то 30-40 человек (поправишь потом занудно и это не существенно) и при этом приводил статистику сколько у нас врачей ещё уехало
Тоесть поясню для глупых
По совокупному тоннажу врачей у нас Выходит больше(при статистике оттока берут И образование) раз даже при оттоке мы недолеко Ушли По количеству врачей при своих 19 млн населения от 140 млн России?
Чучуть хоть считать умеешь враль?
Цитата:
maxsaf:
Какое точное описание казахстанских чинуш

Какое точное описание вашего убогого чувства сарказма))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а на каком языке будут плакаты на гей-параде, о котором мечтает Оцифрованный?

На самарском
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