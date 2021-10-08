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≡ Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42555
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
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Дисциплинарное взыскание грозит акиму Кундыкольского сельского округа Самату Ибраеву, снявшему пояснения пенсионерки на видео, чтобы «среагировать на жалобы в соцсетях».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
455
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
#1
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Во все времена люди сами чистили снег в своём дворе,никто не жаловался ни на кого. Неужели уже аким должен чистить снег от дверей каждого дома?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3291
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 19:43
#2
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Ну женщина то не одна живет..
Внук то как то же появился откуда то..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2100
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 20:33
#3
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При чём тут акимчик села и очистка ВНУТРИ частного двора от снега ??
Это дело хозяев этого двора. Тем более первый выпавший снег - он всегда РАСТАЕТ. Это аксиома.Это первое.
Второе: любой житель Казахстана волен отправлять в Инет, фотовидео материал такой какой он пожелает, при условии: если оно не противоречит Законодательству.
И третье: Скорее всего дело было так: - аким района увидел материал бабушки в соцсетях, решил что оно его, как акима района, каким то боком компрометирует и позвонил акимчику села и дал 3.14здю..й типа: "...ты что там, аким села или английская королева, быстро успокой её, знаешь-понимаешь, каждый тут будет выступать демократы хрен..ы, свободу что ли почуствовали и так далее..."
Акимчик проявил излишнее рвение: наорал на бабушку и сказал что бы сделала опровержение в сетях, в стиле а"ля Куат, и аким района видя что из-за пустяка может вырасти большой скандал и перспектива "прославиться" на всю страну, элементарно сделал КРАЙНИМ акима села, а тот разве будет сдавать шефа( потеряет при случае работу): взял всё на себя. Такие , там нравы, очевидно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4863
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:09
#4
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Как они бесят своим лебезением и трепыханием перед начальством, фу , как противно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3291
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:35
#5
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Вообще нам надо сделать еще со школы предмет Коленнопреклонение..
Как во всем цивилизованном демократическом мире..
И преклоняться перед чиновниками любых мастей..
В Епонии как то же от этого не страдают..
А в США еще и перед рецидивистами встают и омывают их ноги даже полицейские..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2100
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:42
#6
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Цитата:
111:
Коленнопреклонение.


Есть же предмет: САМОПОЗНАНИЕ - это не коленнопреклонение??
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
118
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 21:50
#7
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Ужас какой!!! Это в Павлодаре, в октябре такое намело? Судя по видео(бабушка говорит) 06.10.21. Ужас! А я ещё жалуюсь, что у нас сентябрь холодный получился. Бедные огородники...

Цитата:
111:
Вообще нам надо сделать еще со школы предмет Коленнопреклонение..

Челобитие - для совсем особых случаев, коленопреклонение - для остальных))

[Исправлено: ladas, 08.10.2021 - 21:55]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 22:01
#8
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Открываешь дверь на улицу , там буран, снег, плохие погодные условия. Закрываешь . Включаешь внуку мультики и даешь пирошки сама садишься везать варешки . Ну раньше так было, сегодня смотрю по-другому В соц сети надо выложить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2100
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 22:15
#9
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Цитата:
Vit:
В соц сети надо выложить.


Не бабушка выложила: она отправила родственникам, а те выложили.
В реальности: снега намело только возле стенок дома, а во дворе чисто. По крайней мере, я так увидел на видео. И первый снег никакая коммунальная служба НИКОГДА не чистит, он ВСЕГДА растает. Просто понтовские амбиции районного бастыка из пустяка переросли в общенациональный конфуз.

[Исправлено: ACROS, 08.10.2021 - 22:20]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7832
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 22:26
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
Как они бесят своим лебезением и трепыханием перед начальством, фу , как противно!

восточная менталитета, однако...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3291
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 23:16
#11
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Цитата:
Vit:
Открываешь дверь на улицу , там буран, снег, плохие погодные условия. Закрываешь . Включаешь внуку мультики и даешь пирошки сама садишься везать варешки . Ну раньше так было,

Да, туалет тут же около печи в ведро по маленькому..
А вот по большому не помню..
Там хошь не хошь, а выходить надо..
А скотина, куры, все в пол шестого просыпаются и за всеми какашки надо убрать и еще накормить..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2100
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 09.10.21 - 08:48
#12
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Цитата:
111:
по большому не помню..


В сарай ходили: тёплый туалет был. Всё равно навоз убирать.
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