Отправлено: - 23:16

Vit:

Открываешь дверь на улицу , там буран, снег, плохие погодные условия. Закрываешь . Включаешь внуку мультики и даешь пирошки сама садишься везать варешки . Ну раньше так было,

Цитата:Да, туалет тут же около печи в ведро по маленькому..А вот по большому не помню..Там хошь не хошь, а выходить надо..А скотина, куры, все в пол шестого просыпаются и за всеми какашки надо убрать и еще накормить..