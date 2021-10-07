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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42554
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
212
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 21:21
#180
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Цитата:
serg kost:

Обычный демагогический приём: смешивать правду с ложью.
---
Достойный ученик Геббельса.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:12
#181
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Цитата:
abaika95:
Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными

Я как-то больше международной организации поверю, чем абайке с форума. Ну и искать твои объяснения не хочу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3291
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:26
#182
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Достойный ученик Геббельса.

Закон Годвина..
Кто начинает керачить про фашизм, тот проиграл..
Слаб ты, не наш не земляк..
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