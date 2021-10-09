Отправлено: - 19:53

111:

Главно зарегинился в этом году, и гоняется за мной и оскорбляет.. Ну это что, за счет меня хочет себя прорекламировать, как когда то Лилька? Нет. Сейчас поднятием рейтинга новичков пока не занимаюсь, так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..

111:

и гоняется за мной и оскорбляет..

111:

так что урмас отт, попрошу пока от меня отстать..

Цитата:Не плачьте,пожалуйста.Цитата:У вас мания преследования и навязчивые состояния...Цитата:В самых страшных снах и не мечтал к вам приставать...