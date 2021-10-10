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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 01:28
#10441
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Что интересно, я всегда выступал раннее за карнавалы геев.
Может быть потому......
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 01:50
#10442
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Странно...
Как то стало ..
На душе легко как то стало, когда выговорился...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 02:06
#10443
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Цитата:
maxsaf:
Банка огурцов символизирует твои тайные желания. Чтоб побольше огурцов в одну банку напихали

Да уж..
У тебя все дело в этом..
Ты как говорил и булку злеба считаешь за Это, а терерь и огурцы .
Эх ты, когда мы переписывались, ты был вполне вменяемым .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 02:10
#10444
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Давай я тебе обьясню.

У тебя тоже булка хлеба или банка огурцов ассоциируется с секасом?
Эх ты, ты в душе тоже их поддерживаешь..
Для этого уехал?
Оно и правильно.
Я немного нетолерантен к тем, кто извращается над куском хлеба или банкой домашних огурцов..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 02:15
#10445
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Это же надо..
Уже над едой начали издеваться и сравнивать это с секасом..
Тогда как многие голодают в их странах..
Максимильяно, Монгол..
Неужели западные янки победили?
Да, наверно вкус искусственной котлеты или яблока это хорошо..
Но зачем это втирать нам, которым чуждо ваше видение жизни, в которой вы за нее цепляетесь, пытаясь прожить больше?
Мы на нашей Родине и без вас знаем как нам жить..
Да, и не нужно нас учить вашим англосаксонским вредным учением..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 02:24
#10446
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За сим откланиваюсь..
Да, согласен.
Не надо было.
Но..
Просто иногда надоедает, что нам кто то пытается указывать путь, тот, который видит в булке хлеба так сказать "палку без резинки", которое надо куда то там втыкать..
Это в корне недопустимо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 02:27
#10447
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И тем более пользуется тем, что дал куда то свои деньги..
И вот потому отсюда ушли многие..
Потому что в личках стали тыкать..
Я , если надо, уйду опять..
Это подло, это креново и это недопустимо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 03:54
#10448
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Тебе же русский не родной? Воткнуть это не то же самое что -

Хм..
С чего ты взял, что он мне не родной?
И да, для тебя русский язык и извращенное понятие, помешанное на секасе мужчины с мужчиной, одно и тоже?
По моему, чтобы сравнивать это, одно с другим, как то не вяжется..
Совершенно разные вещи!
И это ты мне говоришь за русский?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2635
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 11:15
#10449
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Цитата:
111:
Я , если надо, уйду опять..


"Надо, Федя, надо!"
Уйди!
Зачем опять вылез?
Квартирой в центре Костаная похвастаться?
Только у Абайки "жизненное пространство" на форуме забираешь
Вас двоих вкупе "Боливар" не выдержит"!
Уходя - уходи!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 12:09
#10450
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Цитата:
таноми52:
Зачем опять вылез? Квартирой в центре Костаная похвастаться?

Вот ведь какая ты завистливая..
То есть те, кто уехал, хвастаются тем что уезали, те кто из деревни приехал, хвастаются что в городе что то взяли .
Одна ты только тролль, ни имени, ни жилья, один ник..
Я то думаю что ты мне не перввй раз завидовала, о чем..
Вон 07 гостиница в Альпах..
У дракоши дом огромный в Германии..
Ты просто скажи что не на кого кидаться, сожрут и не спросят..
А тут для тебя хата в Костанае уже какой то сказочный замок и желчью обливаешься..
У тебя нет дома?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 12:23
#10451
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Цитата:
таноми52:
Вас двоих вкупе "Боливар" не выдержит"!

А ты опять опрос начни проводить, из за зависти..
Кстати ты вообще каким боком то примазываешься, мы с тобой по темам пересекаемся?
Нет.
Ты чего то хочешь что ли от своего одиночества не знаешь кому завидовать?
По моему я тебя не трогал и не трогаю.
Ты же лезешь, обвиняя меня в том, что ты завидуешь..
Это Настенька только ваши проблемы..

Дожила..
Готовку русского и украинского борща не понимать..
Ну ну, лучше завидуй, что понимают другие..
Ведомая ты какая то, не было никогда своего мнения и не будет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3351
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 12:41
#10452
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Хех..
По темам..
Вот это зависть..
Она говорит что по темам ни крена не может сказать, выдохлась, ну кроме как на нац темы, ей и сказать то больше нечего..
Только ругань и скандалы устраивать..
А тут находятся те, кто говорит по темам, даже выражает только свою точку зрения, а не какую то принятую раннее толпой большинства..
Я то понял это давно, еще до моего отпуска так сказать..
Зависть, тяжёлое чувство..
Оно тебя гложет, оно тебя давит, оно медленно съедает тебя..
У тебя Танаша явно какие то проблемы..
Я ведь зла то тебе не желаю, даже не трогаю тебя нигде, я просто понимаю твою боль..
Но ты то, тебе нужно как то ответственней отнестись к своему здоровью и как следствие этого, увидеть какой завистливый бред ты тут сочиняешь..
Причина - Следствие..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
219
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 14:41
#10453
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Цитата:
111:

Главно зарегинился в этом году, и гоняется за мной и оскорбляет..
--- А ты что, Неприкасаемый?! Что-то ты частенько используешь этот довод - "зарегинился только в этом году" как не повод критиковать тебя, собой очень любимого! Я вот тоже в этом году зарегинился, и что?По-моему, все, читающие Форум, имеют представление о тебе, как о лживой и двуличной особи, которая проявляет чудеса эквилибристики, когда тебя ловят на вранье. Который утверждает что-то о других людях, выдавая свои высказывания за их слова.Ты на себя-то пуху не накидывай!Попроще будь!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
219
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 14:47
#10454
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Цитата:
111:

Читать Жена..А то некоторые поймут не так..Про Дэна какого нибудь..
---
Оговорочка по Фрейду. Но мы всё поняли.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
219
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 14:50
#10455
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Цитата:
111:

Я как бэ думал
---
И у тебя это получается?! Кость потом не болит?!
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