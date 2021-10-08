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Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42553
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:45
- Нигматжан Исингарин известен в Казахстане и странах СНГ как выдающийся отечественный и государственный деятель, - отметил Сулекеев. - Это имя первого министра транспорта, возглавлявшего ведомство в самые трудные годы становления независимости страны.
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Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 12:45
Не понятно одно, какое отношение Нигматжан Исингарин имеет именно к Костанайской области? Если это республиканский деятель.
С
(Полноправные пользователи)
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- 30.05.18
- Сообщений:
- 719
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:49
Цитата:
Так же как и Аль-Фараби,араба,якобы родившегося около Чимкента. Но зато фамилия красивая для названий всяких
Mr_negotive:
Не понятно одно
Не понятно одно
Так же как и Аль-Фараби,араба,якобы родившегося около Чимкента. Но зато фамилия красивая для названий всяких
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:50
Цитата:
Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу, хотя родился в России.
Mr_negotive:
какое отношение Нигматжан Исингарин имеет именно к Костанайской области?
какое отношение Нигматжан Исингарин имеет именно к Костанайской области?
Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу, хотя родился в России.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4667
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:50
ой, вы лучше не напрягайтесь! Это очень сложно понимать. Собственно, как и ряд иных решений подобного рода: переименование улиц, сел, районов.... Всё весьма загадочно!
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 3284
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:58
У нас столько Уважаемых людей..
Через одного..
А вот живем так, как будто этих людей модераторы от Бога или Аллаха забанили с детства на пожизненно и кажется что живем в их несовершенно сделанном гумне..
Но нам говорят их Уважать и Уважать..
Через одного..
А вот живем так, как будто этих людей модераторы от Бога или Аллаха забанили с детства на пожизненно и кажется что живем в их несовершенно сделанном гумне..
Но нам говорят их Уважать и Уважать..
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 12:58
Цитата:
Названия то это одно. Объекты назвать в честь каких-нибудь республиканских государственных деятелей - это одно. А тут как "почетный гражданин Костанайской области".
Откуда у Костанайской области свои граждане? Да еще и почетные...
Граждане и подданные есть только у государств. Тут речь по сути ведь о "почетном жителе" региона или какого-либо населенного пункта. Просто лично я вот никогда не понимал присваивание таких званий - "почетный гражданин города", "почетный гражданин области"...
Цитата:
Это когда не было Костанайской области в этом виде и была Кустанайская область КазССР?)))))))
Цитата:
Точно. Чего напрягаться и всякую глупость пытаться осмыслить да еще и прокомментировать. Присвоили и присвоили, даже пусть у Костанайской области будут свои собственные граждане, часть из которых станет почетными, даже если они более 60 лет и не жили тут)))))
Сабыр:
для названий всяких
для названий всяких
Названия то это одно. Объекты назвать в честь каких-нибудь республиканских государственных деятелей - это одно. А тут как "почетный гражданин Костанайской области".
Откуда у Костанайской области свои граждане? Да еще и почетные...
Граждане и подданные есть только у государств. Тут речь по сути ведь о "почетном жителе" региона или какого-либо населенного пункта. Просто лично я вот никогда не понимал присваивание таких званий - "почетный гражданин города", "почетный гражданин области"...
Цитата:
Козлов я:
Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу
Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу
Это когда не было Костанайской области в этом виде и была Кустанайская область КазССР?)))))))
Цитата:
Алиса:
ой, вы лучше не напрягайтесь!
ой, вы лучше не напрягайтесь!
Точно. Чего напрягаться и всякую глупость пытаться осмыслить да еще и прокомментировать. Присвоили и присвоили, даже пусть у Костанайской области будут свои собственные граждане, часть из которых станет почетными, даже если они более 60 лет и не жили тут)))))
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 13:35
Цитата:
Я,я! Кемска волост!
Mr_negotive:
была Кустанайская область КазССР?
была Кустанайская область КазССР?
