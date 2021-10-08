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Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42554
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
Дисциплинарное взыскание грозит акиму Кундыкольского сельского округа Самату Ибраеву, снявшему пояснения пенсионерки на видео, чтобы «среагировать на жалобы в соцсетях».
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 455
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
Во все времена люди сами чистили снег в своём дворе,никто не жаловался ни на кого. Неужели уже аким должен чистить снег от дверей каждого дома?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3288
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 19:43
Ну женщина то не одна живет..
Внук то как то же появился откуда то..
Внук то как то же появился откуда то..
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 20:33
При чём тут акимчик села и очистка ВНУТРИ частного двора от снега ??
Это дело хозяев этого двора. Тем более первый выпавший снег - он всегда РАСТАЕТ. Это аксиома.Это первое.
Второе: любой житель Казахстана волен отправлять в Инет, фотовидео материал такой какой он пожелает, при условии: если оно не противоречит Законодательству.
И третье: Скорее всего дело было так: - аким района увидел материал бабушки в соцсетях, решил что оно его, как акима района, каким то боком компрометирует и позвонил акимчику села и дал 3.14здю..й типа: "...ты что там, аким села или английская королева, быстро успокой её, знаешь-понимаешь, каждый тут будет выступать демократы хрен..ы, свободу что ли почуствовали и так далее..."
Акимчик проявил излишнее рвение: наорал на бабушку и сказал что бы сделала опровержение в сетях, в стиле а"ля Куат, и аким района видя что из-за пустяка может вырасти большой скандал и перспектива "прославиться" на всю страну, элементарно сделал КРАЙНИМ акима села, а тот разве будет сдавать шефа( потеряет при случае работу): взял всё на себя. Такие , там нравы, очевидно.
Это дело хозяев этого двора. Тем более первый выпавший снег - он всегда РАСТАЕТ. Это аксиома.Это первое.
Второе: любой житель Казахстана волен отправлять в Инет, фотовидео материал такой какой он пожелает, при условии: если оно не противоречит Законодательству.
И третье: Скорее всего дело было так: - аким района увидел материал бабушки в соцсетях, решил что оно его, как акима района, каким то боком компрометирует и позвонил акимчику села и дал 3.14здю..й типа: "...ты что там, аким села или английская королева, быстро успокой её, знаешь-понимаешь, каждый тут будет выступать демократы хрен..ы, свободу что ли почуствовали и так далее..."
Акимчик проявил излишнее рвение: наорал на бабушку и сказал что бы сделала опровержение в сетях, в стиле а"ля Куат, и аким района видя что из-за пустяка может вырасти большой скандал и перспектива "прославиться" на всю страну, элементарно сделал КРАЙНИМ акима села, а тот разве будет сдавать шефа( потеряет при случае работу): взял всё на себя. Такие , там нравы, очевидно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4863
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:09
Как они бесят своим лебезением и трепыханием перед начальством, фу , как противно!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3288
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:35
Вообще нам надо сделать еще со школы предмет Коленнопреклонение..
Как во всем цивилизованном демократическом мире..
И преклоняться перед чиновниками любых мастей..
В Епонии как то же от этого не страдают..
А в США еще и перед рецидивистами встают и омывают их ноги даже полицейские..
Как во всем цивилизованном демократическом мире..
И преклоняться перед чиновниками любых мастей..
В Епонии как то же от этого не страдают..
А в США еще и перед рецидивистами встают и омывают их ноги даже полицейские..
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 21:42
Цитата:
Есть же предмет: САМОПОЗНАНИЕ - это не коленнопреклонение??
111:
Коленнопреклонение.
Коленнопреклонение.
Есть же предмет: САМОПОЗНАНИЕ - это не коленнопреклонение??
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 118
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 21:50
Ужас какой!!! Это в Павлодаре, в октябре такое намело? Судя по видео(бабушка говорит) 06.10.21. Ужас! А я ещё жалуюсь, что у нас сентябрь холодный получился. Бедные огородники...
Цитата:
Челобитие - для совсем особых случаев, коленопреклонение - для остальных))
[Исправлено: ladas, 08.10.2021 - 21:55]
Цитата:
111:
Вообще нам надо сделать еще со школы предмет Коленнопреклонение..
Вообще нам надо сделать еще со школы предмет Коленнопреклонение..
Челобитие - для совсем особых случаев, коленопреклонение - для остальных))
[Исправлено: ladas, 08.10.2021 - 21:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10613
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 22:01
Открываешь дверь на улицу , там буран, снег, плохие погодные условия. Закрываешь . Включаешь внуку мультики и даешь пирошки сама садишься везать варешки . Ну раньше так было, сегодня смотрю по-другому В соц сети надо выложить.
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 22:15
Цитата:
Не бабушка выложила: она отправила родственникам, а те выложили.
В реальности: снега намело только возле стенок дома, а во дворе чисто. По крайней мере, я так увидел на видео. И первый снег никакая коммунальная служба НИКОГДА не чистит, он ВСЕГДА растает. Просто понтовские амбиции районного бастыка из пустяка переросли в общенациональный конфуз.
[Исправлено: ACROS, 08.10.2021 - 22:20]
Vit:
В соц сети надо выложить.
В соц сети надо выложить.
Не бабушка выложила: она отправила родственникам, а те выложили.
В реальности: снега намело только возле стенок дома, а во дворе чисто. По крайней мере, я так увидел на видео. И первый снег никакая коммунальная служба НИКОГДА не чистит, он ВСЕГДА растает. Просто понтовские амбиции районного бастыка из пустяка переросли в общенациональный конфуз.
[Исправлено: ACROS, 08.10.2021 - 22:20]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7831
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 22:26
Цитата:
восточная менталитета, однако...
сайлау курманов:
Как они бесят своим лебезением и трепыханием перед начальством, фу , как противно!
Как они бесят своим лебезением и трепыханием перед начальством, фу , как противно!
восточная менталитета, однако...
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