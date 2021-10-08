Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...

Отправлено: - 20:33

При чём тут акимчик села и очистка ВНУТРИ частного двора от снега ??

Это дело хозяев этого двора. Тем более первый выпавший снег - он всегда РАСТАЕТ. Это аксиома.Это первое.

Второе: любой житель Казахстана волен отправлять в Инет, фотовидео материал такой какой он пожелает, при условии: если оно не противоречит Законодательству.

И третье: Скорее всего дело было так: - аким района увидел материал бабушки в соцсетях, решил что оно его, как акима района, каким то боком компрометирует и позвонил акимчику села и дал 3.14здю..й типа: "...ты что там, аким села или английская королева, быстро успокой её, знаешь-понимаешь, каждый тут будет выступать демократы хрен..ы, свободу что ли почуствовали и так далее..."

Акимчик проявил излишнее рвение: наорал на бабушку и сказал что бы сделала опровержение в сетях, в стиле а"ля Куат, и аким района видя что из-за пустяка может вырасти большой скандал и перспектива "прославиться" на всю страну, элементарно сделал КРАЙНИМ акима села, а тот разве будет сдавать шефа( потеряет при случае работу): взял всё на себя. Такие , там нравы, очевидно.