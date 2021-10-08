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≡ Газ временно отключат крупным потребителям в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42553
Газ временно отключат крупным потребителям в Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 19:35
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С 12 октября по 17 октября природный газ отключат всем крупным промышленным предприятиям региона, сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак». ГКП "КТЭК" обещает предоставить комментарий по поводу теплоснабжения в ближайшее время.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
455
Re: Газ временно отключат крупным потребителям в Костанайской...
Отправлено: 08.10.21 - 19:35
#1
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Уважаемая служба АО «КазТрансГаз Аймак»! А почему бы вам не отключить газ 31.12.2021г? Было бы вообще шикарно! Лета видимо для АО «КазТрансГаз Аймак не существовало
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4861
Re: Газ временно отключат крупным потребителям в Костанайской...
Отправлено: 08.10.21 - 20:57
#2
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после выявления повреждений на магистр
Видимо не было причин, а тут ббац!
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