Kairat stayer: Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:
Цитата:
Kairat stayer: Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.
Выше из поста за № 136. Если продолжить согласно сведениям Росстата 2018 году в РФ из Казахстана прибыло 72141 граждан, убыло из РФ в Казахстан 45625. В 2019 году прибыло в РФ 86311, убыло из РФ в Казахстан 47145. В 2020 году прибыло в РФ из Казахстана 64493, соответственно прибыло в Казахстан из РФ 56056. Естественные прирост или уменьшение можно просчитать.
Сведения ниже по ссылке, откроется раздел Демография, далее раздел Миграция, затем в подразделе Международная миграция, кликаем на экселевский файл (Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2020 годы.).
viktorian85: Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?
А здоровых мужиков Кошмарить одним куатом значит ниче? Бабушки ладно Будем называть этих мужиков бабушками)) Цитата:
viktorian85: Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.
Больше скажу а на юге северных не любят Говорят обрусели манкурты п****ые А в Сибири москвичей не долюбливают А москвичи не любят лимиту из рязаней Везде есть свои ментальные различия И ты когда сравниваешь всех под одну гребёнку кто получаешься?) Цитата:
viktorian85: Так советский союз и был продолжением империи
А чеж императора убили? И памятники снесли И всю историю до 17 года очернили И всем независимость дали И автономии ввели)) Империя или всё-таки союз стран? Цитата:
viktorian85: Симпатия к Путину как у всех есть.
У тебя симпатия за деньги или исключительно из за умственной ограниченности? Важный вопрос Цитата:
elektron: Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что
Про Россию также говорят Все лучшие уехали остались менты и Путин И че что-то с Россией случилось?) Цитата:
elektron: Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете.
Где соврал? Пруф Цитата:
serg kost: Люди не слепые. Видят, кто где врёт.
Мы все видели как ты врал про Хохлов во флуде Но никто не хочет признавать что ты враль Потомучто ты под***шь мне тут))) Цитата:
Vit: Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.
Так ты определись Виноват Казахстан что русские отсюда уезжают и там их на работу не берут? Или не виноват?)) Цитата:
111: А потому призываю всех адекватных, выступить против абайки, который это посмел.. На Путина..
Давай налетай) Цитата:
Vit: Категорически против . Абайка нужен .
Так вроде никого и не спрашивали нужен я или нет Я буду)) а вот потом уже определимся нужны ли для меня остальные) Цитата:
Уже не ваш земляк: Животное ведёт себя вольготно - ведь появилась его любимая тема, где он может гадить безнаказанно. А глупые люди думают, что ведут с животным диалог, пытаются что-то доказать, привести доводы. Но животное на то и животное, ему ничего не докажешь(да и надо ли?!), оно ничего другого не умеет, кроме как гадить и взвизгивать, когда
Сколько обиды Сколько раз слово животное тут использовала маленькая обиженая девочка живущая с тараканами на окраине Самары)) Узбеки его пинками по району наверно гоняют А он приходит весь обиженый домой включает комп и как давай правду-матку нести)) Тебе самому не мерзко? Ведь взрослый мужик а такой закомплексованый до ужаса Цитата:
maxsaf: Я умею, я классный специалист. )) 20 лет работаю по специальности. Поэтому считаю, что мне казахский можно не учить
А английский выучили? Босс ирландец как оценивает ваш акцент?)Цитата:
maxsaf: Абайка не может это сказать 112-му. Потому что тот с молотком кидаться начнет
Нет мне у него ещё котлеты для дракона забирать Цитата:
Vit: А что абайка говорит не так? Живёшь в кз разговаривай на кз.
Где я такое говорил?) Ты если и дискутируешь то хотябы посыл улавливай а то за мнимой обидой не видешь что тебе пишут) Цитата:
serg kost: Врёт часто. И с разными новостями из интернета тоже не всё правдивое сюда тащит.
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