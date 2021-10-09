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Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
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