Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7880
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:31
Цитата:
Ну а где ему ещё кушать, если дома не кормят? В ресторане
Правда Люба Успенская должна петь, но не нашёл.
[Исправлено: elektron, 08.10.2021 - 20:38]
Гога:
Ну а ты где кушаешь ??
Ну а ты где кушаешь ??
Ну а где ему ещё кушать, если дома не кормят? В ресторане
Правда Люба Успенская должна петь, но не нашёл.
[Исправлено: elektron, 08.10.2021 - 20:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:39
Цитата:
Ну как избавитесь окончательно от русского языка - тогда и видно будет, кто и кого нанимать должен ))
Цитата:
Вы истерили. Вас же тут все обижают имперцы обижают, Путин обижает))
Цитата:
Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))
abaika95:
Нанимайте себе переводчика тогда
Нанимайте себе переводчика тогда
Ну как избавитесь окончательно от русского языка - тогда и видно будет, кто и кого нанимать должен ))
Цитата:
abaika95:
А кто тут истерил Недавно когда его тронули за живое?)
А кто тут истерил Недавно когда его тронули за живое?)
Вы истерили. Вас же тут все обижают имперцы обижают, Путин обижает))
Цитата:
abaika95:
Вас в Канаде на русском обслуживают?)))
Вас в Канаде на русском обслуживают?)))
Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:40
Цитата:
Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))
abaika95:
Или выучили пару слов на английском чтобы покушать?)
Или выучили пару слов на английском чтобы покушать?)
Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:54
Казахстанцам запретят есть собак, хомяков и крыс
За это граждане будут нести уголовную ответственность
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывает проект перечня домашних животных, которых запрещено употреблять в пищу. В случае нарушения законодательством будет предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, передает Azattyq Rýhy. Проектом Закона РК «Об ответственном обращении с животными», который находится на рассмотрении депутатов Мажилиса Парламента РК, вводится запрет на использование мяса и жира животных, не предназначенной для употребления в пищу, и получения продукции. Для реализации этой нормы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработан проект соответствующего перечня, по которому запрещено есть мясо домашних животных, в частности, собак, кошек, попугаев, хомяков и белых мышей.
За это граждане будут нести уголовную ответственность
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывает проект перечня домашних животных, которых запрещено употреблять в пищу. В случае нарушения законодательством будет предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, передает Azattyq Rýhy. Проектом Закона РК «Об ответственном обращении с животными», который находится на рассмотрении депутатов Мажилиса Парламента РК, вводится запрет на использование мяса и жира животных, не предназначенной для употребления в пищу, и получения продукции. Для реализации этой нормы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработан проект соответствующего перечня, по которому запрещено есть мясо домашних животных, в частности, собак, кошек, попугаев, хомяков и белых мышей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:56
Отдельно для Абайки повторю - кошек жрать нельзя крыс и мышей тоже. И бедных попугайчиков с хомячками
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 01:58
Цитата:
Зато я в отличие от вас котов не ем
abaika95:
А не вы наверно дома обедаете?
А не вы наверно дома обедаете?
Зато я в отличие от вас котов не ем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7880
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 02:00
Цитата:
Жаль Барсуков пропустили, эти так и веруют в барсучий жир. Зверюшек жалко, лучше бы своим жиром лечилсь бы.
maxsaf:
хомяков и белых мышей.
хомяков и белых мышей.
Жаль Барсуков пропустили, эти так и веруют в барсучий жир. Зверюшек жалко, лучше бы своим жиром лечилсь бы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 02:10
Цитата:
Абайка, как пенсии будут индексировать, по факту или наугад? ))
Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь, в области образования и аренды жилья.
Абайка, как пенсии будут индексировать, по факту или наугад? ))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3300
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:25
Максафа прорвало..
Где абайка, почему не отвечает?
Где абайка, почему не отвечает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:52
Макс кефира видать попил С селедкой
Несёт как несёт))
Несёт как несёт))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:53
Йанг в давней дискуссии с тобой насчёт языка ты сетовал что методы куата не приемлемые и провокационные
Тебя услышали)
вот появились интербригады
Тебя услышали)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3300
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:56
Цитата:
Еще и ночью..
Прям истерия какая то..
Ты ему бы ответил..
Где то в войну солдат был, все на азбуке морзе в коме хотел стучать в больнице, умирал он..
Сперва не понимали в чем дело.
Потом ему отстучали, и он спокойно помер..
abaika95:
Несёт как несёт))
Несёт как несёт))
Еще и ночью..
Прям истерия какая то..
Ты ему бы ответил..
Где то в войну солдат был, все на азбуке морзе в коме хотел стучать в больнице, умирал он..
Сперва не понимали в чем дело.
Потом ему отстучали, и он спокойно помер..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 13:59
Цитата:
А зачем?)
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.10.2021 - 15:07]
111:
Прям истерия какая то.. Ты ему бы ответил..
Прям истерия какая то.. Ты ему бы ответил..
А зачем?)
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.10.2021 - 15:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 14:02
Цитата:
Да
Вы старенький уже
Вон как неследили
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)Цитата:
Ну да казахский вам сложнее было
Челюсть наверно не так)
А английский че там
Сенькью и плизз))
Цитата:
У нас нельзя это в порядке вещей
Корейцев только жалко но потерпят
А у вас получается можно?
Жрете кошек?
Цитата:
А вы уверены?
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона
Пригласил на барбекю
И накормил вас кошачьей просрочкой
На западе же все такие друзья)
Особенно из числа поуехвоших наших)
maxsaf:
Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))
Меня не надо обслуживать. Что я, немощный что-ли какой-то? ))
Да
Вы старенький уже
Вон как неследили
Так на каком языке вы в канадском кафе с официантом общаетесь?)Цитата:
maxsaf:
Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))
Почему пару - полностью весь английский язык выучил. Это же не казахский))
Ну да казахский вам сложнее было
Челюсть наверно не так)
А английский че там
Сенькью и плизз))
Цитата:
maxsaf:
Отдельно для Абайки повторю - кошек жрать нельзя крыс и мышей тоже. И бедных попугайчиков с хомячками
Отдельно для Абайки повторю - кошек жрать нельзя крыс и мышей тоже. И бедных попугайчиков с хомячками
У нас нельзя это в порядке вещей
Корейцев только жалко но потерпят
А у вас получается можно?
Жрете кошек?
Цитата:
maxsaf:
Зато я в отличие от вас котов не ем
Зато я в отличие от вас котов не ем
А вы уверены?
Мало ли может у вас по близости друг типа дракона
Пригласил на барбекю
И накормил вас кошачьей просрочкой
На западе же все такие друзья)
Особенно из числа поуехвоших наших)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.10.21 - 14:05
Посмотрел щас фильму последнюю
Костанайского режиссера Сарика Андриасяна
Гудбай америка
Очень неплохое кинцо
Советую особенно поуехвошим
Прям про вас снято
Тоска и грусть
И даже не верится что снято тем же режиссером который снял защитников и карлосона
Костанайского режиссера Сарика Андриасяна
Гудбай америка
Очень неплохое кинцо
Советую особенно поуехвошим
Прям про вас снято
Тоска и грусть
И даже не верится что снято тем же режиссером который снял защитников и карлосона
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать