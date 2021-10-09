Отправлено: - 23:48

111:

Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..

111:

А про секс пиши в личке

abaika95:

Хотя все учат английский в мире почему-то Странно да?

abaika95:

Странно да? Русский же богаче А китайский вообще богатейший Но Китайцы всервно учат английский Русских почему-то это бесит Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык Почему?))

Цитата:Видимо остались пробелы.Пробелы- это, по русски, недостатки в знаниях. Такое случается, не переживай. Лечится их восполнением.Цитата:Да ты с дуба рухнул!?Да с чего бы!Если есть интерес, ну не знаю, женщину завели, с ней беседуй на эту тему, чтоли.Не знаю, порнуху, чтоли смотри.С чего я (!) тебе про секс в личку писать!?Цитата:А кому ж тогда учить казахский? Или мову?Или челюсть не той конструкции?Цитата:Ты же по русски пишешь?Не по китайски, не по английски, не по фински?Почему?Не по казахски, не на мове?Странно, да?