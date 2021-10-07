Отправлено: - 23:12

abaika95:

Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными

Цитата:Я как-то больше международной организации поверю, чем абайке с форума. Ну и искать твои объяснения не хочу.