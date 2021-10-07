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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42552
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:38
Цитата:
abaika95: Ну везде зрада Чи перемога Засада прям с этими русскими))) Сначала они тут всем все построили А как решили в Росиию уехать они оказывается уже ничего не умеют))Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:54
Не русофобия просто в ленте попалось
https://d.radikal.ru/d40/2110/96/3674eb1f3721.png
https://d.radikal.ru/d40/2110/96/3674eb1f3721.png
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:56
Цитата:
Вот блин
Не выучили на свою голову)
В копилку преступлений режима
Бедные ребята уезжают и ниче делать не умеют))
А говорят такие классные специалисты уезжают)
Vit:
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.
Кому нужен в России на заводе где нибудь в Миассе специалист из костанайского дизельного завода? Который умеет только колеса прикручивать.
Вот блин
Не выучили на свою голову)
В копилку преступлений режима
Бедные ребята уезжают и ниче делать не умеют))
А говорят такие классные специалисты уезжают)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:59
Цитата:
Всем выдают мыло и масло на завтрак
А ещё чистые полотенца
Коммунистен помни у нас гуд))
Цитата:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
serg kost:
Ага. Заложник сам туда стремился. Там город чистый, народ культурный, платят больше, Москва рядом. Кустанайцы там тоже немало уже.
Ага. Заложник сам туда стремился. Там город чистый, народ культурный, платят больше, Москва рядом. Кустанайцы там тоже немало уже.
Всем выдают мыло и масло на завтрак
А ещё чистые полотенца
Коммунистен помни у нас гуд))
Цитата:
serg kost:
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 302
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:00
Цитата:
Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?
Цитата:
Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.
Цитата:
Так советский союз и был продолжением империи.
Цитата:
Симпатия к Путину как у всех есть.
Где отмазывал какой день покажи? Не покажешь потому что нету.
abaika95:
И женщины были и мужики Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))
И женщины были и мужики Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))
Может потому что женщины и бабушки слабы и кошмарить их здоровыми мужиками подло? Не?
Цитата:
abaika95:
А Алмата это северный Казахстан?)
А Алмата это северный Казахстан?)
Не отмазывайся. Ты прекрасно знаешь кого я имел ввиду называя южными. Узнай кого в Алмате называют ёжиками Их алматинц неавидят. Мало того что ездит они не умеют так ещё весь город заплевали.
Цитата:
abaika95:
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)
Так советский союз и был продолжением империи.
Цитата:
abaika95:
Им по барабану а тебе нет)) Какой день тут Путю отмазывешь
Им по барабану а тебе нет)) Какой день тут Путю отмазывешь
Симпатия к Путину как у всех есть.
Где отмазывал какой день покажи? Не покажешь потому что нету.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7878
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:13
Цитата:
Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что способен.Цитата:
Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете.
abaika95:
А говорят такие классные специалисты уезжают)
А говорят такие классные специалисты уезжают)
Ну в основном уже уехали, кто хотел. Ещё чуть чуть поднажмите, тогда даже пенсионеры, которые ещё хоть совет какой никакой - дельный дать могут, тоже уедут. Янга вон довели, один из последних "динозавров" в хорошем смысле, скоро 2000-е пойдут, тогда вся реальность и всплывёт, кто на что способен.Цитата:
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
Не тут у вас первенство, что не соврёте, так передёрнете.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 325
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:40
Цитата:
Люди не слепые. Видят, кто где врёт.
abaika95:
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
Если ты не будешь тут ничего писать то вранья и не будет)
Люди не слепые. Видят, кто где врёт.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 18:43
Цитата:
abaika95: Вот блин Не выучили на свою голову)Не кто уже не кого не учат. Студенты -молодеж уже оптом уезжает. Потому что вы занимаетесь не делом а вывесками, переименованиями, латиницей- кирилицей.
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