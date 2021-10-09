Отправлено: - 17:42

Второй раз согласен с Абайкой насчет организатора, которому не важно за что, лишь бы побузить!



Цитата:Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?