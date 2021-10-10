Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Эх автобусные валидаторы
Эх автобусные валидаторы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42562
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
Вчера снова с 18 часов полетели валидаторы в автобусах и началось проклятие на водителей. А все потому, что люди обрадовались, что можно проехать на халяву.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14433
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 11:05
Цитата:
А оплату по какому тарифу брали? А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался? Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет. Иначе водитель будет сильно заинтересован в "сломанном валидаторе" - как минимум чтобы спрятать доход от инвесторов и государства.
Остальные обрадовались и через скандал стали выходить, не заплатив за проезд.
Источник:
Источник:
А оплату по какому тарифу брали? А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался? Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет. Иначе водитель будет сильно заинтересован в "сломанном валидаторе" - как минимум чтобы спрятать доход от инвесторов и государства.
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:11
Цитата:
не заплатив за проезд.
Правильно - делают...
не заплатив за проезд.
Правильно - делают...
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:34
Цитата:
А водитель виноват?Техника любая может сломаться.
Цитата:
Какой идиот придумал такие правила?С чего это вдруг наличные деньги перестали быть деньгами?
Victor Yang:
А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался?
А пассажиры виноваты в том что валидатор сломался?
А водитель виноват?Техника любая может сломаться.
Цитата:
Victor Yang:
Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет.
Правила есть правила - со сломанным валидатором пассажиры бесплатно доезжают до своей остановки, новых не берет.
Какой идиот придумал такие правила?С чего это вдруг наличные деньги перестали быть деньгами?
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:37
Сейчас и в магазин все с безналом ходят,а у меня в помещении например отстойный Билайн не ловит,вот и бегают потом с телефоном связь ловят что бы смартфоном оплатить.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 14:44
Цитата:
Представляю, как у нас - бегают, ловят...
Добринцофф:
Билайн не ловит,вот и бегают потом с телефоном связь ловят что бы смартфоном оплатить.
Билайн не ловит,вот и бегают потом с телефоном связь ловят что бы смартфоном оплатить.
Представляю, как у нас - бегают, ловят...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3390
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 18:30
Цитата:
В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..
Даже миллиардер не может себе провести нормальный вайфай..
Добринцофф:
бегают потом с телефоном связь ловят что бы
бегают потом с телефоном связь ловят что бы
В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..
Даже миллиардер не может себе провести нормальный вайфай..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10491
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 18:55
Не имеет право требовать наличку при сломанном валидаторе
Вези бесплатно или сходи с маршрута как говорилось изначально от ЖКХ
Вези бесплатно или сходи с маршрута как говорилось изначально от ЖКХ
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:31
Цитата:
У тебя то же билайн?
111:
В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..
В Астыкжане почти куар не работает, сейчас же три процента там в Каспии, а карточкой нормально считывает..
У тебя то же билайн?
Re: Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:33
Цитата:
Если карточкой считывает,а куар нет,то скорее всего проблема на стороне клиента,а не магазина.
111:
а карточкой нормально считывает..
а карточкой нормально считывает..
Если карточкой считывает,а куар нет,то скорее всего проблема на стороне клиента,а не магазина.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3390
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 19:38
Цитата:
Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.
Иногда проходит.
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..
Добринцофф:
тебя то же билайн?
тебя то же билайн?
Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.
Иногда проходит.
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:03
Цитата:
Ну так это у тебя проблемы,а не у них.
Я ушёл с Билайна со своим номером именно из за поганого интернета.
111:
Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.
Билайн, причем вайфай не ловит много раз у их кассы прям.
Ну так это у тебя проблемы,а не у них.
Я ушёл с Билайна со своим номером именно из за поганого интернета.
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:06
Цитата:
Мне давно уже 3% убрали,хотя иногда вылазит акция типа ,что опять 3%,но они то же там хитрые,эти 3% обычно только на одну покупку,следующая будет уже по 0.5%,но многие не обращают внимания платят на автомате,свято веря в халяву.
111:
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..
Ну набираем на 20 тысяч в среднем, три процента это уже какие то деньги..
Мне давно уже 3% убрали,хотя иногда вылазит акция типа ,что опять 3%,но они то же там хитрые,эти 3% обычно только на одну покупку,следующая будет уже по 0.5%,но многие не обращают внимания платят на автомате,свято веря в халяву.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13538
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:14
Цитата:
давно уже по карте ноль(было 0,5),
по qr 0,5(было три).
если речь о кг.
у других банков есть и 3 по карте,
[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:21]
Добринцофф:
Мне давно уже 3% убрали
Мне давно уже 3% убрали
давно уже по карте ноль(было 0,5),
по qr 0,5(было три).
если речь о кг.
у других банков есть и 3 по карте,
[Исправлено: alex_60, 10.10.2021 - 20:21]
Эх автобусные валидаторы
Отправлено: 10.10.21 - 20:21
Цитата:
на продукты у жусан нету 3,было 2,потом урезали до 1
alex_60:
у других банков есть и 3 по карте,
у других банков есть и 3 по карте,
на продукты у жусан нету 3,было 2,потом урезали до 1
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, Добринцофф, peshexod
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать