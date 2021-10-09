Отправлено: - 01:39

abaika95:

Нанимайте себе переводчика тогда

abaika95:

А кто тут истерил Недавно когда его тронули за живое?)

abaika95:

Вас в Канаде на русском обслуживают?)))

Цитата:Ну как избавитесь окончательно от русского языка - тогда и видно будет, кто и кого нанимать должен ))Цитата:Вы истерили. Вас же тут все обижаютимперцы обижают, Путин обижает))Цитата:Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))