Отправлено: - 16:24

viktorian85:

Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?

viktorian85:

Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.

viktorian85:

Так советский союз и был продолжением империи

viktorian85:

Симпатия к Путину как у всех есть.

elektron:

Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что

elektron:

Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете.

serg kost:

Люди не слепые. Видят, кто где врёт.

Vit:

Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.

111:

А потому призываю всех адекватных, выступить против абайки, который это посмел.. На Путина..

Vit:

Категорически против . Абайка нужен .

Уже не ваш земляк:

Животное ведёт себя вольготно - ведь появилась его любимая тема, где он может гадить безнаказанно. А глупые люди думают, что ведут с животным диалог, пытаются что-то доказать, привести доводы. Но животное на то и животное, ему ничего не докажешь(да и надо ли?!), оно ничего другого не умеет, кроме как гадить и взвизгивать, когда

maxsaf:

Я умею, я классный специалист. )) 20 лет работаю по специальности. Поэтому считаю, что мне казахский можно не учить

maxsaf:

Абайка не может это сказать 112-му. Потому что тот с молотком кидаться начнет

Vit:

А что абайка говорит не так? Живёшь в кз разговаривай на кз.

serg kost:

Врёт часто. И с разными новостями из интернета тоже не всё правдивое сюда тащит.

Цитата:А здоровых мужиков Кошмарить одним куатом значит ниче?Бабушки ладноБудем называть этих мужиков бабушками))Цитата:Больше скажу а на юге северных не любятГоворят обрусели манкурты п****ыеА в Сибири москвичей не долюбливаютА москвичи не любят лимиту из рязанейВезде есть свои ментальные различияИ ты когда сравниваешь всех под одну гребёнку кто получаешься?)Цитата:А чеж императора убили?И памятники снеслиИ всю историю до 17 года очернилиИ всем независимость далиИ автономии ввели))Империя или всё-таки союз стран?Цитата:У тебя симпатия за деньги или исключительно из за умственной ограниченности?Важный вопросЦитата:Про Россию также говорятВсе лучшие уехали остались менты и ПутинИ че что-то с Россией случилось?)Цитата:Где соврал? ПруфЦитата:Мы все видели как ты врал про Хохлов во флудеНо никто не хочет признавать что ты вральПотомучто ты под***шь мне тут)))Цитата:Так ты определисьВиноват Казахстан что русские отсюда уезжают и там их на работу не берут? Или не виноват?))Цитата:Давай налетай)Цитата:Так вроде никого и не спрашивали нужен я или нетЯ буду)) а вот потом уже определимся нужны ли для меня остальные)Цитата:Сколько обидыСколько раз слово животное тут использовала маленькая обиженая девочка живущая с тараканами на окраине Самары))Узбеки его пинками по району наверно гоняютА он приходит весь обиженый домой включает комп и как давай правду-матку нести))Тебе самому не мерзко? Ведь взрослый мужик а такой закомплексованый до ужасаЦитата:А английский выучили?Босс ирландец как оценивает ваш акцент?)Цитата:Нет мне у него ещё котлеты для дракона забирать Цитата:Где я такое говорил?)Ты если и дискутируешь то хотябы посыл улавливай а то за мнимой обидой не видешь что тебе пишут)Цитата:Россия не главный заемщик у китая?)