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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42552
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 15:47
Цитата:
Ну не пустят, так мои друзья,
в КОстанае - живут...
Поговорят с тобой...
abaika95:
Приезжай Только тебя не пустят наверно)
Приезжай Только тебя не пустят наверно)
Ну не пустят, так мои друзья,
в КОстанае - живут...
Поговорят с тобой...
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 15:55
Цитата:
Столовая, етить твою...
yudjin:
голодная мать
голодная мать
Столовая, етить твою...
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 16:02
Цитата:
Ты не читатель?
Электронная очередь не безразмерная. А если ещё одни и те же люди по 3-4 раза подают документы, то и оформляют в консульстве на пределе пропускной способности.
Ещё и работают 5 сотрудников емнип 4 дня в неделю.
abaika95:
Кто мешает сейчас в Астане подавать заявление на гражданство и выезжать?)
Кто мешает сейчас в Астане подавать заявление на гражданство и выезжать?)
Ты не читатель?
Электронная очередь не безразмерная. А если ещё одни и те же люди по 3-4 раза подают документы, то и оформляют в консульстве на пределе пропускной способности.
Ещё и работают 5 сотрудников емнип 4 дня в неделю.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 16:23
Цитата:
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
1. Ненавидит ЛДНР и Путина лютой ненавистью. Будто Путин лично у него Донбасс "отжал".
2. Считает "лесных братьев" борцами за свободу. Про наших басмачей молчит.
Якобы сдает квартиры в Челябинске. Но при этом поливает грязью Путина и Россию. Вряд ли он не знает, что ФСБ отслеживает соцсети. И при этом совершенно неопасается, что его привлекут за разжигание национальной розни.
Может, и не собирается в Россию приезжать? А как же легенда с квартирами?
4. Все время приводит в пример Прибалтику, и как там с русским языком. Но ни разу не сказал про Чимкент. И вообще про казахстан, и какая это прекрасная страна, тоже молчит.
5. Выражает мысли вполне по русски. Если он не в СССР вырос то русский язык для него один из родных. Что на юге Казахстана уже редко встретишь.
6. Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
viktorian85:
С Шымкента он
С Шымкента он
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
1. Ненавидит ЛДНР и Путина лютой ненавистью. Будто Путин лично у него Донбасс "отжал".
2. Считает "лесных братьев" борцами за свободу. Про наших басмачей молчит.
Якобы сдает квартиры в Челябинске. Но при этом поливает грязью Путина и Россию. Вряд ли он не знает, что ФСБ отслеживает соцсети. И при этом совершенно неопасается, что его привлекут за разжигание национальной розни.
Может, и не собирается в Россию приезжать? А как же легенда с квартирами?
4. Все время приводит в пример Прибалтику, и как там с русским языком. Но ни разу не сказал про Чимкент. И вообще про казахстан, и какая это прекрасная страна, тоже молчит.
5. Выражает мысли вполне по русски. Если он не в СССР вырос то русский язык для него один из родных. Что на юге Казахстана уже редко встретишь.
6. Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 16:39
Цитата:
80летние старые песочники?)
Блин фрикаделек надо больше закупить
Ты же друзей уважаешь
Я им от тебя передам
Просрочку))Цитата:
Бедные
Как же вам трудно наверно))
Цитата:
Ну все враги
И украинцы и прибалты
А вариант что я навальнист-сатанист пишущий из Питера а?) Как тебе сюжетец?)Цитата:
Враньё
Я к африканским республикам нормально отношусь
Бегают чето там попуасы
Воюют
Да и Путина я не не навижу
Ненависть может быть к врагу
Но не к моли
Вот ты моль ненавидишь?))Цитата:
Это не я считаю а ты подтвердил все кто борется против захватчиков молодцы
Лесные братья,басмачи,чеченские революционеры,лднрцы
Так? Цитата:
А что в России новый закон?
Если поливаешь Путина то въезд запрещен?)
