Местный телеканал показал интервью с агрономом. Высокую цену на картофель, уже привычно, он объяснил засушливым летом. По его словам, в связи с аномальной жарой пришлось увеличить частоту поливов. Но дальше молодой агроном, что называется проговорился. Читать новость
Господин, Воронин: вы манипулируете ценами, как напёрсточник: - государство РЕГУЛИРУЕТ только лишь ОДНУ булку хлеба (так называемый кирпич спросите у Добринцова). Вы в одном примере берёте цену бездрожевой булки, цену которой государство НЕ РЕГУЛИРУЕТ; в другом примере берёте цену именно кирпича, ( мука первого сорта, без всяких добавок) на которую государство регулирует цену. Некорректное сравнение. Рост цен будет и дальше: от заклинаний и критики властей толку нет. Лучше пишите что бы было: ежемесячная АДРЕСНАЯ денежная помощь пенсионерам, инвалидам, и прочим социально-уязвимым слоям населения на величину РЕАЛЬНОЙ инфляции, а не на ту что подсчитал НацБанк страны.
Ну так всё правильно,пошёл картофель который на хранение,люди начали массово закупаться,а у производителя между прочим и свои хранилища есть,ему вообще по барабану будете вы сейчас брать по 150 или полежит до нового года и по 200 возмёте. Это рынок батенька
Такое впечатление, что у нас только и проблем: цена хлеба и картошки , да размер пенсии с чипированием животных /хотя животных то все меньше и меньше/ Пообщайтесь с сельчанами , узнайте , как они выживают. От меня до города 75 километров . Не глушь , но воду привозят раз в 7 или растянут до 10 дней, газ не привозили больше месяца , уличное освещение отключили еще весной /экономят на электричестве/. И думаете это кого-либо волнует ? Заблуждаетесь. Но село - не город и его проблемы слишком мелкие , чтоб о них писать
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