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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 691 из 692«1...689690691692»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7880
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:31
#10351
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Цитата:
Гога:
Ну а ты где кушаешь ??

Ну а где ему ещё кушать, если дома не кормят? В ресторане :lol:

Правда Люба Успенская должна петь, но не нашёл.

[Исправлено: elektron, 08.10.2021 - 20:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:39
#10352
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Цитата:
abaika95:
Нанимайте себе переводчика тогда

Ну как избавитесь окончательно от русского языка - тогда и видно будет, кто и кого нанимать должен ))

Цитата:
abaika95:
А кто тут истерил Недавно когда его тронули за живое?)

Вы истерили. Вас же тут все обижают :lol: имперцы обижают, Путин обижает))



Цитата:
abaika95:
Вас в Канаде на русском обслуживают?)))

Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:40
#10353
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Цитата:
abaika95:
Или выучили пару слов на английском чтобы покушать?)

Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:54
#10354
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Казахстанцам запретят есть собак, хомяков и крыс
За это граждане будут нести уголовную ответственность
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывает проект перечня домашних животных, которых запрещено употреблять в пищу. В случае нарушения законодательством будет предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, передает Azattyq Rýhy. Проектом Закона РК «Об ответственном обращении с животными», который находится на рассмотрении депутатов Мажилиса Парламента РК, вводится запрет на использование мяса и жира животных, не предназначенной для употребления в пищу, и получения продукции. Для реализации этой нормы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработан проект соответствующего перечня, по которому запрещено есть мясо домашних животных, в частности, собак, кошек, попугаев, хомяков и белых мышей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:56
#10355
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Отдельно для Абайки повторю - кошек жрать нельзя :lol: крыс и мышей тоже. И бедных попугайчиков с хомячками :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:58
#10356
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Цитата:
abaika95:
А не вы наверно дома обедаете?

Зато я в отличие от вас котов не ем :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7880
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 02:00
#10357
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Цитата:
maxsaf:
хомяков и белых мышей.

Жаль Барсуков пропустили, эти так и веруют в барсучий жир. Зверюшек жалко, лучше бы своим жиром лечилсь бы. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 02:10
#10358
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Цитата:
Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь, в области образования и аренды жилья.

Абайка, как пенсии будут индексировать, по факту или наугад? ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3300
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:25
#10359
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Максафа прорвало..
Где абайка, почему не отвечает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:52
#10360
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Макс кефира видать попил С селедкой
Несёт как несёт))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:53
#10361
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Йанг в давней дискуссии с тобой насчёт языка ты сетовал что методы куата не приемлемые и провокационные
Тебя услышали)
вот появились интербригады
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3300
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:56
#10362
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Цитата:
abaika95:
Несёт как несёт))

Еще и ночью..
Прям истерия какая то..
Ты ему бы ответил..
Где то в войну солдат был, все на азбуке морзе в коме хотел стучать в больнице, умирал он..
Сперва не понимали в чем дело.
Потом ему отстучали, и он спокойно помер..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:59
#10363
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Цитата:
111:
Прям истерия какая то.. Ты ему бы ответил..

А зачем?)

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.10.2021 - 15:07]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 14:02
#10364
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Цитата:
maxsaf:
Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))

Да
Вы старенький уже
Вон как неследили
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)Цитата:
maxsaf:
Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))

Ну да казахский вам сложнее было
Челюсть наверно не так)
А английский че там
Сенькью и плизз))
Цитата:
maxsaf:
Отдельно для Абайки повторю - кошек жрать нельзя крыс и мышей тоже. И бедных попугайчиков с хомячками

У нас нельзя это в порядке вещей
Корейцев только жалко но потерпят
А у вас получается можно?
Жрете кошек?
Цитата:
maxsaf:
Зато я в отличие от вас котов не ем

А вы уверены?
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона
Пригласил на барбекю
И накормил вас кошачьей просрочкой
На западе же все такие друзья)
Особенно из числа поуехвоших наших)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 14:05
#10365
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Посмотрел щас фильму последнюю
Костанайского режиссера Сарика Андриасяна
Гудбай америка
Очень неплохое кинцо
Советую особенно поуехвошим
Прям про вас снято
Тоска и грусть
И даже не верится что снято тем же режиссером который снял защитников и карлосона
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