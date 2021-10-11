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На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в областной бюджет одобрили депутаты?
На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в областной бюджет одобрили депутаты?
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