В Минэнерго попросили сообщать о вывозе ГСМ за пределы Казахстана
Отправлено: 07.10.21 - 11:57
В Минэнерго попросили сообщать о случаях вывоза ГСМ за пределы Казахстана. Информацию можно предоставить в МВД, КГД или погранслужбу КНБ. В Министерстве энергетики напомнили о запрете на вывоз топлива иностранцами. Читать новость
Глупая жалоба. Мол иностранцам запретить заправлятся на наших АЗС. Да и цифра в 90 тонн не реальная . Скорей всего 5 стареньких зилов вывезли пару тонн. Это капля в море. Надо было не Экспо строить а НПЗ. Дефицит топливо у нас уже регулярно происходит, каждый год одно и тоже.
Из за того, что государевы служащие воруют какими то дикими объемами на миллиарды евро, нам предлагают опять стучать друг на друга.. Кстати на кого? Завтра это будут владельцы небольших магазинов, которые так же перепродают товары, жируя по мнению государства, которое ворует миллиардами.. Правильно, зачем нам полиция, кнб и прочее, если они полагаются только на доносы стукачей и каких то Урок, которые теперь вынюхивают везде, как загладить свое Удо..
111: нам предлагают опять стучать друг на друга.. Кстати на кого?
Друг на друга Воруешь ты На тебя сосед сразу стучит в полицию Мусоришь во дворе Сосед сразу стучит в полицию Кричишь пьяный в 3 ночи под окном Сосед сразу стучит в полицию Так и должно быть Цитата:
Добринцофф: Новый павильон Казахстана на ЭКСПО в Дубаях обошёлся в 9млрд тенге,а яйца тем временем дорожают каждый день.
Понты дороже денег А тут понты уже переходят в плоскость пропаганды Вот смотрите какой у нас павильон пафосный Мы можем его себе позволить Заходите К нам на рынок)) Это также как в космос актрису запустить Какбы говоря -Смотрите че можем))
Яйца и не только яйца, и солярка была бы и автогаз, и картошка не стоила бы по цене доллара, а стоили бы мизер, если бы: не было ЭКСПО, Азиады, Универсиады, строительство Астаны, строительство крематория; переименований улиц, городов; строительство бутафорских водных каналов и картонных дворцов доджей в Туркестане.
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