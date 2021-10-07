Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...

Отправлено: - 20:13

Животное ведёт себя вольготно - ведь появилась его любимая тема, где он может гадить безнаказанно. А глупые люди думают, что ведут с животным диалог, пытаются что-то доказать, привести доводы. Но животное на то и животное, ему ничего не докажешь(да и надо ли?!), оно ничего другого не умеет, кроме как гадить и взвизгивать, когда его ловят при очередной попытке нагадить. ПыСы. Смиритесь! Ничего не изменится, будет только хуже. Я имею ввиду использование русского языка. Шал поступил очень умно - не дал в своё время развернуться аульным обиженкам-националистам.Ибо не случился бы тогда сегодняшний Казахстан, который худо-бедно, без великих потрясений, которые испытали остальные республики Средней Азии, но сумел удержаться на плаву. А вот когда экономика чуть-чуть окрепла, вот тогда и стали нужны куаты и им подобные.Которые, насмотревшись на потомков"великих укров", начинают выдумывать себе историю, отличную от общепринятой в мире. Уже с каждым разом всё громче и громче раздаются голоса об оккупации, притеснениях, гонениях на язык, геноциде и великорусском шовинизме. И если раньше такое хоть как-то, но пресекалось, то в данный момент это воспринимается как само собой разумеющееся и как общее место. И не дай Бог, если ты попытаешься возразить! Ты автоматически становишься сепаратистом, не уважающим историю народа, на территории которого ты живёшь, и прочая, и прочая, и прочая! Сейчас наступило время куатов и абаек, униженных и оскорблённых. Вот только непонятно кем и когда.