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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:48
Цитата:
Видимо остались пробелы.
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях. Такое случается, не переживай. Лечится их восполнением.
Цитата:
Да ты с дуба рухнул!?
Да с чего бы!
Если есть интерес, ну не знаю, женщину завели, с ней беседуй на эту тему, чтоли.
Не знаю, порнуху, чтоли смотри.
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?
Цитата:
А кому ж тогда учить казахский? Или мову?
Или челюсть не той конструкции?
Цитата:
Ты же по русски пишешь?
Не по китайски, не по английски, не по фински?
Почему?
Не по казахски, не на мове?
Странно, да?
111:
Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..
Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..
Видимо остались пробелы.
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях. Такое случается, не переживай. Лечится их восполнением.
Цитата:
111:
А про секс пиши в личке
А про секс пиши в личке
Да ты с дуба рухнул!?
Да с чего бы!
Если есть интерес, ну не знаю, женщину завели, с ней беседуй на эту тему, чтоли.
Не знаю, порнуху, чтоли смотри.
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?
Цитата:
abaika95:
Хотя все учат английский в мире почему-то Странно да?
Хотя все учат английский в мире почему-то Странно да?
А кому ж тогда учить казахский? Или мову?
Или челюсть не той конструкции?
Цитата:
abaika95:
Странно да? Русский же богаче А китайский вообще богатейший Но Китайцы всервно учат английский Русских почему-то это бесит Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык Почему?))
Странно да? Русский же богаче А китайский вообще богатейший Но Китайцы всервно учат английский Русских почему-то это бесит Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык Почему?))
Ты же по русски пишешь?
Не по китайски, не по английски, не по фински?
Почему?
Не по казахски, не на мове?
Странно, да?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:50
Цитата:
Ну..
Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..
Монгол Шуудан:
Да ты с дуба рухнул!? Да с чего бы!
Да ты с дуба рухнул!? Да с чего бы!
Ну..
Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:52
Цитата:
Да это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается
Монгол Шуудан:
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?
Да это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:52
Цитата:
Хм..
В каких?
Где то я с тобой в них пересекался?
Монгол Шуудан:
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях
Хм..
В каких?
Где то я с тобой в них пересекался?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:53
Цитата:
[Исправлено: Монгол Шуудан, 09.10.2021 - 23:55]
111:
Пусть будет так, как ты скажешь.. Но я все таки про пиво.. Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..
Пусть будет так, как ты скажешь.. Но я все таки про пиво.. Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..
[Исправлено: Монгол Шуудан, 09.10.2021 - 23:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7881
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:59
Цитата:
Ну вот вы сами и ответили, казахский нужен? А если нет, то зачм учить?
abaika95:
Русский там вам нужен?)
Русский там вам нужен?)
Ну вот вы сами и ответили, казахский нужен? А если нет, то зачм учить?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:02
Цитата:
Не нужно оправдываться, мой неизвестный друг..
Нужно просто принять..
Если Монгол идет за тебя, просто пусть пишет в личку на тему твоего так сказать партнерства..
maxsaf:
это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается
это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается
Не нужно оправдываться, мой неизвестный друг..
Нужно просто принять..
Если Монгол идет за тебя, просто пусть пишет в личку на тему твоего так сказать партнерства..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:02
Цитата:
Тебе конкретно?
Или пирсанальна?
Цитата:
Давечи!
На форуме.
Цитата:
Нда!
Да вы мыслитель, однака!
Умеете думать? Или мыслить?
Где я кого защищаю?
Может как пьяным запрещают садится за руль, может ввести тест на алкоголь, чтобы писать на форуме, или вечер перестал быть томным.
111:
Хм.. В каких?
Хм.. В каких?
Тебе конкретно?
Или пирсанальна?
Цитата:
111:
Где то я с тобой в них пересекался?
Где то я с тобой в них пересекался?
Давечи!
На форуме.
Цитата:
111:
Ну.. Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..
Ну.. Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..
Нда!
Да вы мыслитель, однака!
Умеете думать? Или мыслить?
Где я кого защищаю?
Может как пьяным запрещают садится за руль, может ввести тест на алкоголь, чтобы писать на форуме, или вечер перестал быть томным.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:05
Цитата:
Давай поподробней..
Монгол Шуудан:
Давечи! На форуме.
Давечи! На форуме.
Давай поподробней..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:06
Цитата:
Хм..
Я сейчас за рулем?
Или беседую со своим недопартнером?
Монгол Шуудан:
садится за руль,
садится за руль,
Хм..
Я сейчас за рулем?
Или беседую со своим недопартнером?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:07
Цитата:
Естественно конкретно, как мужик мужику..
Прости меня Максимильяно...
Монгол Шуудан:
Тебе конкретно?
Тебе конкретно?
Естественно конкретно, как мужик мужику..
Прости меня Максимильяно...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:10
Цитата:
Что то ты завис аднака...
111:
Естественно конкретно,
Естественно конкретно,
Что то ты завис аднака...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:22
Цитата:
Еще раз, повторю.
О каких недостатках знаний ты глаголишь?
Еще раз, мы где то мерялись пипис..., знаниями то есть и в какой теме?
Монгол Шуудан:
Видимо остались пробелы. Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях.
Видимо остались пробелы. Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях.
Еще раз, повторю.
О каких недостатках знаний ты глаголишь?
Еще раз, мы где то мерялись пипис..., знаниями то есть и в какой теме?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:25
Ну вот, все сбежали..
Знания, ЛГБТ..
А я ведь всего лишь скидывал картинки..
Знания, ЛГБТ..
А я ведь всего лишь скидывал картинки..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:27
Нет, ЛГБТ и карнавалы я как бы, не имею ничего против и если Казахстан примет это, пойдут огромные деньги к нам..
Так что я поддерживаю в чем то Максимильяно и Монгола..
Тем более в центре живу, где будут идти их карнавалы..
Мне даже как то интересно..
Так что я поддерживаю в чем то Максимильяно и Монгола..
Тем более в центре живу, где будут идти их карнавалы..
Мне даже как то интересно..
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