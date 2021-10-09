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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:43
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:43
Два фото что то отправилось..
Редактирую
[Исправлено: 111, 09.10.2021 - 19:48]
Редактирую
[Исправлено: 111, 09.10.2021 - 19:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 174
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 19:53
Цитата:
Не плачьте,пожалуйста.
Цитата:
У вас мания преследования и навязчивые состояния...
Цитата:
В самых страшных снах и не мечтал к вам приставать...
111:
Главно зарегинился в этом году, и гоняется за мной и оскорбляет.. Ну это что, за счет меня хочет себя прорекламировать, как когда то Лилька? Нет. Сейчас поднятием рейтинга новичков пока не занимаюсь, так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..
Главно зарегинился в этом году, и гоняется за мной и оскорбляет.. Ну это что, за счет меня хочет себя прорекламировать, как когда то Лилька? Нет. Сейчас поднятием рейтинга новичков пока не занимаюсь, так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..
Не плачьте,пожалуйста.
Цитата:
111:
и гоняется за мной и оскорбляет..
и гоняется за мной и оскорбляет..
У вас мания преследования и навязчивые состояния...
Цитата:
111:
так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..
так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..
В самых страшных снах и не мечтал к вам приставать...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 20:10
Цитата:
Смотрел сам?
Что думаешь?
abaika95:
интересно про историю Беларуси и современную ситуацию
интересно про историю Беларуси и современную ситуацию
Смотрел сам?
Что думаешь?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22943
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 20:13
Цитата:
абайка,моих друзей, познакомить с тобой?...
abaika95:
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона
абайка,моих друзей, познакомить с тобой?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 21:51
Цитата:
На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается.
abaika95:
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)
На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:20
Цитата:
Ой бред какой-то
С Максом я играюсь в его мнимое ВЫканье на деле то какая разница как троллить и унижать ?
На ты или на вы?))
Цитата:
А блин
Я думал ты действительно Путина любишь
Тогда вопрос к любителям
А кто может его тут публично объективно раскритиковать? Цитата:
Тебе то какая разница?
Ты же всегда болеешь за тех кто выигрывает?)
Цитата:
А Куат получался дискредитирует?
А те кто ему истерил в ответ что мы вам тут все строим а вы нас донимаете они не дискредитируют?))
Не провокация
Реально хочу знать твое мнение
urmas:
Обращение на ТЫ к незнакомым или мало знакомым людям считаю хамством (т.е. проявлением отсутствия культуры и воспитания действием).
Обращение на ТЫ к незнакомым или мало знакомым людям считаю хамством (т.е. проявлением отсутствия культуры и воспитания действием).
Ой бред какой-то
С Максом я играюсь в его мнимое ВЫканье на деле то какая разница как троллить и унижать ?
На ты или на вы?))
Цитата:
111:
Они во всех хотят видеть такого как Путин .. Даже своих жен..
Они во всех хотят видеть такого как Путин .. Даже своих жен..
А блин
Я думал ты действительно Путина любишь
Тогда вопрос к любителям
А кто может его тут публично объективно раскритиковать? Цитата:
Гога:
_____Футбол начинается , Казахстан играет. Можно болеть за Казахстан ?
_____Футбол начинается , Казахстан играет. Можно болеть за Казахстан ?
Тебе то какая разница?
Ты же всегда болеешь за тех кто выигрывает?)
Цитата:
Victor Yang:
А вот это действительно видно - интеллигентные и умные люди, без истерик и не дискредитируют свою национальность и свой язык.
А вот это действительно видно - интеллигентные и умные люди, без истерик и не дискредитируют свою национальность и свой язык.
А Куат получался дискредитирует?
А те кто ему истерил в ответ что мы вам тут все строим а вы нас донимаете они не дискредитируют?))
Не провокация
Реально хочу знать твое мнение
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:25
Цитата:
Варламов не объективен
Точнее его журналист
Но я всегда стараюсь изучать полярные мнения
Чтобы выстроить свое
Многим этого не хватает
Цитата:
Можно я буду им на зону грев в виде просроченных сигарет посылать?))
