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Монгол Шуудан:

Тебе же русский не родной? Воткнуть это не то же самое что -

Цитата:Хм..С чего ты взял, что он мне не родной?И да, для тебя русский язык и извращенное понятие, помешанное на секасе мужчины с мужчиной, одно и тоже?По моему, чтобы сравнивать это, одно с другим, как то не вяжется..Совершенно разные вещи!И это ты мне говоришь за русский?