Отправлено: - 22:15

Vit:

Где Россия?

Сан-Марино

Цитата:Политика абсурда какая-то. Одной и той же вакциной прививают, но не признают ни там, ни здесь. Видимо в курсе, что много липовых паспортов вакцинации.Прикольно, что в Беларуси тоже есть только Спутник, вчера как раз разговаривал с Минском, и их вакцинированные признаются в Казахстане, а россияне - нет. Полнейший дурдом, не кажется ли?Цитата:Ну их-то граждане в Казахстан прям зачистили, что о признании паспортов договорились. Уж не позорились бы министры и санврачи.