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≡ «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42560
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 11:17
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Оказалось, что в самый крупный город страны просто не успели завезти зимнюю солярку. Да и заводы стали выпускать такое топливо только с начала октября. Никто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
57
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 11:17
#1
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"Но в этом году мы зафиксировали рекордное потребление."
Страна сплошных рекордов :lol: к которым мы не готовы.
Снег убрать не успевают - выпали рекордные осадки. Солярка стынет - рекордно резко похолодало. Солярки не хватает и тоже рекорд - потребление выросло :lol:
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