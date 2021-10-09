Отправлено: - 10:14

Добринцофф:

ранний картофель,он с поля приезжал и уже попадались гнилые клубни,на хранение такой не годиться поэтому и скидывали по 90.

Цитата:когда в терре по 130 на хранение пошел,по 90 продавали крупную белую,приличную но резаную.видел народ к тому что на закладку, брал пару мешков резаной на первое время