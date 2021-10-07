Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42558
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
Читать новость

Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
212
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 21:21
#180
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:

Обычный демагогический приём: смешивать правду с ложью.
---
Достойный ученик Геббельса.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:12
#181
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными

Я как-то больше международной организации поверю, чем абайке с форума. Ну и искать твои объяснения не хочу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3300
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:26
#182
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Достойный ученик Геббельса.

Закон Годвина..
Кто начинает керачить про фашизм, тот проиграл..
Слаб ты, не наш не земляк..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2305
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 11:35
#183
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:


Цитата:
Kairat stayer:
Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.


Выше из поста за № 136. Если продолжить согласно сведениям Росстата 2018 году в РФ из Казахстана прибыло 72141 граждан, убыло из РФ в Казахстан 45625. В 2019 году прибыло в РФ 86311, убыло из РФ в Казахстан 47145. В 2020 году прибыло в РФ из Казахстана 64493, соответственно прибыло в Казахстан из РФ 56056. Естественные прирост или уменьшение можно просчитать.

Сведения ниже по ссылке, откроется раздел Демография, далее раздел Миграция, затем в подразделе Международная миграция, кликаем на экселевский файл (Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2020 годы.).

Ссылка на сведения Росстата:

[Исправлено: Kairat stayer, 09.10.2021 - 11:38]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10476
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 16:10
#184
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я как-то больше международной организации поверю, чем абайке с форума

А Вика вон говорит что всяким международным статистикам особенно США верить нельзя
Россия виде Ти ли главный заёмщик у Китая
Враки?
Цитата:
Victor Yang:
Ну и искать твои объяснения не хочу.

Правильно потомучто тебе не нужна объективность в этом вопросе
Поэтому и не хочешь искать ответ Цитата:
Уже не ваш земляк:
Достойный ученик Геббельса.

Соловей и кисель? Да
Прям эталон
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10476
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 16:24
#185
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?

А здоровых мужиков Кошмарить одним куатом значит ниче?
Бабушки ладно
Будем называть этих мужиков бабушками))
Цитата:
viktorian85:
Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.

Больше скажу а на юге северных не любят
Говорят обрусели манкурты п****ые
А в Сибири москвичей не долюбливают
А москвичи не любят лимиту из рязаней
Везде есть свои ментальные различия
И ты когда сравниваешь всех под одну гребёнку кто получаешься?)
Цитата:
viktorian85:
Так советский союз и был продолжением империи

А чеж императора убили?
И памятники снесли
И всю историю до 17 года очернили
И всем независимость дали
И автономии ввели))
Империя или всё-таки союз стран?
Цитата:
viktorian85:
Симпатия к Путину как у всех есть.

У тебя симпатия за деньги или исключительно из за умственной ограниченности?
Важный вопрос
Цитата:
elektron:
Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что

Про Россию также говорят
Все лучшие уехали остались менты и Путин
И че что-то с Россией случилось?)
Цитата:
elektron:
Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете.

Где соврал? Пруф
Цитата:
serg kost:
Люди не слепые. Видят, кто где врёт.

Мы все видели как ты врал про Хохлов во флуде
Но никто не хочет признавать что ты враль
Потомучто ты под***шь мне тут)))
Цитата:
Vit:
Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.

Так ты определись
Виноват Казахстан что русские отсюда уезжают и там их на работу не берут? Или не виноват?))
Цитата:
111:
А потому призываю всех адекватных, выступить против абайки, который это посмел.. На Путина..

Давай налетай)
Цитата:
Vit:
Категорически против . Абайка нужен .

Так вроде никого и не спрашивали нужен я или нет
Я буду)) а вот потом уже определимся нужны ли для меня остальные)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Животное ведёт себя вольготно - ведь появилась его любимая тема, где он может гадить безнаказанно. А глупые люди думают, что ведут с животным диалог, пытаются что-то доказать, привести доводы. Но животное на то и животное, ему ничего не докажешь(да и надо ли?!), оно ничего другого не умеет, кроме как гадить и взвизгивать, когда

Сколько обиды
Сколько раз слово животное тут использовала маленькая обиженая девочка живущая с тараканами на окраине Самары))
Узбеки его пинками по району наверно гоняют
А он приходит весь обиженый домой включает комп и как давай правду-матку нести))
Тебе самому не мерзко? Ведь взрослый мужик а такой закомплексованый до ужаса
Цитата:
maxsaf:
Я умею, я классный специалист. )) 20 лет работаю по специальности. Поэтому считаю, что мне казахский можно не учить

А английский выучили?
Босс ирландец как оценивает ваш акцент?)Цитата:
maxsaf:
Абайка не может это сказать 112-му. Потому что тот с молотком кидаться начнет

Нет мне у него ещё котлеты для дракона забирать Цитата:
Vit:
А что абайка говорит не так? Живёшь в кз разговаривай на кз.

Где я такое говорил?)
Ты если и дискутируешь то хотябы посыл улавливай а то за мнимой обидой не видешь что тебе пишут)
Цитата:
serg kost:
Врёт часто. И с разными новостями из интернета тоже не всё правдивое сюда тащит.

Россия не главный заемщик у китая?)
Профайл
Страница 13 из 13«1...111213
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS