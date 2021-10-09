Отправлено: - 15:47

вечером задержали гражданского активиста Диаса НУРМАГАМБЕТОВА.

Водители не собрались, но активиста задержали





Цитата:С каких порЦитата:Все уже поняли что с этим кофейным стаканчиком Каши не сваритьЕму не результат важен а сама ситуация где он пыжится и выпячивает себяСначала за армянские номера боролсяПотом за уборку снегаТеперь против ценЗавтра против празднования нового года выйдетСтранно что друга его небыло Сереги Зинченко Котрый против вакцинации бастовалЕщё Ведлер в их компашку и флеш-рояль из клоунов будет))