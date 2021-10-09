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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:32
#10411
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Цитата:
maxsaf:
зато палкой потыкать можно. Без резинки

Все понесло мальчика
Видать опять кефиру с селедкой нажрался))
Вроде день у них
А несёт) Цитата:
drakon:
А ты, ружье, себе - купил?...

А че зеки ружья боятся?
Я их и словом гонял раньше
Вы же только на команду реагируете))
Цитата:
drakon:
А твоя мама, какой - учит?.

Немецкий
Говорит язык философов
Цитата:
maxsaf:
или звание балабола навсегда

То есть куча ваших подружек балаболы навсегда тут?))
Серый!!
Тебя Макс балаболом назвал))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:32
#10412
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Ты же обязан!

Понимаешь, что я обязан, меня учили мама и папа..
А про секс пиши в личке, как некоторые..
Мне вот не надо такого второго..
Типа партнера..
Я то все понимаю и не осуждаю..
Но у меня есть дена как бэ..
А потому разговор о партнерстве думаю закончен?
Сексуальном?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:33
#10413
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Цитата:
111:
дена

Читать Жена..
А то некоторые поймут не так..
Про Дэна какого нибудь..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:33
#10414
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Цитата:
abaika95:
А что вы сразу обиделись?))

А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:35
#10415
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Русский язык богат. Учи его! Хотя...

Хотя все учат английский в мире почему-то
Странно да?
Русский же богаче
А китайский вообще богатейший
Но Китайцы всервно учат английский
Русских почему-то это бесит
Хотя русский по уровню богатства на равне с финским и польским
Финны и поляки чето не бузят что мы вам подарили такой язык...такой язык
Почему?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10488
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:36
#10416
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Цитата:
maxsaf:
А че вы маму мою в разговор тащите? Я кого-то из вашей родни трогал?

Трогайте
Правда вы никого не знаете из моих лично
Я ваших знаю)
И вроде как никакой грубости не допустил
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:36
#10417
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Цитата:
maxsaf:
Пруф в студию,

Ты же понимаешь, все стерли, когда я ушел..
Сам же прекрасно все знаешь..
И ушел я в том числе из за твоиз приставаний и угроз, то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..
Да ладно, кто былое помянет..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:38
#10418
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Цитата:
111:
то что ты деньги тут внесешь и меня уроешь..

Так а че ты снова вылез. Страх потерял?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:41
#10419
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Цитата:
maxsaf:
Так а че ты снова вылез. Страх потерял?

Теперь можешь говорить свою версию.
Я тебе мешать не стану..
Тебя я знаешь, против тебя лично ничего не имею, но иногда ты очень заносчив и самолюбив..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:43
#10420
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Цитата:
maxsaf:
Страх потерял?

Пойми, если раньше я встречался с разными девушками и ни с кем не уживался, это не означает, что я ищу партнера..
Я искал ту единственную..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:43
#10421
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Цитата:
abaika95:
А че зеки ружья боятся?

Нет, менты, боятся, когда
человек руками - размахивает... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:45
#10422
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Цитата:
111:
это не означает, что я ищу партнера..

Банку огурцов ты искал :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:46
#10423
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Осталось еще немного и ты знаешь, что я под этим делом не вру..
Прошу простить Максимильяно..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:47
#10424
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Цитата:
111:
Осталось еще немного

Не все мозги еще пропил?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 23:48
#10425
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Цитата:
maxsaf:
Не все мозги еще пропил?)

Пусть будет так, как ты скажешь..
Но я все таки про пиво..
Ты всегда узурпируешь какие то свои выводы не в ту сторону ..
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