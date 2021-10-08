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Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
Акиму в Павлодарской области, заставившему пенсионерку извинятся за видео о снеге, грозит наказание
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