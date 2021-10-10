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Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
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