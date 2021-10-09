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Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42562
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Отправлено: 09.10.21 - 15:23
Возле входа в парк Победы в 19.30 планировали встретиться дальнобойщики и водители ГАЗелей, недовольные дефицитом ГСМ в регионе. По словам организаторов, они не планировали митинговать, а хотели обсудить ситуацию.
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Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 192
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Отправлено: 09.10.21 - 15:23
Цитата:
Потому и пригнали снегоуборочную технику, показать ему что теперь всё ок, к следующей зиме готовы. Отчитались. 🤣
[Исправлено: Николаич I, 09.10.2021 - 15:24]
В марте Нурмагамбетов пытался провести митинг из-за проблем с очисткой улиц от снега
Потому и пригнали снегоуборочную технику, показать ему что теперь всё ок, к следующей зиме готовы. Отчитались. 🤣
[Исправлено: Николаич I, 09.10.2021 - 15:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10491
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 15:47
Цитата:
С каких пор
Цитата:
Все уже поняли что с этим кофейным стаканчиком Каши не сварить
Ему не результат важен а сама ситуация где он пыжится и выпячивает себя
Сначала за армянские номера боролся
Потом за уборку снега
Теперь против цен
Завтра против празднования нового года выйдет
Странно что друга его небыло Сереги Зинченко Котрый против вакцинации бастовал
Ещё Ведлер в их компашку и флеш-рояль из клоунов будет))
вечером задержали гражданского активиста Диаса НУРМАГАМБЕТОВА.
С каких пор
Цитата:
Водители не собрались, но активиста задержали
Все уже поняли что с этим кофейным стаканчиком Каши не сварить
Ему не результат важен а сама ситуация где он пыжится и выпячивает себя
Сначала за армянские номера боролся
Потом за уборку снега
Теперь против цен
Завтра против празднования нового года выйдет
Странно что друга его небыло Сереги Зинченко Котрый против вакцинации бастовал
Ещё Ведлер в их компашку и флеш-рояль из клоунов будет))
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 780
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 16:56
Второй раз согласен с Абайкой насчет организатора, которому не важно за что, лишь бы побузить! Но Ноу Хау с уборочной техникой следует запатентовать, чтобы потом распространять за деньги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 174
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 17:28
Цитата:
Это уже и так ,как минимум, стало визиткой нашего города...
Дантист:
Но Ноу Хау с уборочной техникой следует запатентовать, чтобы потом распространять за деньги.
Но Ноу Хау с уборочной техникой следует запатентовать, чтобы потом распространять за деньги.
Это уже и так ,как минимум, стало визиткой нашего города...
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 119
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 17:42
Цитата:
Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?
Второй раз согласен с Абайкой насчет организатора, которому не важно за что, лишь бы побузить!
Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3396
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 18:01
Своих Навальных у нас не будет еще лет 50..
Да и народ не поддерживает никого тут..
Даже если цена дизтоплива отобразится на яйцах..
Все привыкли что решает все ноль первый, вон Арона выпустили..
Это еще ему повезло..
Да и народ не поддерживает никого тут..
Даже если цена дизтоплива отобразится на яйцах..
Все привыкли что решает все ноль первый, вон Арона выпустили..
Это еще ему повезло..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22934
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 21:02
Цитата:
Около 8 вечера 8 октября возле парка Победы было много уборочной техники
В темноте, снег - убирают, в парке...
Около 8 вечера 8 октября возле парка Победы было много уборочной техники
В темноте, снег - убирают, в парке...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10491
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Отправлено: 09.10.21 - 21:40
Цитата:
А это вопрос для дискуссии
Надо рассуждать
Вот Ведлер зациклена на одной теме перевода времени
Для нее это война на всю жизнь
Потомучто понятно что не переведут
А если переведут
То она до конца жизни будет хвалится этой победой (которая от нее и не зависит)
Вот переведут время,она на другую тему переключится? Думаю да
Тоже на глобальную и долгую
В которой можно годами светится в Сми где ее будут называть красиво гражданской активисткой
Ведь явно их это название очень тешит по самолюбию
Ты не просто бабка которая хернёй занимаеться а гражданский активист
Ты не шкет которому славы охото а гражданский активист))
Так и тут
Одна тема
И кофейный стаканчик
У которого темы разнятся кардинально
За армянские номера
Тут хотябы морально понятно
Человек бьётся за свою наглость чтобы машину которую привез из Армении можно было легализовать в РК хотят он знал что будут налоги
Этот кратковременный бунт хамов и наглецов вывел Диасика на верхнюю ступень (видать остальные вообще два слова связать не могли)
Диасику на этой ступеньке понравилось
Мужики вокруг почти банда
Все по плечу хлопают
Молодец за дело борешься
Почти революционер
Правда те за рабочих боролись
А этот за перекупов и владельцев бусов индрайвера
Тоесть за мелкую буржуазию
Буржуазный лидер
Понравилось ему
Дальше что? Добились легализации
Надо новую хайповую тему искать
Какую? Против коррупции? Размыто да и люди не пойдут (а это важный фактор)
Против вакцинации? Хммммм хорошая тема да и народу вокруг куча которая тебя будет облизвать
Да не успел
Другой уже тему возглавил
Серёга Зинченко
А вторым быть не интересно
Че там народ волнует?
О снег не убирают
Вперёд на митинг против плохой уборки!!!
Народ поддержит
Народ (глупая часть а ее большинство) поддержали
Все я почти знаменитость
Дальше что?
О ДТ дорожает (потирает ручки)
Давайте и на эту тему собираемся толпой
И вы меня оближите ой выберите командармом
А я буду везде в СМИ светится
Меня будут закрывать
Преследовать
Это же так круто
И удобно
На работу это не влияет как в белоруси меня не уволят
Из страны не вышлют и не обьявят иностранным агентом как в России
Не убьют как на Украине
Можно всю жизнь быть гражданским активистом)))
Так кто хуже помешаный человек на одной теме или всеядный главное светится по чаще?
Хуже всего оба
Нормальный активист это тот у которого результат важнее собственной популярности
Тот кто принципиально и последовательно идёт по одной теме пока он ее не решит
Сталкер в этом плане Как раз и был гражданским активистом
А остальные пока хайповщики
[Исправлено: abaika95, 09.10.2021 - 21:43]
ladas:
Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?
Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?
А это вопрос для дискуссии
Надо рассуждать
Вот Ведлер зациклена на одной теме перевода времени
Для нее это война на всю жизнь
Потомучто понятно что не переведут
А если переведут
То она до конца жизни будет хвалится этой победой (которая от нее и не зависит)
Вот переведут время,она на другую тему переключится? Думаю да
Тоже на глобальную и долгую
В которой можно годами светится в Сми где ее будут называть красиво гражданской активисткой
Ведь явно их это название очень тешит по самолюбию
Ты не просто бабка которая хернёй занимаеться а гражданский активист
Ты не шкет которому славы охото а гражданский активист))
Так и тут
Одна тема
И кофейный стаканчик
У которого темы разнятся кардинально
За армянские номера
Тут хотябы морально понятно
Человек бьётся за свою наглость чтобы машину которую привез из Армении можно было легализовать в РК хотят он знал что будут налоги
Этот кратковременный бунт хамов и наглецов вывел Диасика на верхнюю ступень (видать остальные вообще два слова связать не могли)
Диасику на этой ступеньке понравилось
Мужики вокруг почти банда
Все по плечу хлопают
Молодец за дело борешься
Почти революционер
Правда те за рабочих боролись
А этот за перекупов и владельцев бусов индрайвера
Тоесть за мелкую буржуазию
Буржуазный лидер
Понравилось ему
Дальше что? Добились легализации
Надо новую хайповую тему искать
Какую? Против коррупции? Размыто да и люди не пойдут (а это важный фактор)
Против вакцинации? Хммммм хорошая тема да и народу вокруг куча которая тебя будет облизвать
Да не успел
Другой уже тему возглавил
Серёга Зинченко
А вторым быть не интересно
Че там народ волнует?
О снег не убирают
Вперёд на митинг против плохой уборки!!!
Народ поддержит
Народ (глупая часть а ее большинство) поддержали
Все я почти знаменитость
Дальше что?
О ДТ дорожает (потирает ручки)
Давайте и на эту тему собираемся толпой
И вы меня оближите ой выберите командармом
А я буду везде в СМИ светится
Меня будут закрывать
Преследовать
Это же так круто
И удобно
На работу это не влияет как в белоруси меня не уволят
Из страны не вышлют и не обьявят иностранным агентом как в России
Не убьют как на Украине
Можно всю жизнь быть гражданским активистом)))
Так кто хуже помешаный человек на одной теме или всеядный главное светится по чаще?
Хуже всего оба
Нормальный активист это тот у которого результат важнее собственной популярности
Тот кто принципиально и последовательно идёт по одной теме пока он ее не решит
Сталкер в этом плане Как раз и был гражданским активистом
А остальные пока хайповщики
[Исправлено: abaika95, 09.10.2021 - 21:43]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 241
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 10.10.21 - 22:18
С - Свобода слова. Ночью. На кухне. Только на своей.
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