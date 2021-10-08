Отправлено: - 14:52

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Цитата:Почему то к дельфинам особое отношение во всем мире . Мы все знаем из СМИ как в Японии их убивают. И вроде все понимают что это умное животное, но продолжают издеватся над ними. В Кустанай приезжал же дельфинарий, я не ходил. В Москве в аквапарк ходил, но там два билета надо покупать если хочешь посмотреть на дельфинов, я не брал. Заходил только на рыбок посмотреть . Второй билет на дельфинов не брал.