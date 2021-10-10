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≡ Эх автобусные валидаторы
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42562
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
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Вчера снова с 18 часов полетели валидаторы в автобусах и началось проклятие на водителей. А все потому, что люди обрадовались, что можно проехать на халяву.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13539
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:23
#15
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Цитата:
Добринцофф:
продукты у жусан нету 3,


на атф было, пока их жусан не купил.
еще в сентябре, до слияния баз.
карты атф так и остались.
там сейчас такой бардак, мобильная версия висит час через час.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:28]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8127
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:29
#16
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Цитата:
alex_60:
на атф было, пока их жусан не купил.

Я в основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем не бонусами,а живыми деньгами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13539
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:34
#17
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Цитата:
Добринцофф:
не бонусами,а живыми деньгами


у атф-жусан тоже не бонусы, в кешбек,
1 числа месяца автоматически добавляется
к сумме на карте.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3422
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 21:02
#18
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Цитата:
Добринцофф:
основном сбером пользуюсь,1.3% стабильно,причем

У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..



На банке какая то защита стоит, пришлось через вацап, а так не показывает скрин, все черное выходит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3422
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 21:28
#19
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В народном сейчас проплатил школьную столовую, там 5 процентов..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
720
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:27
#20
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Цитата:
111:
сейчас проплатил школьную столовую, там 5 процентов..

Ты школу решил закончить?
Наконец, получить образование!?
Красавчег-чо!
Смотри школьников не обижай.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3422
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:45
#21
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Ты школу решил закончить

Учится никогда не поздно.
И даже не вредно..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8127
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:48
#22
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Цитата:
111:
У меня почему то уже месяца два по 3 идет от Каспия..

Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3422
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 23:54
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Надо поробовать,каспий как бонусы урезал я вообще им перестал пользоваться

Я их на коммуналку пихаю.
Когда денег совсем нет или когда мелкие платы типа домофонов, газа или мусора.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
720
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 11.10.21 - 00:07
#24
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Цитата:
111:
Учится никогда не поздно. И даже не вредно..

Похвальное начинание!
И когда у тебя 1 сентября? Так сказать, начало новой жЫзни?
Когда у тебя в маску начнутся необратимые изменения с целью повышения интеллекта? Ты моргнешь? Или что?
Абозначь, чтобы можно было этот день выделить как госпраздник. С соответствующим обозначением сколько букаф латинского алфавита уже выучно к данному дню.
Сколько интеллекта смогло проникнуть в моск. И сколько его там прижилось и пустило всходы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3422
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 11.10.21 - 00:46
#25
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Цитата:
Монгол Шуудан:
сколько букаф латинского алфавита

Хм..
Посмотрел тему..
Вроде как про валидаторы, деньги, нал, безнал..
Но не увидел темы тут про латинский алфавит и про учение оного..
Может ты что то напутал, пытаясь второпях написать что то?
Правильнее тему укажи, где отвечать то?
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