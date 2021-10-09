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≡ Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42558
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Отправлено: 09.10.21 - 15:23
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Возле входа в парк Победы в 19.30 планировали встретиться дальнобойщики и водители ГАЗелей, недовольные дефицитом ГСМ в регионе. По словам организаторов, они не планировали митинговать, а хотели обсудить ситуацию.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
192
Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали полицейские и уборочная техника возле парка Победы в Костанае?
Отправлено: 09.10.21 - 15:23
#1
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Цитата:
В марте Нурмагамбетов пытался провести митинг из-за проблем с очисткой улиц от снега

Потому и пригнали снегоуборочную технику, показать ему что теперь всё ок, к следующей зиме готовы. Отчитались. 🤣

[Исправлено: Николаич I, 09.10.2021 - 15:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10478
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 15:47
#2
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Цитата:
вечером задержали гражданского активиста Диаса НУРМАГАМБЕТОВА.

С каких пор
Цитата:
Водители не собрались, но активиста задержали




Все уже поняли что с этим кофейным стаканчиком Каши не сварить
Ему не результат важен а сама ситуация где он пыжится и выпячивает себя
Сначала за армянские номера боролся
Потом за уборку снега
Теперь против цен
Завтра против празднования нового года выйдет
Странно что друга его небыло Сереги Зинченко Котрый против вакцинации бастовал
Ещё Ведлер в их компашку и флеш-рояль из клоунов будет))
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
780
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 16:56
#3
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Второй раз согласен с Абайкой насчет организатора, которому не важно за что, лишь бы побузить! Но Ноу Хау с уборочной техникой следует запатентовать, чтобы потом распространять за деньги.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
171
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 17:28
#4
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Цитата:
Дантист:
Но Ноу Хау с уборочной техникой следует запатентовать, чтобы потом распространять за деньги.

Это уже и так ,как минимум, стало визиткой нашего города...
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
119
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 17:42
#5
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Цитата:
Второй раз согласен с Абайкой насчет организатора, которому не важно за что, лишь бы побузить!

Человека многое волнует, это совершенно нормально. Нормально для любого человека разумного и неравнодушного. И почему не важно за что? Как раз таки важно, раз делает. А вы хотите чтобы его на всю жизнь заклинило на какой-то одной теме?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3303
Re: Водители не собрались, но активиста задержали - Что делали...
Отправлено: 09.10.21 - 18:01
#6
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Своих Навальных у нас не будет еще лет 50..
Да и народ не поддерживает никого тут..
Даже если цена дизтоплива отобразится на яйцах..
Все привыкли что решает все ноль первый, вон Арона выпустили..
Это еще ему повезло..
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