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≡ Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких стран признал Казахстан?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42554
Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких стран признал Казахстан?
Отправлено: 08.10.21 - 21:49
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Об эпидемиологической ситуации в Костанайской области рассказали сегодня, 8 октября, на традиционном брифинге. Руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ сообщил, что "заболеваемость в регионе сейчас стабильная".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Re: Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких...
Отправлено: 08.10.21 - 21:49
#1
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Цитата:
Беларусь, Монголия, Аргентина, Венгрия, Турция, Сан-Марино , Молдова, Грузия, Корея, Эстония, Армения, Тайланд, Иран, Индия,

Где Россия? Это ошибка журналистов или ждем что то плохое?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22915
Re: Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких...
Отправлено: 08.10.21 - 22:00
#2
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Цитата:
Vit:
Где Россия?

14 стран, посчитай... :lol: ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
47
Re: Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких...
Отправлено: 08.10.21 - 22:06
#3
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Цитата:
Vit:
Россия? Это ошибка журналистов или ждем что то плохое?

В 2025 откроют не переживай
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2098
Re: Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких...
Отправлено: 08.10.21 - 22:08
#4
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Цитата://о низких темпах вакцинации//


Сперва козлами хотели сделать :
1) руководителей предприятия, ИП-шников - не получилось;
2) теперь - народ ВИНОВАТ: правительство - хорошее а народ - плохой.
3) где то перед Новым Годом ждём третью серию - очередных козлов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7831
Re: Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких...
Отправлено: 08.10.21 - 22:15
#5
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Цитата:
Vit:
Где Россия?

Политика абсурда какая-то. Одной и той же вакциной прививают, но не признают ни там, ни здесь. Видимо в курсе, что много липовых паспортов вакцинации.
Прикольно, что в Беларуси тоже есть только Спутник, вчера как раз разговаривал с Минском, и их вакцинированные признаются в Казахстане, а россияне - нет. Полнейший дурдом, не кажется ли?

Цитата:
Сан-Марино

Ну их-то граждане в Казахстан прям зачистили, что о признании паспортов договорились. Уж не позорились бы министры и санврачи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Иран, Монголия, Сан - Марино - Паспорта вакцинации каких стран признал Казахстан?
Отправлено: 08.10.21 - 22:27
#6
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Цитата:
yudjin:
Что то происходит. На границе изчезли пцр тесты. Я два раза в месяц честно и добросовестно проходил. Зная как очень тяжело проходит ковидная болезнь! Боялся повторно болеть. Я три дня назад был и врач на паспортном сказал нету.
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