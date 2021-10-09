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Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42558
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:26
Местный телеканал показал интервью с агрономом. Высокую цену на картофель, уже привычно, он объяснил засушливым летом. По его словам, в связи с аномальной жарой пришлось увеличить частоту поливов. Но дальше молодой агроном, что называется проговорился.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2101
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:26
Господин, Воронин: вы манипулируете ценами, как напёрсточник: - государство РЕГУЛИРУЕТ только лишь ОДНУ булку хлеба (так называемый кирпич спросите у Добринцова). Вы в одном примере берёте цену бездрожевой булки, цену которой государство НЕ РЕГУЛИРУЕТ; в другом примере берёте цену именно кирпича, ( мука первого сорта, без всяких добавок) на которую государство регулирует цену. Некорректное сравнение.
Рост цен будет и дальше: от заклинаний и критики властей толку нет.
Лучше пишите что бы было: ежемесячная АДРЕСНАЯ денежная помощь пенсионерам, инвалидам, и прочим социально-уязвимым слоям населения на величину РЕАЛЬНОЙ инфляции, а не на ту что подсчитал НацБанк страны.
[Исправлено: ACROS, 09.10.2021 - 08:28]
Рост цен будет и дальше: от заклинаний и критики властей толку нет.
Лучше пишите что бы было: ежемесячная АДРЕСНАЯ денежная помощь пенсионерам, инвалидам, и прочим социально-уязвимым слоям населения на величину РЕАЛЬНОЙ инфляции, а не на ту что подсчитал НацБанк страны.
[Исправлено: ACROS, 09.10.2021 - 08:28]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7832
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 08:50
Цитата:
Не может 400 ц/га быть НЕБЫВАЛЫМ, это достаточно средний урожай, ниже прошлых лет, когда до 500 доходило.
Цитата:
Не бывает бездрожжевого хлеба из пекарен. Это маркетинговый ход для любителей правильного питания.
в этом году получен небывало высокий урожай - 400 центров с гектара.
Не может 400 ц/га быть НЕБЫВАЛЫМ, это достаточно средний урожай, ниже прошлых лет, когда до 500 доходило.
Цитата:
Вес булки 500 г, муки высшего сорта нет, дрожжей нет
Не бывает бездрожжевого хлеба из пекарен. Это маркетинговый ход для любителей правильного питания.
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:01
Цитата:
Это был ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.
Цитата:
Ну так всё правильно,пошёл картофель который на хранение,люди начали массово закупаться,а у производителя между прочим и свои хранилища есть,ему вообще по барабану будете вы сейчас брать по 150 или полежит до нового года и по 200 возмёте.
Это рынок батенька
В начале осени их хозяйство продавало картофель по 90 тенге за килограмм.
Источник:
Источник:
Это был ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.
Цитата:
Но когда начался сезон заготовок, цену повысили до 150 тенге.
Источник:
Источник:
Ну так всё правильно,пошёл картофель который на хранение,люди начали массово закупаться,а у производителя между прочим и свои хранилища есть,ему вообще по барабану будете вы сейчас брать по 150 или полежит до нового года и по 200 возмёте.
Это рынок батенька
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13536
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:14
Цитата:
когда в терре по 130 на хранение пошел,
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.
видел народ к тому что на закладку, брал пару мешков резаной на первое время
Добринцофф:
ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.
ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.
когда в терре по 130 на хранение пошел,
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.
видел народ к тому что на закладку, брал пару мешков резаной на первое время
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:33
Цитата:
Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.
alex_60:
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.
по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.
Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13536
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:42
Цитата:
из личного опыта тоже не беру, потому что знаю что с 5-6 мешков по 160 будет отбраковано при переборке ведра четыре, которые в первую очередь и идут в дело.
Добринцофф:
Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.
Кто то берёт конечно и такую,но из личного опыта знаю,что 90% покупателей пусть будет дороже ,но возьмут качественный товар.
из личного опыта тоже не беру, потому что знаю что с 5-6 мешков по 160 будет отбраковано при переборке ведра четыре, которые в первую очередь и идут в дело.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 517
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 10:57
Такое впечатление, что у нас только и проблем: цена хлеба и картошки , да размер пенсии с чипированием животных /хотя животных то все меньше и меньше/
Пообщайтесь с сельчанами , узнайте , как они выживают.
От меня до города 75 километров . Не глушь , но воду привозят раз в 7 или растянут до 10 дней, газ не привозили больше месяца , уличное освещение отключили еще весной /экономят на электричестве/.
И думаете это кого-либо волнует ? Заблуждаетесь. Но село - не город и его проблемы слишком мелкие , чтоб о них писать
[Исправлено: Я, 09.10.2021 - 10:59]
Пообщайтесь с сельчанами , узнайте , как они выживают.
От меня до города 75 километров . Не глушь , но воду привозят раз в 7 или растянут до 10 дней, газ не привозили больше месяца , уличное освещение отключили еще весной /экономят на электричестве/.
И думаете это кого-либо волнует ? Заблуждаетесь. Но село - не город и его проблемы слишком мелкие , чтоб о них писать
[Исправлено: Я, 09.10.2021 - 10:59]
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:15
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:18
Ну не по 170.
Может и есть по 170, но там наверно резаная и битая
Может и есть по 170, но там наверно резаная и битая
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:39
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10479
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 13:50
Воронина в детстве бизнесмены покусали что-ли?))
Ну что за постоянные нападки на бизнес живя при капитализме?/
Ну что за постоянные нападки на бизнес живя при капитализме?/
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2101
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 21:01
Цитата:
Если и покусали, то: или цеховики, или спекулянты или же фарцовщики: - так в его и в моём детстве назывались тогдашние бизнесмены.
abaika95:
бизнесмены покусали
бизнесмены покусали
Если и покусали, то: или цеховики, или спекулянты или же фарцовщики: - так в его и в моём детстве назывались тогдашние бизнесмены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 704
Re: Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 21:59
Человек написал статью, высказал свою точку зрения. Все эти комментаторы -хейтеры, могут с ней согласиться, или нет. Могут написать свою статью, опубликовать ее, высказав своё видение, чтобы было понятно их мнение. Ну и могут тяфкать в комментариях. Ни на что неспособные кроме этого.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22921
Николай ВОРОНИН: Плугом по народу
Отправлено: 09.10.21 - 22:13
Цитата:
абайка, почём картошко,
для Народа?...
abaika95:
нападки на бизнес живя при капитализме?/
нападки на бизнес живя при капитализме?/
абайка, почём картошко,
для Народа?...
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