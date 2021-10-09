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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:43
#10381
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А вот Готем спустя пол часа..
Как быстро все меняется..
И месяц немного видно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:43
#10382
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Два фото что то отправилось..
Редактирую

[Исправлено: 111, 09.10.2021 - 19:48]
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:53
#10383
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Цитата:
111:
Главно зарегинился в этом году, и гоняется за мной и оскорбляет.. Ну это что, за счет меня хочет себя прорекламировать, как когда то Лилька? Нет. Сейчас поднятием рейтинга новичков пока не занимаюсь, так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..

Не плачьте,пожалуйста.
Цитата:
111:
и гоняется за мной и оскорбляет..

У вас мания преследования и навязчивые состояния...
Цитата:
111:
так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..

В самых страшных снах и не мечтал к вам приставать...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 20:10
#10384
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Цитата:
abaika95:
интересно про историю Беларуси и современную ситуацию

Смотрел сам?
Что думаешь?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 20:13
#10385
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Цитата:
abaika95:
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона

абайка,моих друзей, познакомить с тобой?... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 21:51
#10386
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Цитата:
abaika95:
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)

На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:20
#10387
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Цитата:
urmas:
Обращение на ТЫ к незнакомым или мало знакомым людям считаю хамством (т.е. проявлением отсутствия культуры и воспитания действием).

Ой бред какой-то
С Максом я играюсь в его мнимое ВЫканье на деле то какая разница как троллить и унижать ?
На ты или на вы?))
Цитата:
111:
Они во всех хотят видеть такого как Путин .. Даже своих жен..

А блин
Я думал ты действительно Путина любишь
Тогда вопрос к любителям
А кто может его тут публично объективно раскритиковать? Цитата:
Гога:
_____Футбол начинается , Казахстан играет. Можно болеть за Казахстан ?

Тебе то какая разница?
Ты же всегда болеешь за тех кто выигрывает?)
Цитата:
Victor Yang:
А вот это действительно видно - интеллигентные и умные люди, без истерик и не дискредитируют свою национальность и свой язык.

А Куат получался дискредитирует?
А те кто ему истерил в ответ что мы вам тут все строим а вы нас донимаете они не дискредитируют?))
Не провокация
Реально хочу знать твое мнение
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:25
#10388
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Цитата:
serg kost:
Смотрел сам? Что думаешь?

Варламов не объективен
Точнее его журналист
Но я всегда стараюсь изучать полярные мнения
Чтобы выстроить свое
Многим этого не хватает
Цитата:
drakon:
абайка,моих друзей, познакомить с тобой?...

Можно я буду им на зону грев в виде просроченных сигарет посылать?))
Цитата:
maxsaf:
На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается.
а как же русский?))
Почему там с вами на русском не говорят?
Тоже же имперский?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:28
#10389
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Цитата:
abaika95:
а как же русский?)) Почему там с вами на русском не говорят? Тоже же имперский?

Потому что по распространению английский даже круче будет. И челюсть не ломается, что самое главное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:37
#10390
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Цитата:
maxsaf:
Потому что по распространению английский даже круче будет.

Вот и Куат говорит
Английский мировой
А русский региональный
Так зачем он тут нужен?
Может ваша мама английский выучит быстрее?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:38
#10391
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Цитата:
abaika95:
А русский региональный Так зачем он тут нужен? Может ваша мама английский выучит быстрее?

А может ваша 112-я казахский выучит быстрее? Или молоток мешает?))

[Исправлено: maxsaf, 09.10.2021 - 22:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:44
#10392
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Цитата:
maxsaf:
ваша 112-я казахский

Ты подлый малец..
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..
Ты как вассал Соединенных Штатов выучил их язык?
Вот и заткнулся бы малехо..
Иди учи своих феминисток и ЛГБТшек, которых принял душой и сердцем на своей Родине..
А на нашей Родине оставь нас в покое .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12594
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:47
#10393
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Цитата:
111:
А на нашей Родине оставь нас в покое .

Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)

Цитата:
111:
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..

Твой дружок вытрет, он же тряпочка :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:50
#10394
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Цитата:
maxsaf:
Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)

Хм..
Истерия началась?
Обзывания, оскорбления?
Ладно истери дальше..
Раньше как то думалось что ты немного выше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:52
#10395
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Цитата:
maxsaf:
Твой дружок вытрет, он

Действительно, истерия..
А кто то тут кричал, что просто проводит время..
Но с такой злостью и отчаянием?
Не знаю..
Но кажется тебе там павлодарцу горько и очень обидно, и тебя стоит только пожалеть..
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