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Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
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Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:45
- Нигматжан Исингарин известен в Казахстане и странах СНГ как выдающийся отечественный и государственный деятель, - отметил Сулекеев. - Это имя первого министра транспорта, возглавлявшего ведомство в самые трудные годы становления независимости страны.
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- 4667
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 20:47
Цитата:
а мне непонятно: эти взрослым агашкам не стыдно? Ведь прекрасно осознают, что большая часть "заслуг" высосана из пальца, что в частности данный персонаж к Кустанаю имеет такое же отношение как жители города к Москве, например. Что его мало вообще кто знает как жителя не то что города - области. ДА и не фак что он про область забыть забыл и не вспоминал пока не предложили "увековечиться".
А что он для области сделал? Где увековечился так, чтобы мы знали его?
Почему у них ни в каком месте не стучит? Как все обесценилось. Проще писать "Иванов/Исмаилов купил звание "гражданин города/области/ республики...." Честно и мало кто будет дискутировать в недоумении, непонимании, сарказме. Почему-то стыдно за таких .... А вот им - кажется - совсем нет. Им даже - ОЧЕНЬ ...
111:
Но нам говорят их Уважать и Уважать..
Но нам говорят их Уважать и Уважать..
а мне непонятно: эти взрослым агашкам не стыдно? Ведь прекрасно осознают, что большая часть "заслуг" высосана из пальца, что в частности данный персонаж к Кустанаю имеет такое же отношение как жители города к Москве, например. Что его мало вообще кто знает как жителя не то что города - области. ДА и не фак что он про область забыть забыл и не вспоминал пока не предложили "увековечиться".
А что он для области сделал? Где увековечился так, чтобы мы знали его?
Почему у них ни в каком месте не стучит? Как все обесценилось. Проще писать "Иванов/Исмаилов купил звание "гражданин города/области/ республики...." Честно и мало кто будет дискутировать в недоумении, непонимании, сарказме. Почему-то стыдно за таких .... А вот им - кажется - совсем нет. Им даже - ОЧЕНЬ ...
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 20:57
Цитата:
Здравая мысль:
хочешь быть , например, "Почётным гражданином села Мухосранска" заплати , официально в бюджет села , скажем 5 000 000 тенге;
хочешь быть "Почётным гражданином Тьмутарканского района" заплати 10 000 000 тенге;
хочешь быть "Почётным гражданином такой-сякой области" заплати 20 000 000 тенге.
Всё справедливо: и зуд свой понтовской утешил и на нужды людям региона бабки перечислил.
По аналогий с "блатными" номерами.
[Исправлено: ACROS, 08.10.2021 - 21:01]
Алиса:
купил звание "гражданин города/области/ республики...."
купил звание "гражданин города/области/ республики...."
Здравая мысль:
хочешь быть , например, "Почётным гражданином села Мухосранска" заплати , официально в бюджет села , скажем 5 000 000 тенге;
хочешь быть "Почётным гражданином Тьмутарканского района" заплати 10 000 000 тенге;
хочешь быть "Почётным гражданином такой-сякой области" заплати 20 000 000 тенге.
Всё справедливо: и зуд свой понтовской утешил и на нужды людям региона бабки перечислил.
По аналогий с "блатными" номерами.
[Исправлено: ACROS, 08.10.2021 - 21:01]
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7831
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 21:11
Даёшь улицу и памятник!
Как говорится, понты вышли на новый уровень. Раньше шубами, машинами, брюликами мерились. Теперь названиями улиц, званиями и бюстами, которые родственники смогли урвать за большие заслуги, известные в узких кругах.
Как говорится, понты вышли на новый уровень. Раньше шубами, машинами, брюликами мерились. Теперь названиями улиц, званиями и бюстами, которые родственники смогли урвать за большие заслуги, известные в узких кругах.
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 21:23
Если кто то и почетен в области, так это Рашид Нургалиев наверно..
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 21:26
Цитата:
Он же россиянин.
Алкашей за распитие разгонял, и школьников за курение в Джетыгаре, будучи участковым.
111:
Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
Он же россиянин.
Алкашей за распитие разгонял, и школьников за курение в Джетыгаре, будучи участковым.
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 21:27
-"Вся железная дорога связана с его именем"..
Это старые советские поезда, обшарпаные вагоны, тоже советские или уже есть некоторые российские..
То есть человек работал на Советы, потом на Россию..
Где казахстанские вагоны то, отлитые из нашего металла, нашими спецами?
Даже белье в них узбекское плохого качества..
Ну кое где и советское осталось, например матрасы и одеяла типа верблюжьи..
Если это связано с его именем..
Да за это вообще то наказывать нужно..
Это старые советские поезда, обшарпаные вагоны, тоже советские или уже есть некоторые российские..
То есть человек работал на Советы, потом на Россию..
Где казахстанские вагоны то, отлитые из нашего металла, нашими спецами?
Даже белье в них узбекское плохого качества..
Ну кое где и советское осталось, например матрасы и одеяла типа верблюжьи..
Если это связано с его именем..
Да за это вообще то наказывать нужно..
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 21:29
Цитата:
Зато как поднялся то..
Не пойму как, агашки наши на такое неспособны..
ACROS:
Алкашей за распитие разгонял, и школьников за курение в Джетыгаре, будучи участковым
Алкашей за распитие разгонял, и школьников за курение в Джетыгаре, будучи участковым
Зато как поднялся то..
Не пойму как, агашки наши на такое неспособны..
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 21:36
Цитата:
Почему же: Жириновский тоже наш- казахстанец. Тоже поднялся.
К Путину дверь пинком открывает.
111:
агашки наши на такое неспособны
агашки наши на такое неспособны
Почему же: Жириновский тоже наш- казахстанец. Тоже поднялся.
К Путину дверь пинком открывает.
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 23:30
Цитата:
Он почетный гражданин Алмаата, или Верного..
ACROS:
Жириновский тоже наш- казахстанец
Жириновский тоже наш- казахстанец
Он почетный гражданин Алмаата, или Верного..
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