Блин тогда пол России скоро вышлют))Цитата:
Соловьев вроде тоже в Италию не переезжает
Но вилла у него там))
Или это другое?Цитата:
В Шымкенте хорошо
Тепло,гостеприимно)Цитата:
Пссс
Я Дмитрий Песков
Только никому...Цитата:
Потомучто я родом не из Челябинска
Приехал сюда из Челябинска
Там учился
Квартиры купил пока возможность была
Сдаю не землякам
Без тараканов))
ФСБ каждый день приходит с отчетом
Говорят спасибо...
А то у нам девать уже некуда ваших не земляков
Хоть вы их приютили))
drakon:
Ну не пустят, так мои друзья, в КОстанае - живут... Поговорят с тобой...
Ну не пустят, так мои друзья, в КОстанае - живут... Поговорят с тобой...
80летние старые песочники?)
Блин фрикаделек надо больше закупить
Ты же друзей уважаешь
Я им от тебя передам
Просрочку))Цитата:
serg kost:
Электронная очередь не безразмерная. А если ещё одни и те же люди по 3-4 раза подают документы, то и оформляют в консульстве на пределе пропускной способности. Ещё и работают 5 сотрудников емнип 4 дня в неделю
Электронная очередь не безразмерная. А если ещё одни и те же люди по 3-4 раза подают документы, то и оформляют в консульстве на пределе пропускной способности. Ещё и работают 5 сотрудников емнип 4 дня в неделю
Бедные
Как же вам трудно наверно))
Цитата:
serg kost:
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
Ну все враги
И украинцы и прибалты
А вариант что я навальнист-сатанист пишущий из Питера а?) Как тебе сюжетец?)Цитата:
serg kost:
Ненавидит ЛДНР и Путина лютой ненавистью. Будто Путин лично у него Донбасс "отжал".
Ненавидит ЛДНР и Путина лютой ненавистью. Будто Путин лично у него Донбасс "отжал".
Враньё
Я к африканским республикам нормально отношусь
Бегают чето там попуасы
Воюют
Да и Путина я не не навижу
Ненависть может быть к врагу
Но не к моли
Вот ты моль ненавидишь?))Цитата:
serg kost:
Считает "лесных братьев" борцами за свободу. Про наших басмачей молчит.
Считает "лесных братьев" борцами за свободу. Про наших басмачей молчит.
Это не я считаю а ты подтвердил все кто борется против захватчиков молодцы
Лесные братья,басмачи,чеченские революционеры,лднрцы
Так? Цитата:
serg kost:
Якобы сдает квартиры в Челябинске. Но при этом поливает грязью Путина и Россию. Вряд ли он не знает, что ФСБ отслеживает соцсети. И при этом совершенно неопасается, что его привлекут за разжигание национальной розни.
Якобы сдает квартиры в Челябинске. Но при этом поливает грязью Путина и Россию. Вряд ли он не знает, что ФСБ отслеживает соцсети. И при этом совершенно неопасается, что его привлекут за разжигание национальной розни.
А что в России новый закон?
Если поливаешь Путина то въезд запрещен?)
Блин тогда пол России скоро вышлют))Цитата:
serg kost:
Может, и не собирается в Россию приезжать? А как же легенда с квартирами?
Может, и не собирается в Россию приезжать? А как же легенда с квартирами?
Соловьев вроде тоже в Италию не переезжает
Но вилла у него там))
Или это другое?Цитата:
serg kost:
Все время приводит в пример Прибалтику, и как там с русским языком. Но ни разу не сказал про Чимкент. И вообще про казахстан, и какая это прекрасная страна, тоже молчит.
Все время приводит в пример Прибалтику, и как там с русским языком. Но ни разу не сказал про Чимкент. И вообще про казахстан, и какая это прекрасная страна, тоже молчит.
В Шымкенте хорошо
Тепло,гостеприимно)Цитата:
serg kost:
Выражает мысли вполне по русски. Если он не в СССР вырос то русский язык для него один из родных. Что на юге Казахстана уже редко встретишь.
