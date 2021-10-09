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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:48
#10426
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Цитата:
111:
Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..

Видимо остались пробелы.
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях. Такое случается, не переживай. Лечится их восполнением.
Цитата:
111:
А про секс пиши в личке

Да ты с дуба рухнул!?
Да с чего бы!
Если есть интерес, ну не знаю, женщину завели, с ней беседуй на эту тему, чтоли.
:lol:
Не знаю, порнуху, чтоли смотри.
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?
Цитата:
abaika95:
Хотя все учат английский в мире почему-то Странно да?

А кому ж тогда учить казахский? Или мову?
Или челюсть не той конструкции?
Цитата:
abaika95:
Странно да? Русский же богаче А китайский вообще богатейший Но Китайцы всервно учат английский Русских почему-то это бесит Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык Почему?))

Ты же по русски пишешь?
Не по китайски, не по английски, не по фински?
Почему?
Не по казахски, не на мове?
Странно, да?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:50
#10427
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Да ты с дуба рухнул!? Да с чего бы!

Ну..
Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:52
#10428
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Цитата:
Монгол Шуудан:
С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?

Да это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:52
#10429
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях

Хм..
В каких?
Где то я с тобой в них пересекался?
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:53
#10430
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Цитата:
111:
Пусть будет так, как ты скажешь.. Но я все таки про пиво.. Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..




[Исправлено: Монгол Шуудан, 09.10.2021 - 23:55]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7881
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:59
#10431
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Цитата:
abaika95:
Русский там вам нужен?)

Ну вот вы сами и ответили, казахский нужен? А если нет, то зачм учить? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:02
#10432
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Цитата:
maxsaf:
это у него такие эротические фантазии. Сам что-то выдумывает и кайфует от этих мыслей. Всем свой номер в личку скидывает. Ждет, что кто-то ему позвонит и надругается

Не нужно оправдываться, мой неизвестный друг..
Нужно просто принять..
Если Монгол идет за тебя, просто пусть пишет в личку на тему твоего так сказать партнерства..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:02
#10433
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Цитата:
111:
Хм.. В каких?

Тебе конкретно?
Или пирсанальна?
Цитата:
111:
Где то я с тобой в них пересекался?

Давечи!
На форуме.
Цитата:
111:
Ну.. Я как бэ думал что ты тоже упорото защищаешь ЛГБТшников, а потому попросил перевести разговор на эту тему в личку..

Нда!
Да вы мыслитель, однака!
Умеете думать? Или мыслить?
Где я кого защищаю?
Может как пьяным запрещают садится за руль, может ввести тест на алкоголь, чтобы писать на форуме, или вечер перестал быть томным.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:05
#10434
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Давечи! На форуме.

Давай поподробней..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:06
#10435
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Цитата:
Монгол Шуудан:
садится за руль,

Хм..
Я сейчас за рулем?
Или беседую со своим недопартнером?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:07
#10436
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Тебе конкретно?

Естественно конкретно, как мужик мужику..
Прости меня Максимильяно...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:10
#10437
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Цитата:
111:
Естественно конкретно,

Что то ты завис аднака...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:22
#10438
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Видимо остались пробелы. Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях.

Еще раз, повторю.
О каких недостатках знаний ты глаголишь?
Еще раз, мы где то мерялись пипис..., знаниями то есть и в какой теме?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:25
#10439
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Ну вот, все сбежали..
Знания, ЛГБТ..
А я ведь всего лишь скидывал картинки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.10.21 - 00:27
#10440
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Нет, ЛГБТ и карнавалы я как бы, не имею ничего против и если Казахстан примет это, пойдут огромные деньги к нам..
Так что я поддерживаю в чем то Максимильяно и Монгола..
Тем более в центре живу, где будут идти их карнавалы..
Мне даже как то интересно..
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