Я,я! Кемска волост!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 161
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 13:55
цирк продолжается. Херней занимаются во всех структурах власти. Есть более актуальные вопросы и даже проблемы. Цены как росли так и растут, а им по барабану все. Пишут книги, презентуют, раздают почетные звания, хотя и простым взглядом видно, что в данном случае оооочень большую натяжку к нашей области эта фигура имеет. А вот решили бы острую проблему с дизтопливом и газом все эти деятели, тогда и остальные тщеславные моменты можно обсуждать и присуждать.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 516
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 14:15
Интересно стало читать.....
[Исправлено: Я, 08.10.2021 - 14:15]
[Исправлено: Я, 08.10.2021 - 14:15]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 516
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 14:16
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10610
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
Цитата:
Все логично. У человека 86 часов в сутках . Это не сарказм, может и есть такие люди. Просто мне это трудно понять.
Сейчас Нигматжан Исингарин - председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, председатель совета директоров консорциума "ЭТК Транс Групп", научный советник ТОО "Исингарин и партнеры", советник Президента АО "НК "Қазақстан темір жолы". Он также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан
Все логично. У человека 86 часов в сутках . Это не сарказм, может и есть такие люди. Просто мне это трудно понять.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2090
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 15:15
!991 - 1994 гг.: - а, чем "озолотились" эти года, кто знает; что то мне непонятно - я тоже жил в эти годы; вроде ничего такого в них не было - или я что то пропустил?? Может на КТЖ - были "золотые" годы - это ведь государство в государстве.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2268
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 17:10
Цитата:
н также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан».
Эти журналы никому не нужны, если бы не принудительная подписка среди работников "КТЖ", никто бы их вообще не знал. Работники "железки" выписывают их, лишь бы отстало начальство и потом складируют без надобности.
Цитата:
!991 - 1994 гг.: - а, чем "озолотились" эти года, кто знает; ч
я знаю. у меня оба родителя работили на жележке всю жизнь. Как раз в те года чуть ли не пол года не выдавали зарплату. Зачастую заработок отдавали товарами по завышенным ценам. Также в те годы к руководству железной дорогой пришло множество вообще посторонних людей, вообще далеких от траспорта. Эти люди ничего не понимали в специфике работы железки, но каким-то образом становились начальниками.
н также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан».
Эти журналы никому не нужны, если бы не принудительная подписка среди работников "КТЖ", никто бы их вообще не знал. Работники "железки" выписывают их, лишь бы отстало начальство и потом складируют без надобности.
Цитата:
!991 - 1994 гг.: - а, чем "озолотились" эти года, кто знает; ч
я знаю. у меня оба родителя работили на жележке всю жизнь. Как раз в те года чуть ли не пол года не выдавали зарплату. Зачастую заработок отдавали товарами по завышенным ценам. Также в те годы к руководству железной дорогой пришло множество вообще посторонних людей, вообще далеких от траспорта. Эти люди ничего не понимали в специфике работы железки, но каким-то образом становились начальниками.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2090
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 20:13
Цитата:
Я, думаю, это тянется и до сих пор: НЕПОНИМАНИЯ В РАБОТЕ не только железнодорожников, а всей ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
Иначе как обьяснить: страна обладает всеми полезными ископаемыми, активно добывает и не менее активно продаёт их за даллары, а подавляющее большинство народа живёт бедновато и закредитована, а более 25% наших граждан живут ниже черты бедности.
юля елиссева:
Эти люди ничего не понимали в специфике работы
Эти люди ничего не понимали в специфике работы
Я, думаю, это тянется и до сих пор: НЕПОНИМАНИЯ В РАБОТЕ не только железнодорожников, а всей ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
Иначе как обьяснить: страна обладает всеми полезными ископаемыми, активно добывает и не менее активно продаёт их за даллары, а подавляющее большинство народа живёт бедновато и закредитована, а более 25% наших граждан живут ниже черты бедности.
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