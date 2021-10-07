Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+8°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
Страница 12 из 14«1...1011121314»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42561
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:38
#165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ну везде зрада Чи перемога Засада прям с этими русскими))) Сначала они тут всем все построили А как решили в Росиию уехать они оказывается уже ничего не умеют))
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10490
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:54
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не русофобия просто в ленте попалось

https://d.radikal.ru/d40/2110/96/3674eb1f3721.png
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10490
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:56
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.

Вот блин
Не выучили на свою голову)
В копилку преступлений режима
Бедные ребята уезжают и ниче делать не умеют))
А говорят такие классные специалисты уезжают)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10490
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:59
#168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ага. Заложник сам туда стремился. Там город чистый, народ культурный, платят больше, Москва рядом. Кустанайцы там тоже немало уже.

Всем выдают мыло и масло на завтрак
А ещё чистые полотенца
Коммунистен помни у нас гуд))
Цитата:
serg kost:
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.

Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
302
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:00
#169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И женщины были и мужики Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))

Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?
Цитата:
abaika95:
А Алмата это северный Казахстан?)

Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками :lol: Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.
Цитата:
abaika95:
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)

Так советский союз и был продолжением империи.
Цитата:
abaika95:
Им по барабану а тебе нет)) Какой день тут Путю отмазывешь

Симпатия к Путину как у всех есть.
Где отмазывал какой день покажи? Не покажешь потому что нету.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7881
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:13
#170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А говорят такие классные специалисты уезжают)

Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что способен.Цитата:
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)

Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете. :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
334
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:40
#171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)

Люди не слепые. Видят, кто где врёт.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:43
#172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Вот блин Не выучили на свою голову)
Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3387
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 19:50
#173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Но при этом поливает грязью Путина

Это уже серьезно..
Как сказал один хороший человек, Путин сродни Аллаху и денег дает много..
Уж на кого на кого, а про Путина Владимира Владимировича сказать плохо, все равно что обвинить мать, отца, Бога, Аллаха..
А потому призываю всех адекватных, выступить против абайки, который это посмел..
На Путина..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 19:57
#174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: А потому призываю всех адекватных, выступить против абайки, который это посмел.. На Путина..
Категорически против . Абайка нужен . Он в любом случаи свой. Иногда где то на улице, магазине, на работе мы не услышим то что скажет абайка . Ну и я.)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
235
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 20:13
#175
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Животное ведёт себя вольготно - ведь появилась его любимая тема, где он может гадить безнаказанно. А глупые люди думают, что ведут с животным диалог, пытаются что-то доказать, привести доводы. Но животное на то и животное, ему ничего не докажешь(да и надо ли?!), оно ничего другого не умеет, кроме как гадить и взвизгивать, когда его ловят при очередной попытке нагадить. ПыСы. Смиритесь! Ничего не изменится, будет только хуже. Я имею ввиду использование русского языка. Шал поступил очень умно - не дал в своё время развернуться аульным обиженкам-националистам.Ибо не случился бы тогда сегодняшний Казахстан, который худо-бедно, без великих потрясений, которые испытали остальные республики Средней Азии, но сумел удержаться на плаву. А вот когда экономика чуть-чуть окрепла, вот тогда и стали нужны куаты и им подобные.Которые, насмотревшись на потомков"великих укров", начинают выдумывать себе историю, отличную от общепринятой в мире. Уже с каждым разом всё громче и громче раздаются голоса об оккупации, притеснениях, гонениях на язык, геноциде и великорусском шовинизме. И если раньше такое хоть как-то, но пресекалось, то в данный момент это воспринимается как само собой разумеющееся и как общее место. И не дай Бог, если ты попытаешься возразить! Ты автоматически становишься сепаратистом, не уважающим историю народа, на территории которого ты живёшь, и прочая, и прочая, и прочая! Сейчас наступило время куатов и абаек, униженных и оскорблённых. Вот только непонятно кем и когда.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 20:31
#176
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бедные ребята уезжают и ниче делать не умеют)) А говорят такие классные специалисты уезжают)

Я умею, я классный специалист. )) 20 лет работаю по специальности. :lol:
Поэтому считаю, что мне казахский можно не учить. ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10613
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 20:34
#177
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А что абайка говорит не так? Живёшь в кз разговаривай на кз. Ну или на новом латинском кз . Можно запутатся конечно во всем этом ), но суть верна
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12593
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 20:37
#178
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
что абайка говорит не так? Живёшь в кз разговаривай на кз

Абайка не может это сказать 112-му. Потому что тот с молотком кидаться начнет :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
334
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 21:15
#179
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: А что абайка говорит не так?

Врёт часто. И с разными новостями из интернета тоже не всё правдивое сюда тащит.
Обычный демагогический приём: смешивать правду с ложью.
Профайл
Страница 12 из 14«1...1011121314»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS