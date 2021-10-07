Отправлено: - 18:00

abaika95:

И женщины были и мужики Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))

abaika95:

А Алмата это северный Казахстан?)

abaika95:

А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)

abaika95:

Им по барабану а тебе нет)) Какой день тут Путю отмазывешь

Цитата:Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?Цитата:Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжикамиИх алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.Цитата:Так советский союз и был продолжением империи.Цитата:Симпатия к Путину как у всех есть.Где отмазывал какой день покажи? Не покажешь потому что нету.