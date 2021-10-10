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Эх автобусные валидаторы
Эх автобусные валидаторы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42562
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
Вчера снова с 18 часов полетели валидаторы в автобусах и началось проклятие на водителей. А все потому, что люди обрадовались, что можно проехать на халяву.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13539
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:23
Цитата:
на атф было, пока их жусан не купил.
еще в сентябре, до слияния баз.
карты атф так и остались.
там сейчас такой бардак, мобильная версия висит час через час.
[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:28]
Добринцофф:
продукты у жусан нету 3,
продукты у жусан нету 3,
на атф было, пока их жусан не купил.
еще в сентябре, до слияния баз.
карты атф так и остались.
там сейчас такой бардак, мобильная версия висит час через час.
[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:28]
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:29
Цитата:
Я в основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем не бонусами,а живыми деньгами.
alex_60:
на атф было, пока их жусан не купил.
на атф было, пока их жусан не купил.
Я в основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем не бонусами,а живыми деньгами.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13539
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:34
Цитата:
у атф-жусан тоже не бонусы, в кешбек,
1 числа месяца автоматически добавляется
к сумме на карте.
Добринцофф:
не бонусами,а живыми деньгами
не бонусами,а живыми деньгами
у атф-жусан тоже не бонусы, в кешбек,
1 числа месяца автоматически добавляется
к сумме на карте.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 21:02
Цитата:
У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..
На банке какая то защита стоит, пришлось через вацап, а так не показывает скрин, все черное выходит..
Добринцофф:
основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем
основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем
У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..
На банке какая то защита стоит, пришлось через вацап, а так не показывает скрин, все черное выходит..
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 21:28
В народном сейчас проплатил школьную столовую, там 5 процентов..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 720
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:27
Цитата:
Ты школу решил закончить?
Наконец, получить образование!?
Красавчег-чо!
Смотри школьников не обижай.
111:
сейчас проплатил школьную столовую, там 5 процентов..
сейчас проплатил школьную столовую, там 5 процентов..
Ты школу решил закончить?
Наконец, получить образование!?
Красавчег-чо!
Смотри школьников не обижай.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:45
Цитата:
Учится никогда не поздно.
И даже не вредно..
Монгол Шуудан:
Ты школу решил закончить
Ты школу решил закончить
Учится никогда не поздно.
И даже не вредно..
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:48
Цитата:
Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться.
111:
У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..
У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..
Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:54
Цитата:
Я их на коммуналку пихаю.
Когда денег совсем нет или когда мелкие платы типа домофонов, газа или мусора.
Добринцофф:
Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться
Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться
Я их на коммуналку пихаю.
Когда денег совсем нет или когда мелкие платы типа домофонов, газа или мусора.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 720
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 11.10.21 - 00:07
Цитата:
Похвальное начинание!
И когда у тебя 1 сентября? Так сказать, начало новой жЫзни?
Когда у тебя в маску начнутся необратимые изменения с целью повышения интеллекта? Ты моргнешь? Или что?
Абозначь, чтобы можно было этот день выделить как госпраздник. С соответствующим обозначением сколько букаф латинского алфавита уже выучно к данному дню.
Сколько интеллекта смогло проникнуть в моск. И сколько его там прижилось и пустило всходы.
111:
Учится никогда не поздно. И даже не вредно..
Учится никогда не поздно. И даже не вредно..
Похвальное начинание!
И когда у тебя 1 сентября? Так сказать, начало новой жЫзни?
Когда у тебя в маску начнутся необратимые изменения с целью повышения интеллекта? Ты моргнешь? Или что?
Абозначь, чтобы можно было этот день выделить как госпраздник. С соответствующим обозначением сколько букаф латинского алфавита уже выучно к данному дню.
Сколько интеллекта смогло проникнуть в моск. И сколько его там прижилось и пустило всходы.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 11.10.21 - 00:46
Цитата:
Хм..
Посмотрел тему..
Вроде как про валидаторы, деньги, нал, безнал..
Но не увидел темы тут про латинский алфавит и про учение оного..
Может ты что то напутал, пытаясь второпях написать что то?
Правильнее тему укажи, где отвечать то?
Монгол Шуудан:
сколько букаф латинского алфавита
сколько букаф латинского алфавита
Хм..
Посмотрел тему..
Вроде как про валидаторы, деньги, нал, безнал..
Но не увидел темы тут про латинский алфавит и про учение оного..
Может ты что то напутал, пытаясь второпях написать что то?
Правильнее тему укажи, где отвечать то?
-
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