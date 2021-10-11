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≡  20 октября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42564
20 октября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
Отправлено: 11.10.21 - 10:47
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Национальный оператор телерадиовещания будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3428
Re: 20 октября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 11.10.21 - 10:47
#1
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Ну какая там модернизация?
Если только опять учения идут и якобы террористы напали на телефон, телеграф и телевидение...
Надо же спецназу хоть на вышки научиться залазить..
Тарелки откурочивать..
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
177
Re: 20 октября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 11.10.21 - 10:58
#2
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Кто их вообще смотрит? Кому они нужны?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2105
Re: 20 октября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 11.10.21 - 11:17
#3
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Цитата:
Охотник:
Кому они нужны?


Я смотрю: "Отау-ТВ", пакет "Элит Премиум", месячная абонет.плата 2 900 тенге. Неплохо показывает и практически все каналы есть.
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