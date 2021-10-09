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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:32
Цитата:
Все понесло мальчика
Видать опять кефиру с селедкой нажрался))
Вроде день у них
А несёт) Цитата:
А че зеки ружья боятся?
Я их и словом гонял раньше
Вы же только на команду реагируете))
Цитата:
Немецкий
Говорит язык философов
Цитата:
То есть куча ваших подружек балаболы навсегда тут?))
Серый!!
Тебя Макс балаболом назвал))
maxsaf:
зато палкой потыкать можно. Без резинки
зато палкой потыкать можно. Без резинки
Все понесло мальчика
Видать опять кефиру с селедкой нажрался))
Вроде день у них
А несёт) Цитата:
drakon:
А ты, ружье, себе - купил?...
А ты, ружье, себе - купил?...
А че зеки ружья боятся?
Я их и словом гонял раньше
Вы же только на команду реагируете))
Цитата:
drakon:
А твоя мама, какой - учит?.
А твоя мама, какой - учит?.
Немецкий
Говорит язык философов
Цитата:
maxsaf:
или звание балабола навсегда
или звание балабола навсегда
То есть куча ваших подружек балаболы навсегда тут?))
Серый!!
Тебя Макс балаболом назвал))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:32
Цитата:
Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..
А про секс пиши в личке, как некоторые..
Мне вот не надо такого второго..
Типа партнера..
Я то все понимаю и не осуждаю..
Но у меня есть дена как бэ..
А потому разговор о партнерстве думаю закончен?
Сексуальном?
Монгол Шуудан:
Ты же обязан!
Ты же обязан!
Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..
А про секс пиши в личке, как некоторые..
Мне вот не надо такого второго..
Типа партнера..
Я то все понимаю и не осуждаю..
Но у меня есть дена как бэ..
А потому разговор о партнерстве думаю закончен?
Сексуальном?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:33
Цитата:
Читать Жена..
А то некоторые поймут не так..
Про Дэна какого нибудь..
111:
дена
дена
Читать Жена..
А то некоторые поймут не так..
Про Дэна какого нибудь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:33
Цитата:
А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?
abaika95:
А что вы сразу обиделись?))
А что вы сразу обиделись?))
А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:35
Цитата:
Хотя все учат английский в мире почему-то
Странно да?
Русский же богаче
А китайский вообще богатейший
Но Китайцы всервно учат английский
Русских почему-то это бесит
Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским
Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык
Почему?))
Монгол Шуудан:
Русский язык богат. Учи его! Хотя...
Русский язык богат. Учи его! Хотя...
Хотя все учат английский в мире почему-то
Странно да?
Русский же богаче
А китайский вообще богатейший
Но Китайцы всервно учат английский
Русских почему-то это бесит
Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским
Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык
Почему?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:36
Цитата:
Трогайте
Правда вы никого не знаете из моих лично
Я ваших знаю)
И вроде как никакой грубости не допустил
maxsaf:
А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?
А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?
Трогайте
Правда вы никого не знаете из моих лично
Я ваших знаю)
И вроде как никакой грубости не допустил
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:36
Цитата:
Ты же понимаешь, все стерли, когда я ушел..
Сам же прекрасно все знаешь..
И ушел я в том числе из за твоиз приставаний и угроз, то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..
Да ладно, кто былое помянет..
maxsaf:
Пруф в студию,
Пруф в студию,
Ты же понимаешь, все стерли, когда я ушел..
Сам же прекрасно все знаешь..
И ушел я в том числе из за твоиз приставаний и угроз, то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..
Да ладно, кто былое помянет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:38
Цитата:
Так а че ты снова вылез. Страх потерял?
111:
то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..
то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..
Так а че ты снова вылез. Страх потерял?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:41
Цитата:
Теперь можешь говорить свою версию.
Я тебе мешать не стану..
Тебя я знаешь, против тебя лично ничего не имею, но иногда ты очень заносчив и самолюбив..
maxsaf:
Так а че ты снова вылез. Страх потерял?
Так а че ты снова вылез. Страх потерял?
Теперь можешь говорить свою версию.
Я тебе мешать не стану..
Тебя я знаешь, против тебя лично ничего не имею, но иногда ты очень заносчив и самолюбив..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:43
Цитата:
Пойми, если раньше я встречался с разными девушками и ни с кем не уживался, это не означает, что я ищу партнера..
Я искал ту единственную..
maxsaf:
Страх потерял?
Страх потерял?
Пойми, если раньше я встречался с разными девушками и ни с кем не уживался, это не означает, что я ищу партнера..
Я искал ту единственную..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:43
Цитата:
Нет, менты, боятся, когда
человек руками - размахивает...
abaika95:
А че зеки ружья боятся?
А че зеки ружья боятся?
Нет, менты, боятся, когда
человек руками - размахивает...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:45
Цитата:
Банку огурцов ты искал
111:
это не означает, что я ищу партнера..
это не означает, что я ищу партнера..
Банку огурцов ты искал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:47
Цитата:
Не все мозги еще пропил?))
111:
Осталось еще немного
Осталось еще немного
Не все мозги еще пропил?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:48
Цитата:
Пусть будет так, как ты скажешь..
Но я все таки про пиво..
Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..
maxsaf:
Не все мозги еще пропил?)
Не все мозги еще пропил?)
Пусть будет так, как ты скажешь..
Но я все таки про пиво..
Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..
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