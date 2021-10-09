Re: Насилие над животными: эксперты высказались о новом...

Отправлено: - 13:33

Хм..

Сельхозживотных это как гуманно то убивать?

Выстрелом в голову?

Тогда дайте ружья..

Кстати а кровь как будет вытекать, кушать предлагают мертвых?

Та же хрюшка, когда колешь и не находишь сердце, а она бедная визжит эти свои последние 15 минут..

Ее чем, ломом по голове?

Так не умрет ведь сразу..

Ну курей и гусей можно и топором, однако же они все равно бегают без голов вокруг того пня, об который топором то..

Как их мочить, в сартире что ли автоматом Калашника?