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≡ Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42564
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
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Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в области, - сообщается в пресс-релизе ведомства.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
177
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
#1
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Пишут,что надо обязательно устранить дефекты,но на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
726
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:12
#2
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Неизвестность все чаще окутывает страну...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10492
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:19
#3
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Если не знаешь как лишний раз позлить народ
Скажи что отопление отключат
А через 3 дня скажи что пошутил
Классика
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22935
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:27
#4
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Цитата:
Охотник:
Дровами будут топить или углем?

Наверное - кизяком... :lol: ;-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
726
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:30
#5
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Цитата:
drakon:

кизячник-то под следствием. не получится.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
336
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 11.10.21 - 09:03
#6
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Цитата:
Охотник:
на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?

Мазутом.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1381
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 11.10.21 - 09:59
#7
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Было нормально, и вдруг 70-80% износ сразу. Интересненько.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2105
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 11.10.21 - 10:55
#8
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Цитата:
drakon:
кизяком.


В деревнях, для выработки такого количества кизяка, скота уже столько нету.

Цитата:
КГСПС:
и вдруг 70-80% износ сразу


Мы же там не стояли и свечку не держали: надо думать это тоже из той же оперы: - АВАРИЙНО-ВНЕЗАПНАЯ-ПЛАНОВАЯ остановка НПЗ, и как правило в ответственный момент ( в народе это называется: не нытьём, так катанием) и отремонтированных совсем недавно, причём КАПИТАЛЬНО, за государственный счёт (КМГ- это нац.компания), и самое главное, для чего затевались эти ремонты: - цены на ГСМ удивтельным образом поползли вверх.
Кругом ВСЕ и ВСЯ поднимают цены, почему бы и КазГазТрансКаймаку, на этом фоне тоже ПОПЫТАТЬСЯ поднять цены , они что лохи педальные???

[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 10:57]
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