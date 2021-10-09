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≡ Насилие над животными: эксперты высказались о новом законопроекте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42557
Насилие над животными: эксперты высказались о новом законопроекте
Отправлено: 09.10.21 - 13:33
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Зоозащитник и один из разработчиков законопроекта Сергей Снегирев рассказал, что нормы закона "Об ответственном обращении с животными" в ходе его обсуждения в Мажилисе и рабочей группой могут значительно поменяться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3300
Re: Насилие над животными: эксперты высказались о новом...
Отправлено: 09.10.21 - 13:33
#1
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Хм..
Сельхозживотных это как гуманно то убивать?
Выстрелом в голову?
Тогда дайте ружья..
Кстати а кровь как будет вытекать, кушать предлагают мертвых?
Та же хрюшка, когда колешь и не находишь сердце, а она бедная визжит эти свои последние 15 минут..
Ее чем, ломом по голове?
Так не умрет ведь сразу..
Ну курей и гусей можно и топором, однако же они все равно бегают без голов вокруг того пня, об который топором то..
Как их мочить, в сартире что ли автоматом Калашника?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3300
Re: Насилие над животными: эксперты высказались о новом...
Отправлено: 09.10.21 - 13:52
#2
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А вот что еще пишут и это правильно..


- Ранее вице-министр экологии на брифинге в СЦК сообщила, что теперь всех домашних питомцев нужно чипировать. Если этого не сделать, то придется платить штраф в размере 10 МРП – 29 170 тенге. При повторном нарушении штраф будет больше.
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