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Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42553
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 07.10.21 - 14:27
Уже около декады не вижу в Гугле, графики вакцинирования по всем странам. Они очень хорошо демонстрировали наглядно рост заболеваний Ковидом и количества привитых, этакие две башни роста. Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 07.10.21 - 14:27
Цитата:
Это заговор
Казахстан понял что его раскрыли и попросил Гугл удалить инфу о вакцинации
А ещё кстати проведи анализ
Соц сети хотят блокировать,сбер будет у нас цифровую платформу делать,АЭС построят и тигров завезут а и и номер поменяют у страны
К чему бы это?
Да да ты не ошибся все к тому же
Соц сети хотят заблокировать чтобы люди не узнали правду о том что вакцинация это чипирование
Номер поменяют чтобы наши чипы не синхронизировались с российскими Когда на них звонить будут (ну реально удобнее)
Сбер для этого нам даже платформу будет делать,а ты думал это просто сайт? Неее это как раз пульт управления за чипами
И АЭС не просто так,это под видом АЭС будет база для операторов следящих за нашими чипами
А тигров разводят для того чтобы убирать тех кто прозрел
Откажется человек от вакцинации а ему сразу путевку,в Алматинскую область
А там невзначай его тигры на трассе съедают
И никаких следов.......
Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день. В Гугле решили данная информация лишняя.
Это заговор
Казахстан понял что его раскрыли и попросил Гугл удалить инфу о вакцинации
А ещё кстати проведи анализ
Соц сети хотят блокировать,сбер будет у нас цифровую платформу делать,АЭС построят и тигров завезут а и и номер поменяют у страны
К чему бы это?
Да да ты не ошибся все к тому же
Соц сети хотят заблокировать чтобы люди не узнали правду о том что вакцинация это чипирование
Номер поменяют чтобы наши чипы не синхронизировались с российскими Когда на них звонить будут (ну реально удобнее)
Сбер для этого нам даже платформу будет делать,а ты думал это просто сайт? Неее это как раз пульт управления за чипами
И АЭС не просто так,это под видом АЭС будет база для операторов следящих за нашими чипами
А тигров разводят для того чтобы убирать тех кто прозрел
Откажется человек от вакцинации а ему сразу путевку,в Алматинскую область
А там невзначай его тигры на трассе съедают
И никаких следов.......
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 08:37
В Гугле решили данная информация лишняя/
А что больше посмотреть негде эту информацию? Вроде все есть...
А, ну да, зачем смотреть - нужно обосновать какой-то ерундой теорию мирового заговора)))))
А что больше посмотреть негде эту информацию? Вроде все есть...
А, ну да, зачем смотреть - нужно обосновать какой-то ерундой теорию мирового заговора)))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2268
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 09:33
пора уже вводить уголовную отвественность для антиваксеров! Зачем газета эту чушь антиваксерскую печатает?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2090
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 09:42
Цитата:
В конце октября завезут около 5 000 000 доз вакцины "Пфайзер": правда пока только для малолеток и беременных женщин.
юля елиссева:
В конце октября завезут около 5 000 000 доз вакцины "Пфайзер": правда пока только для малолеток и беременных женщин.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 719
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:11
Цитата:
Получается,тем самым признают что она лучше? Ведь так? Если мы сами производим и экспортируем свою жижу,то зачем нам американская? Это как хлеб или муку завозить. Смысл? А смысл-эффективность!
ACROS:
только для малолеток и беременных
только для малолеток и беременных
Получается,тем самым признают что она лучше? Ведь так? Если мы сами производим и экспортируем свою жижу,то зачем нам американская? Это как хлеб или муку завозить. Смысл? А смысл-эффективность!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 325
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:33
Файзером на Западе разрешили детей колоть, а нашей у нас нельзя детям прививать.
Если что с ребенком случится, то все претензии к файзеру.
Если что с ребенком случится, то все претензии к файзеру.
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:37
Цитата:
На чем основан этот опус?
Может все проще и дело в том, чтобы расширить выбор вакцин и тем самым увеличить количество вакцинированных? А то тогда многие заявляли - никакой не доверяем, кроме Пфайзера или Модерны. Вот вам Пфайзер - ширяйтесь им, кто желает. Да и вообще, ни наша, ни российская еще не разрешены к применению на детях, а американцы уже разрешили свою. Всего лишь,
Сабыр:
Смысл? А смысл-эффективность!
Смысл? А смысл-эффективность!
На чем основан этот опус?
Может все проще и дело в том, чтобы расширить выбор вакцин и тем самым увеличить количество вакцинированных? А то тогда многие заявляли - никакой не доверяем, кроме Пфайзера или Модерны. Вот вам Пфайзер - ширяйтесь им, кто желает. Да и вообще, ни наша, ни российская еще не разрешены к применению на детях, а американцы уже разрешили свою. Всего лишь,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 215
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 11:35
Цитата:
Юленька, что вас так подбрасывает???? от нежелания людей прививаться?
юля елиссева:
Юленька, что вас так подбрасывает???? от нежелания людей прививаться?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2090
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 20:47
Цитата:
Я думаю, ларчик просто открывается: предпринимательское ( крупное) лобби ( а наше правительство - это СПЛОШЬ одни предприниматели и миллионеры( причём долларовые), пробило эту закупку( всё равно не за их счёт, а счёт халявного бюджета) у многих , почти у них всех есть недвижимое имущество за рубежом, в Европах и Америках и им элементарно нужно время от времени попасть туда, а без ПФАЙЗЕРА им туда НЕ ПОПАСТЬ. Если бы была забота о населения страны, то закуп Пфайзера был бы осуществлён давным-давно.
Сабыр:
то зачем нам американская?
то зачем нам американская?
Я думаю, ларчик просто открывается: предпринимательское ( крупное) лобби ( а наше правительство - это СПЛОШЬ одни предприниматели и миллионеры( причём долларовые), пробило эту закупку( всё равно не за их счёт, а счёт халявного бюджета) у многих , почти у них всех есть недвижимое имущество за рубежом, в Европах и Америках и им элементарно нужно время от времени попасть туда, а без ПФАЙЗЕРА им туда НЕ ПОПАСТЬ. Если бы была забота о населения страны, то закуп Пфайзера был бы осуществлён давным-давно.
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