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≡ Эх автобусные валидаторы
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42562
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
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Вчера снова с 18 часов полетели валидаторы в автобусах и началось проклятие на водителей. А все потому, что люди обрадовались, что можно проехать на халяву.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14433
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
#1
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Цитата:
Остальные обрадовались и через скандал стали выходить, не заплатив за проезд.

Источник:

А оплату по какому тарифу брали? А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался? Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет. Иначе водитель будет сильно заинтересован в "сломанном валидаторе" - как минимум чтобы спрятать доход от инвесторов и государства.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22931
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:11
#2
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Цитата:

не заплатив за проезд.

Правильно - делают... :lol: ;-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:34
#3
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Цитата:
Victor Yang:
А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался?

А водитель виноват?Техника любая может сломаться.
Цитата:
Victor Yang:
Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет.

Какой идиот придумал такие правила?С чего это вдруг наличные деньги перестали быть деньгами?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:37
#4
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Сейчас и в магазин все с безналом ходят,а у меня в помещении например отстойный Билайн не ловит,вот и бегают потом с телефоном связь ловят что бы смартфоном оплатить.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22931
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:44
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Билайн не ловит,вот и бегают потом с телефоном связь ловят что бы смартфоном оплатить.

Представляю, как у нас - бегают, ловят... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3390
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 18:30
#6
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Цитата:
Добринцофф:
бегают потом с телефоном связь ловят что бы

В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..
Даже миллиардер не может себе провести нормальный вайфай..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10491
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 18:55
#7
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Не имеет право требовать наличку при сломанном валидаторе
Вези бесплатно или сходи с маршрута как говорилось изначально от ЖКХ
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:31
#8
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Цитата:
111:
В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..

У тебя то же билайн?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:33
#9
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Цитата:
111:
а карточкой нормально считывает..

Если карточкой считывает,а куар нет,то скорее всего проблема на стороне клиента,а не магазина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3390
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:38
#10
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Цитата:
Добринцофф:
тебя то же билайн?

Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.
Иногда проходит.
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:03
#11
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Цитата:
111:
Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.

Ну так это у тебя проблемы,а не у них.
Я ушёл с Билайна со своим номером именно из за поганого интернета.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:06
#12
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Цитата:
111:
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..

Мне давно уже 3% убрали,хотя иногда вылазит акция типа ,что опять 3%,но они то же там хитрые,эти 3% обычно только на одну покупку,следующая будет уже по 0.5%,но многие не обращают внимания платят на автомате,свято веря в халяву.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13538
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:14
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Мне давно уже 3% убрали


давно уже по карте ноль(было 0,5),
по qr 0,5(было три).
если речь о кг.
у других банков есть и 3 по карте,

[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:21]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8123
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:21
#14
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Цитата:
alex_60:
у других банков есть и 3 по карте,

на продукты у жусан нету 3,было 2,потом урезали до 1
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