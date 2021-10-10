Прогноз на 5 дней
пасмурно+6°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42562
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в области, - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
176
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут,что надо обязательно устранить дефекты,но на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
725
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неизвестность все чаще окутывает страну...
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10491
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не знаешь как лишний раз позлить народ
Скажи что отопление отключат
А через 3 дня скажи что пошутил
Классика
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Добринцофф, drakon, peshexod

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS