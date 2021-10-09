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≡ Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42558
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:26
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Местный телеканал показал интервью с агрономом. Высокую цену на картофель, уже привычно, он объяснил засушливым летом. По его словам, в связи с аномальной жарой пришлось увеличить частоту поливов. Но дальше молодой агроном, что называется проговорился.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2101
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:26
#1
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Господин, Воронин: вы манипулируете ценами, как напёрсточник: - государство РЕГУЛИРУЕТ только лишь ОДНУ булку хлеба (так называемый кирпич спросите у Добринцова). Вы в одном примере берёте цену бездрожевой булки, цену которой государство НЕ РЕГУЛИРУЕТ; в другом примере берёте цену именно кирпича, ( мука первого сорта, без всяких добавок) на которую государство регулирует цену. Некорректное сравнение.
Рост цен будет и дальше: от заклинаний и критики властей толку нет.
Лучше пишите что бы было: ежемесячная АДРЕСНАЯ денежная помощь пенсионерам, инвалидам, и прочим социально-уязвимым слоям населения на величину РЕАЛЬНОЙ инфляции, а не на ту что подсчитал НацБанк страны.

[Исправлено: ACROS, 09.10.2021 - 08:28]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7832
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:50
#2
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Цитата:
в этом году получен небывало высокий урожай - 400 центров с гектара.

Не может 400 ц/га быть НЕБЫВАЛЫМ, это достаточно средний урожай, ниже прошлых лет, когда до 500 доходило.

Цитата:
Вес булки 500 г, муки высшего сорта нет, дрожжей нет

Не бывает бездрожжевого хлеба из пекарен. Это маркетинговый ход для любителей правильного питания.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8116
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:01
#3
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Цитата:
В начале осени их хозяйство продавало картофель по 90 тенге за килограмм.

Источник:

Это был ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.


Цитата:
Но когда начался сезон заготовок, цену повысили до 150 тенге.

Источник:

Ну так всё правильно,пошёл картофель который на хранение,люди начали массово закупаться,а у производителя между прочим и свои хранилища есть,ему вообще по барабану будете вы сейчас брать по 150 или полежит до нового года и по 200 возмёте.
Это рынок батенька ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13536
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:14
#4
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Цитата:
Добринцофф:
ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.


когда в терре по 130 на хранение пошел,
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.
видел народ к тому что на закладку, брал пару мешков резаной на первое время
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8116
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:33
#5
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Цитата:
alex_60:
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.

Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13536
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:42
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.


из личного опыта тоже не беру, потому что знаю что с 5-6 мешков по 160 будет отбраковано при переборке ведра четыре, которые в первую очередь и идут в дело.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
517
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:57
#7
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Такое впечатление, что у нас только и проблем: цена хлеба и картошки , да размер пенсии с чипированием животных /хотя животных то все меньше и меньше/
Пообщайтесь с сельчанами , узнайте , как они выживают.
От меня до города 75 километров . Не глушь , но воду привозят раз в 7 или растянут до 10 дней, газ не привозили больше месяца , уличное освещение отключили еще весной /экономят на электричестве/.
И думаете это кого-либо волнует ? Заблуждаетесь. Но село - не город и его проблемы слишком мелкие , чтоб о них писать

[Исправлено: Я, 09.10.2021 - 10:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3308
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:15
#8
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Вчера по 200 взяли три мешочка..



Каждый примерно по 10 кг
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3308
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:18
#9
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Ну не по 170.
Может и есть по 170, но там наверно резаная и битая
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3308
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:39
#10
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Что то еще из цен на оптовке..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10479
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:50
#11
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Воронина в детстве бизнесмены покусали что-ли?))
Ну что за постоянные нападки на бизнес живя при капитализме?/
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2101
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 21:01
#12
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Цитата:
abaika95:
бизнесмены покусали


Если и покусали, то: или цеховики, или спекулянты или же фарцовщики: - так в его и в моём детстве назывались тогдашние бизнесмены.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
704
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 21:59
#13
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Человек написал статью, высказал свою точку зрения. Все эти комментаторы -хейтеры, могут с ней согласиться, или нет. Могут написать свою статью, опубликовать ее, высказав своё видение, чтобы было понятно их мнение. Ну и могут тяфкать в комментариях. Ни на что неспособные кроме этого.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22921
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 22:13
#14
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Цитата:
abaika95:
нападки на бизнес живя при капитализме?/

абайка, почём картошко,
для Народа?... :lol: :oops:
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