Выражает мысли вполне по русски. Если он не в СССР вырос то русский язык для него один из родных. Что на юге Казахстана уже редко встретишь.
Пссс
Я Дмитрий Песков
Только никому...Цитата:
serg kost:
Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
Потомучто я родом не из Челябинска
Приехал сюда из Челябинска
Там учился
Квартиры купил пока возможность была
Сдаю не землякам
Без тараканов))
ФСБ каждый день приходит с отчетом
Говорят спасибо...
А то у нам девать уже некуда ваших не земляков
Хоть вы их приютили))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 16:44
Большое интервью на НГ вышло,не этой а российской с Валентиной Чупик которая защищает права мигрантов в России
ФСБ в итоге выслали ее за такую дейтельность
Чупик:
Российские власти взяли курс на национализм. Кроме того, поскольку властям надо канализировать накопившуюся в стране ненависть, ее пытаются направить на заведомо слабого, заведомого зависимого, заведомо внешне непохожего. Мигрант идеально соответствует образу внешнего слабого врага. Мне кажется, тенденция к созданию образа врага из мигрантов будет только усиливаться. Не для того меня выгоняли, в конце концов. Мигрантофобия и репрессии будут продолжаться — до больших холодов, когда снова окажется, что некому убирать снег.
НГ:Недавно появилось постановление о том, что до 2025 года в Россию нужно перевезти 500 тысяч соотечественников, в том числе из стран Центральной Азии. Курировать это направление будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как, по-вашему, может быть устроена эта работа?
Чупик: — Это все очень забавно, потому что если вы посмотрите старые архивы, то увидите, что программа переселения соотечественников, принятая в 2007 году, рассчитана на то, что в Россию переедут 15–20 миллионов человек. Программа совсем не работала, и в 2014–2015 годах был поставлен новый план: привезти в Россию до 6 миллионов человек. Этот план тоже провалился, и спустя два года планка была снижена до 2 миллионов человек. Сейчас в своих мечтах власти приближаются к более-менее адекватной цифре, но и она под сомнением, потому что это все не так делается. — А как делается? — Чтобы в страну кто-то приезжал, нужно, чтобы в ней были благоприятные условия. В России для приезжих существует множество дискриминирующих факторов. Тех же соотечественников привозят не туда, где они могут жить и зарабатывать, а туда, где, как кажется власти, не хватает населения. Люди все равно будут убегать из этих регионов, потому что не захотят жить в плохих условиях. Потом, когда люди из стран Центральной Азии становятся гражданами России, к ним относятся все так же плохо, как к приезжим. Плюс не во всех регионах детей вчерашних мигрантов принимают сразу в садики, даже если они уже граждане, не везде берут на работу, не везде сразу выдают полис ОМС. Пока все это будет, Россия будет выглядеть недружелюбной для приезжих. Более того, в 2017 году мы проводили опрос среди узбекских мигрантов о том, как они себя чувствуют в России. Так вот, самыми уязвимыми оказались русские, приехавшие из Узбекистана. Они заявили, что их тут дискриминируют и не считают за русских, чего совсем не было на их исторической родине.
ФСБ в итоге выслали ее за такую дейтельность
Чупик:
Российские власти взяли курс на национализм. Кроме того, поскольку властям надо канализировать накопившуюся в стране ненависть, ее пытаются направить на заведомо слабого, заведомого зависимого, заведомо внешне непохожего. Мигрант идеально соответствует образу внешнего слабого врага. Мне кажется, тенденция к созданию образа врага из мигрантов будет только усиливаться. Не для того меня выгоняли, в конце концов. Мигрантофобия и репрессии будут продолжаться — до больших холодов, когда снова окажется, что некому убирать снег.
НГ:Недавно появилось постановление о том, что до 2025 года в Россию нужно перевезти 500 тысяч соотечественников, в том числе из стран Центральной Азии. Курировать это направление будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как, по-вашему, может быть устроена эта работа?
Чупик: — Это все очень забавно, потому что если вы посмотрите старые архивы, то увидите, что программа переселения соотечественников, принятая в 2007 году, рассчитана на то, что в Россию переедут 15–20 миллионов человек. Программа совсем не работала, и в 2014–2015 годах был поставлен новый план: привезти в Россию до 6 миллионов человек. Этот план тоже провалился, и спустя два года планка была снижена до 2 миллионов человек. Сейчас в своих мечтах власти приближаются к более-менее адекватной цифре, но и она под сомнением, потому что это все не так делается. — А как делается? — Чтобы в страну кто-то приезжал, нужно, чтобы в ней были благоприятные условия. В России для приезжих существует множество дискриминирующих факторов. Тех же соотечественников привозят не туда, где они могут жить и зарабатывать, а туда, где, как кажется власти, не хватает населения. Люди все равно будут убегать из этих регионов, потому что не захотят жить в плохих условиях. Потом, когда люди из стран Центральной Азии становятся гражданами России, к ним относятся все так же плохо, как к приезжим. Плюс не во всех регионах детей вчерашних мигрантов принимают сразу в садики, даже если они уже граждане, не везде берут на работу, не везде сразу выдают полис ОМС. Пока все это будет, Россия будет выглядеть недружелюбной для приезжих. Более того, в 2017 году мы проводили опрос среди узбекских мигрантов о том, как они себя чувствуют в России. Так вот, самыми уязвимыми оказались русские, приехавшие из Узбекистана. Они заявили, что их тут дискриминируют и не считают за русских, чего совсем не было на их исторической родине.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 16:55
Цитата:
То есть женщин в возрасте не было? Да ты ещё больше клоун! Вот она судьба казахских нациков ходить кошмарить женщин и батушек за язык и потом тарится всю жизнь от правоохранителей!
Цитата:
Конечно другое. Официальные данные либо исследовательский центр при американском колледже
Цитата:
Которые современные, хорошо одеваются, хорошо говорят на русском, не пюются как верблюды. Южных нигде не любят в Астане и Алмате их местные ненавидят.
[Исправлено: Gljuk, 08.10.2021 - 17:07]
abaika95:
Клоун до сих пор здоровых русских мужиков которых Куат в одиночку к стенке прижимал называет бабушками)
Клоун до сих пор здоровых русских мужиков которых Куат в одиночку к стенке прижимал называет бабушками)
То есть женщин в возрасте не было? Да ты ещё больше клоун! Вот она судьба казахских нациков ходить кошмарить женщин и батушек за язык и потом тарится всю жизнь от правоохранителей!
Цитата:
abaika95:
Мы не понимаем это другое да?)
Мы не понимаем это другое да?)
Конечно другое. Официальные данные либо исследовательский центр при американском колледже
Цитата:
abaika95:
Ваши северные казахи это какие?)
Ваши северные казахи это какие?)
Которые современные, хорошо одеваются, хорошо говорят на русском, не пюются как верблюды. Южных нигде не любят в Астане и Алмате их местные ненавидят.
[Исправлено: Gljuk, 08.10.2021 - 17:07]
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 17:02
Цитата:
Да прям. Южанин которому обидно что ханы попросились в империю и те построили
страну в голой степи. Таких единицы.
Цитата:
Какой нафиг Челябинск. С аула приехал южного видно же по общению. А что он там думает про ополченцев, республики Донбасса, Путина и т.д. им по барабану
serg kost:
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:
Да прям. Южанин которому обидно что ханы попросились в империю и те построили
страну в голой степи. Таких единицы.
Цитата:
serg kost:
. Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
. Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.
