Отправлено: - 14:33

111:

нам предлагают опять стучать друг на друга.. Кстати на кого?

Добринцофф:

Новый павильон Казахстана на ЭКСПО в Дубаях обошёлся в 9млрд тенге,а яйца тем временем дорожают каждый день.

Цитата:Друг на другаВоруешь тыНа тебя сосед сразу стучит в полициюМусоришь во двореСосед сразу стучит в полициюКричишь пьяный в 3 ночи под окномСосед сразу стучит в полициюТак и должно бытьЦитата:Понты дороже денегА тут понты уже переходят в плоскость пропагандыВот смотрите какой у нас павильон пафосныйМы можем его себе позволитьЗаходите К нам на рынок))Это также как в космос актрису запуститьКакбы говоря -Смотрите че можем))