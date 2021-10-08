Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42553
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисциплинарное взыскание грозит акиму Кундыкольского сельского округа Самату Ибраеву, снявшему пояснения пенсионерки на видео, чтобы «среагировать на жалобы в соцсетях».
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
455
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 17:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во все времена люди сами чистили снег в своём дворе,никто не жаловался ни на кого. Неужели уже аким должен чистить снег от дверей каждого дома?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3284
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 19:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну женщина то не одна живет..
Внук то как то же появился откуда то..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2090
Re: Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку...
Отправлено: 08.10.21 - 20:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чём тут акимчик села и очистка ВНУТРИ частного двора от снега ??
Это дело хозяев этого двора. Тем более первый выпавший снег - он всегда РАСТАЕТ. Это аксиома.Это первое.
Второе: любой житель Казахстана волен отправлять в Инет, фотовидео материал такой какой он пожелает, при условии: если оно не противоречит Законодательству.
И третье: Скорее всего дело было так: - аким района увидел материал бабушки в соцсетях, решил что оно его, как акима района, каким то боком компрометирует и позвонил акимчику села и дал 3.14здю..й типа: "...ты что там, аким села или английская королева, быстро успокой её, знаешь-понимаешь, каждый тут будет выступать демократы хрен..ы, свободу что ли почуствовали и так далее..."
Акимчик проявил излишнее рвение: наорал на бабушку и сказал что бы сделала опровержение в сетях, в стиле а"ля Куат, и аким района видя что из-за пустяка может вырасти большой скандал и перспектива "прославиться" на всю страну, элементарно сделал КРАЙНИМ акима села, а тот разве будет сдавать шефа( потеряет при случае работу): взял всё на себя. Такие , там нравы, очевидно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS