Отправлено: - 21:40

ladas:

Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?

[Исправлено: abaika95, 09.10.2021 - 21:43]

Цитата:А это вопрос для дискуссииНадо рассуждатьВот Ведлер зациклена на одной теме перевода времениДля нее это война на всю жизньПотомучто понятно что не переведутА если переведутТо она до конца жизни будет хвалится этой победой (которая от нее и не зависит)Вот переведут время,она на другую тему переключится? Думаю даТоже на глобальную и долгуюВ которой можно годами светится в Сми где ее будут называть красиво гражданской активисткойВедь явно их это название очень тешит по самолюбиюТы не просто бабка которая хернёй занимаеться а гражданский активистТы не шкет которому славы охото а гражданский активист))Так и тутОдна темаИ кофейный стаканчикУ которого темы разнятся кардинальноЗа армянские номераТут хотябы морально понятноЧеловек бьётся за свою наглость чтобы машину которую привез из Армении можно было легализовать в РК хотят он знал что будут налогиЭтот кратковременный бунт хамов и наглецов вывел Диасика на верхнюю ступень (видать остальные вообще два слова связать не могли)Диасику на этой ступеньке понравилосьМужики вокруг почти бандаВсе по плечу хлопаютМолодец за дело борешьсяПочти революционерПравда те за рабочих боролисьА этот за перекупов и владельцев бусов индрайвераТоесть за мелкую буржуазиюБуржуазный лидерПонравилось емуДальше что? Добились легализацииНадо новую хайповую тему искатьКакую? Против коррупции? Размыто да и люди не пойдут (а это важный фактор)Против вакцинации? Хммммм хорошая тема да и народу вокруг куча которая тебя будет облизватьДа не успелДругой уже тему возглавилСерёга ЗинченкоА вторым быть не интересноЧе там народ волнует?О снег не убираютВперёд на митинг против плохой уборки!!!Народ поддержитНарод (глупая часть а ее большинство) поддержалиВсе я почти знаменитостьДальше что?О ДТ дорожает (потирает ручки)Давайте и на эту тему собираемся толпойИ вы меня оближите ой выберите командармомА я буду везде в СМИ светитсяМеня будут закрыватьПреследоватьЭто же так крутоИ удобноНа работу это не влияет как в белоруси меня не уволятИз страны не вышлют и не обьявят иностранным агентом как в РоссииНе убьют как на УкраинеМожно всю жизнь быть гражданским активистом)))Так кто хуже помешаный человек на одной теме или всеядный главное светится по чаще?Хуже всего обаНормальный активист это тот у которого результат важнее собственной популярностиТот кто принципиально и последовательно идёт по одной теме пока он ее не решитСталкер в этом плане Как раз и был гражданским активистомА остальные пока хайповщики