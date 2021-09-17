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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2571
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.21 - 16:07
#451
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УБИРАЕМ ЗАЗОРЫ НА ЛАМИНАТЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.



Что нужно:

- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.

Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.



Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.



Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.




Как подвинуть ламинат от стены.



Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.





Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2571
Советы на каждый день
Отправлено: 27.09.21 - 11:52
#452
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РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ.
Если в нужный момент у вас под рукой не оказывается линейки, то в дело пойдет... сама рука. Правда, весьма приблизительно, но, если вы не миллиметровщик, то сойдет.



А такой совет, может пригодиться при вычислениях.



Если у вас в гараже завалялся старый, не нужный вам, ремень безопасности, то из его крепления можно сделать для себя хорошую держалку для ключей.



А вот если у вас постоянно слезает с вашей мусорницы пластиковый пакет, то приклейте к ней пластмассовый крючок, только переверните его. Зацепив за него пакет, вам станет гораздо проще выкидывать мусор и снимать пакет.



А это уже из разряда смешных советов, но кто его знает... Когда шевелюра больше не грозит вернуться и на такое пойдешь...



Ну и тоже из смешного, но вполне реализуемого.



Удачи!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3865
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.21 - 18:26
#453
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Цитата:
Козлов я:
виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры
- если как у меня , то не расходится. А если бить ,то только замки поломаете. А укладывается очень легко ,без всяких инструментов. Только нож и рулетка. Фото в флуде.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2571
Советы на каждый день
Отправлено: 10.10.21 - 11:41
#454
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КАК РОВНО РАСКОЛОТЬ ПУСТОТЕЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК.
При попытке расколоть пустотелый керамический блок кельмой неминуемо происходит разрушение его перегородок. Он попросту рассыпается на осколки. Методы, применимые для обычного кирпича, здесь не работают.



Для того, чтобы расколоть его ровно и без специальных приспособлений вам понадобятся:

- Прутки арматуры по 30 см- 2 шт.
- молоток.



На ровное твердое основание помещается отрезок арматуры. На него кладется блок ложком так, чтобы пруток проходил по линии разделения.



Сверху прикладываем второй прут и бьем по нему молотком. В итоге блок раскалывается точно по линии, причем практически без образования осколков.



Удачи!
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