Цитата:
Почему там с вами на русском не говорят?
Тоже же имперский?
serg kost:
Смотрел сам? Что думаешь?
Смотрел сам? Что думаешь?
Варламов не объективен
Точнее его журналист
Но я всегда стараюсь изучать полярные мнения
Чтобы выстроить свое
Многим этого не хватает
Цитата:
drakon:
абайка,моих друзей, познакомить с тобой?...
абайка,моих друзей, познакомить с тобой?...
Можно я буду им на зону грев в виде просроченных сигарет посылать?))
Цитата:
maxsaf:а как же русский?))
На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается.
На английском, которые имперцы в Канаду привезли. Отличный язык, и челюсть не ломается.
Почему там с вами на русском не говорят?
Тоже же имперский?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:28
Цитата:
Потому что по распространению английский даже круче будет. И челюсть не ломается, что самое главное.
abaika95:
а как же русский?)) Почему там с вами на русском не говорят? Тоже же имперский?
а как же русский?)) Почему там с вами на русском не говорят? Тоже же имперский?
Потому что по распространению английский даже круче будет. И челюсть не ломается, что самое главное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:37
Цитата:
Вот и Куат говорит
Английский мировой
А русский региональный
Так зачем он тут нужен?
Может ваша мама английский выучит быстрее?
maxsaf:
Потому что по распространению английский даже круче будет.
Потому что по распространению английский даже круче будет.
Вот и Куат говорит
Английский мировой
А русский региональный
Так зачем он тут нужен?
Может ваша мама английский выучит быстрее?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:38
Цитата:
А может ваша 112-я казахский выучит быстрее? Или молоток мешает?))
[Исправлено: maxsaf, 09.10.2021 - 22:39]
abaika95:
А русский региональный Так зачем он тут нужен? Может ваша мама английский выучит быстрее?
А русский региональный Так зачем он тут нужен? Может ваша мама английский выучит быстрее?
А может ваша 112-я казахский выучит быстрее? Или молоток мешает?))
[Исправлено: maxsaf, 09.10.2021 - 22:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:44
Цитата:
Ты подлый малец..
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..
Ты как вассал Соединенных Штатов выучил их язык?
Вот и заткнулся бы малехо..
Иди учи своих феминисток и ЛГБТшек, которых принял душой и сердцем на своей Родине..
А на нашей Родине оставь нас в покое .
maxsaf:
ваша 112-я казахский
ваша 112-я казахский
Ты подлый малец..
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..
Ты как вассал Соединенных Штатов выучил их язык?
Вот и заткнулся бы малехо..
Иди учи своих феминисток и ЛГБТшек, которых принял душой и сердцем на своей Родине..
А на нашей Родине оставь нас в покое .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:47
Цитата:
Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)
Цитата:
Твой дружок вытрет, он же тряпочка
111:
А на нашей Родине оставь нас в покое .
А на нашей Родине оставь нас в покое .
Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)
Цитата:
111:
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..
Сидишь как обычно гадишь исподтишка на меня..
Твой дружок вытрет, он же тряпочка
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:50
Цитата:
Хм..
Истерия началась?
Обзывания, оскорбления?
Ладно истери дальше..
Раньше как то думалось что ты немного выше..
maxsaf:
Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)
Я вас, ЛГБТ-шников нигде в покое не оставлю)
Хм..
Истерия началась?
Обзывания, оскорбления?
Ладно истери дальше..
Раньше как то думалось что ты немного выше..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 22:52
Цитата:
Действительно, истерия..
А кто то тут кричал, что просто проводит время..
Но с такой злостью и отчаянием?
Не знаю..
Но кажется тебе там павлодарцу горько и очень обидно, и тебя стоит только пожалеть..
maxsaf:
Твой дружок вытрет, он
Твой дружок вытрет, он
Действительно, истерия..
А кто то тут кричал, что просто проводит время..
Но с такой злостью и отчаянием?
Не знаю..
Но кажется тебе там павлодарцу горько и очень обидно, и тебя стоит только пожалеть..
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