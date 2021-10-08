Отправлено: - 20:47

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Но нам говорят их Уважать и Уважать..

Цитата:а мне непонятно: эти взрослым агашкам не стыдно? Ведь прекрасно, что большая часть "заслуг" высосана из пальца, что в частности данный персонаж к Кустанаю имеет такое же отношение как жители города к Москве, например. Что его мало вообще кто знает как жителя не то что города - области. ДА и не фак что он про область забыть забыл и не вспоминал пока не предложили "увековечиться".А что он для области сделал? Где увековечился так, чтобы мы знали его?Почему у них ни в каком месте не стучит? Как все обесценилось. Проще писать "Иванов/Исмаилов купил звание "гражданин города/области/ республики...." Честно и мало кто будет дискутировать в недоумении, непонимании, сарказме. Почему-то стыдно за таких .... А вот им - кажется - совсем нет. Им даже - ОЧЕНЬ ...