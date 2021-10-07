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≡ В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42554
В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы Казахстана
Отправлено: 07.10.21 - 11:57
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В Минэнерго попросили сообщать о случаях вывоза ГСМ за пределы Казахстана. Информацию можно предоставить в МВД, КГД или погранслужбу КНБ. В Министерстве энергетики напомнили о запрете на вывоз топлива иностранцами.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
455
Re: В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы...
Отправлено: 07.10.21 - 11:57
#1
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Цитата:
Информацию можно предоставить в МВД, КГД или погранслужбу КНБ, передает Informburo.kz.

Источник:


Так зачем и для чего нам тогда эти службы если они не могут или не хотят выполнять свой не посредственные должностные обязанности?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Re: В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы...
Отправлено: 07.10.21 - 12:11
#2
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Глупая жалоба. Мол иностранцам запретить заправлятся на наших АЗС. Да и цифра в 90 тонн не реальная . Скорей всего 5 стареньких зилов вывезли пару тонн. Это капля в море. Надо было не Экспо строить а НПЗ. Дефицит топливо у нас уже регулярно происходит, каждый год одно и тоже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3291
Re: В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы...
Отправлено: 07.10.21 - 12:14
#3
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Из за того, что государевы служащие воруют какими то дикими объемами на миллиарды евро, нам предлагают опять стучать друг на друга..
Кстати на кого?
Завтра это будут владельцы небольших магазинов, которые так же перепродают товары, жируя по мнению государства, которое ворует миллиардами..
Правильно, зачем нам полиция, кнб и прочее, если они полагаются только на доносы стукачей и каких то Урок, которые теперь вынюхивают везде, как загладить свое Удо..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8114
В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы Казахстана
Отправлено: 07.10.21 - 12:20
#4
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Цитата:
Vit:
Надо было не Экспо строить а НПЗ.

Можно было и НПЗ и фабрику яичную построить,но понты дороже всего.
Новый павильон Казахстана на ЭКСПО в Дубаях обошёлся в 9млрд тенге,а яйца тем временем дорожают каждый день.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
302
Re: В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы...
Отправлено: 07.10.21 - 14:21
#5
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Снова Россия спасает своим топливом нас. Наши агашки каждый год создают дефицит топлива. Хотя решается это всё на раз.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10464
В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы Казахстана
Отправлено: 07.10.21 - 14:33
#6
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Цитата:
111:
нам предлагают опять стучать друг на друга.. Кстати на кого?

Друг на друга
Воруешь ты
На тебя сосед сразу стучит в полицию
Мусоришь во дворе
Сосед сразу стучит в полицию
Кричишь пьяный в 3 ночи под окном
Сосед сразу стучит в полицию
Так и должно быть
Цитата:
Добринцофф:
Новый павильон Казахстана на ЭКСПО в Дубаях обошёлся в 9млрд тенге,а яйца тем временем дорожают каждый день.

Понты дороже денег
А тут понты уже переходят в плоскость пропаганды
Вот смотрите какой у нас павильон пафосный
Мы можем его себе позволить
Заходите К нам на рынок))
Это также как в космос актрису запустить
Какбы говоря -Смотрите че можем))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2098
Re: В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы...
Отправлено: 08.10.21 - 22:41
#7
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Цитата:
Vit:
Надо было не Экспо

Цитата:
abaika95:
ЭКСПО в Дубаях обошёлся в 9млрд


Яйца и не только яйца, и солярка была бы и автогаз, и картошка не стоила бы по цене доллара, а стоили бы мизер, если бы:
не было ЭКСПО, Азиады, Универсиады, строительство Астаны, строительство крематория; переименований улиц, городов; строительство бутафорских водных каналов и картонных дворцов доджей в Туркестане.
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