Какой нафиг Челябинск. С аула приехал южного видно же по общению. А что он там думает про ополченцев, республики Донбасса, Путина и т.д. им по барабану
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
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- 10608
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:05
Цитата:
abaika95: Так вот, самыми уязвимыми оказались русские, приехавшие из Узбекистана. Они заявили, что их тут дискриминируют и не считают за русских, чего совсем не было на их исторической родине.Потому что они не смогли работать дворниками. А другой работе их не научили в Узбекистане за время "независимости") заводы закрыты и развалины и люди поперлись думая что их ждут с радостью и наших русских из Казахстана тоже возьмут уже единиц в крупные серьёзные заводы. Ну остались ещё немного спецов , Янг ,ещё немного учителей, врачей 2-3 человека. Ну и таких как я, там нехватка.)
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:10
Цитата:
Я и с молодыми - знаком...
Там народ - разный...
abaika95:
80летние старые песочники?)
80летние старые песочники?)
Я и с молодыми - знаком...
Там народ - разный...
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:17
Цитата:
Правильно, что выслали. Врёт как дышит.
Сын выбрал Обнинск, туда и поехал.
Приехал на место утром, 15 марта. В обед того же дня уже оформлялся на работу. Сразу же с ним поехали в магазин, и купили комплект зимней, и комплект летней спецодежды (работа на улице, дорожное строительство). В этот же день оформили полис ОМС.
На следующий день 16 марта, вышел работать.
Разнорабочие там получают 45 тыс. Специалисты 70-80. Дикая нехватка людей на всех позициях (новое направление бизнеса у фирмы).
Снять квартиру примерно 15-18.
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 17:21]
abaika95:
Тех же соотечественников привозят не туда, где они могут жить и зарабатывать, а туда, где, как кажется власти, не хватает населения. Люди все равно будут убегать из этих регионов, потому что не захотят жить в плохих условиях. Потом, когда люди из стран Центральной Азии становятся гражданами России, к ним относятся все так же плохо, как к приезжим. Плюс не везде берут на работу, не везде сразу выдают полис ОМС.
Тех же соотечественников привозят не туда, где они могут жить и зарабатывать, а туда, где, как кажется власти, не хватает населения. Люди все равно будут убегать из этих регионов, потому что не захотят жить в плохих условиях. Потом, когда люди из стран Центральной Азии становятся гражданами России, к ним относятся все так же плохо, как к приезжим. Плюс не везде берут на работу, не везде сразу выдают полис ОМС.
Правильно, что выслали. Врёт как дышит.
Сын выбрал Обнинск, туда и поехал.
Приехал на место утром, 15 марта. В обед того же дня уже оформлялся на работу. Сразу же с ним поехали в магазин, и купили комплект зимней, и комплект летней спецодежды (работа на улице, дорожное строительство). В этот же день оформили полис ОМС.
На следующий день 16 марта, вышел работать.
Разнорабочие там получают 45 тыс. Специалисты 70-80. Дикая нехватка людей на всех позициях (новое направление бизнеса у фирмы).
Снять квартиру примерно 15-18.
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 17:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:18
Цитата:
И женщины были и мужики
Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))
Это глупость или нигилизм?)
Цитата:
Не не
Ты должен быть ответить так
Это легализация развед данных ЦРУ)
Цитата:
А Алмата это северный Казахстан?)
Просто интересно насколько ты фашист м как сейчас будешь выкручиватся когда всех под одну гребёнку метешь)
Цитата:
Ханы попросились в империю а те построили страну
Хм
Интересная интерпретация
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)
Цитата:
Им по барабану а тебе нет))
Какой день тут Путю отмазывешь
Колись на борщь то хоть хватает оплаты?))
Цитата:
Да что ж такое)))
Ну везде зрада Чи перемога
Засада прям с этими русскими)))
Сначала они тут всем все построили
А как решили в Росиию уехать они оказывается уже ничего не умеют))
И даже в дворники не могут пойти))
Прям беда беда Цитата:
Ой а у вас группа по интересам?
Молодые и старые мужики собираетесь
И что дальше? Ну кроме фрикаделек)))
[Исправлено: Gljuk, 08.10.2021 - 18:05]
viktorian85:
То есть женщин в возрасте не было?
