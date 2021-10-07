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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42552
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10608
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:38
#165
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Цитата:
abaika95: Ну везде зрада Чи перемога Засада прям с этими русскими))) Сначала они тут всем все построили А как решили в Росиию уехать они оказывается уже ничего не умеют))
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:54
#166
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Не русофобия просто в ленте попалось

https://d.radikal.ru/d40/2110/96/3674eb1f3721.png
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:56
#167
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Цитата:
Vit:
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.

Вот блин
Не выучили на свою голову)
В копилку преступлений режима
Бедные ребята уезжают и ниче делать не умеют))
А говорят такие классные специалисты уезжают)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:59
#168
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Цитата:
serg kost:
Ага. Заложник сам туда стремился. Там город чистый, народ культурный, платят больше, Москва рядом. Кустанайцы там тоже немало уже.

Всем выдают мыло и масло на завтрак
А ещё чистые полотенца
Коммунистен помни у нас гуд))
Цитата:
serg kost:
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.

Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
302
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:00
#169
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Цитата:
abaika95:
И женщины были и мужики Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))

Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?
Цитата:
abaika95:
А Алмата это северный Казахстан?)

Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками :lol: Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.
Цитата:
abaika95:
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)

Так советский союз и был продолжением империи.
Цитата:
abaika95:
Им по барабану а тебе нет)) Какой день тут Путю отмазывешь

Симпатия к Путину как у всех есть.
Где отмазывал какой день покажи? Не покажешь потому что нету.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7878
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:13
#170
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Цитата:
abaika95:
А говорят такие классные специалисты уезжают)

Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что способен.Цитата:
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)

Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете. :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
325
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:40
#171
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Цитата:
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)

Люди не слепые. Видят, кто где врёт.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10608
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:43
#172
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Цитата:
abaika95: Вот блин Не выучили на свою голову)
Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.
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