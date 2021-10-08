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≡ "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42554
"Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
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В министерстве обещают разработать стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных в дельфинарии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3288
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
#1
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Вот извращенцы.
Законы о животных приняли, а животных мучать все равно можно..
Как у дельфина или слона спросить, соответствуют ли эти стандарты удержания и бесконечные пытки в тюрьме их нормам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3288
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 14:27
#2
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Собачники берут себе для извращения собак, которые потом кидаются на маленьких деток, дельфинов берут для бизнеса и пыток, это значит можно..
А как грохнуть собаку, которая кидается на деток, из за извращенного сознания собачатников, это нельзя..
В Германии говорят есть зоофильное лобби, у нас к этому тоже идет, с их законами..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 14:52
#3
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Цитата:
111:

Почему то к дельфинам особое отношение во всем мире . Мы все знаем из СМИ как в Японии их убивают. И вроде все понимают что это умное животное, но продолжают издеватся над ними. В Кустанай приезжал же дельфинарий, я не ходил. В Москве в аквапарк ходил, но там два билета надо покупать если хочешь посмотреть на дельфинов, я не брал. Заходил только на рыбок посмотреть . Второй билет на дельфинов не брал.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22915
"Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
Отправлено: 08.10.21 - 14:59
#4
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Цитата:
Vit:
Второй билет на дельфинов не брал.

Деньги - пожалел?... :lol: :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
"Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
Отправлено: 08.10.21 - 15:05
#5
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Цитата:
drakon:
Деньги всегда жалко.) я не сын президента и не имею возможности занимать разные должности и книги писать. И не скажу что я капец принципиальный и из жалости не брал билеты на дельфинов. Это наверно подсознательно происходит. Жалко их? Да жалко А вот на выставки авиации с удовольствием ходил и фото скидывал. Технику я люблю, А не дельфинов)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4863
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 21:58
#6
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Сами не знают, то ли умные, то ли красивые. Не разорваться же им, . Мы выбрали баланс: чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие их
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