То есть женщин в возрасте не было?
И женщины были и мужики
Но ты почему-то утрируешь и называешь всех русскими бабушками))
Это глупость или нигилизм?)
Цитата:
viktorian85:
Конечно другое. Официальные данные либо исследовательский центр при американском колледже
Конечно другое. Официальные данные либо исследовательский центр при американском колледже
Не не
Ты должен быть ответить так
Это легализация развед данных ЦРУ)
Цитата:
viktorian85:
Которые современные, хорошо одеваются, хорошо говорят на русском, не пюются как верблюды. Южных нигде не любят в Астане и Алмате их местные ненавидят.
Которые современные, хорошо одеваются, хорошо говорят на русском, не пюются как верблюды. Южных нигде не любят в Астане и Алмате их местные ненавидят.
А Алмата это северный Казахстан?)
Просто интересно насколько ты фашист м как сейчас будешь выкручиватся когда всех под одну гребёнку метешь)
Цитата:
viktorian85:
Да прям. Южанин которому обидно что ханы попросились в империю и те построили страну в голой степи. Таких единицы.
Да прям. Южанин которому обидно что ханы попросились в империю и те построили страну в голой степи. Таких единицы.
Ханы попросились в империю а те построили страну
Хм
Интересная интерпретация
А чеж тогда тут советский союз строил если все уже построено было ханами и империей?)
Цитата:
viktorian85:
С аула приехал южного видно же по общению. А что он там думает про ополченцев, республики Донбасса, Путина и т.д. им по барабану
С аула приехал южного видно же по общению. А что он там думает про ополченцев, республики Донбасса, Путина и т.д. им по барабану
Им по барабану а тебе нет))
Какой день тут Путю отмазывешь
Колись на борщь то хоть хватает оплаты?))
Цитата:
Vit:
Потому что они не смогли работать дворниками. А другой работе их не научили в Узбекистане за время "независимости"
Потому что они не смогли работать дворниками. А другой работе их не научили в Узбекистане за время "независимости"
Да что ж такое)))
Ну везде зрада Чи перемога
Засада прям с этими русскими)))
Сначала они тут всем все построили
А как решили в Росиию уехать они оказывается уже ничего не умеют))
И даже в дворники не могут пойти))
Прям беда беда Цитата:
drakon:
Я и с молодыми - знаком... Там народ - разный
Я и с молодыми - знаком... Там народ - разный
Ой а у вас группа по интересам?
Молодые и старые мужики собираетесь
И что дальше? Ну кроме фрикаделек)))
[Исправлено: Gljuk, 08.10.2021 - 18:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10464
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:20
Цитата:
А что в России и в этом плане новый указ?
Всех кто врёт высылают?
Чеж Путин ваш ещё на месте?)) Или его вранье это нормально?)Цитата:
Если твоего сына в России держат в заложниках и тебе поэтому тут везде надо в попыхах отмазывать российскую политику и Путина то моргни 3 раза))
Я все пойму))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2021 - 17:22]
serg kost:
Правильно, что выслали. Врёт как дышит.
Правильно, что выслали. Врёт как дышит.
А что в России и в этом плане новый указ?
Всех кто врёт высылают?
Чеж Путин ваш ещё на месте?)) Или его вранье это нормально?)Цитата:
serg kost:
Сын выбрал Обнинск, туда и поехал. Приехал на место утром, 15 марта. В обед того же дня уже оформлялся на работу. Сразу же с ним поехали в магазин, и купили комплект зимней, и комплект летней спецодежды (работа на улице, дорожное строительство). В этот же день оформили полис ОМС. На следующий день 16 марта, вышел работать.
Сын выбрал Обнинск, туда и поехал. Приехал на место утром, 15 марта. В обед того же дня уже оформлялся на работу. Сразу же с ним поехали в магазин, и купили комплект зимней, и комплект летней спецодежды (работа на улице, дорожное строительство). В этот же день оформили полис ОМС. На следующий день 16 марта, вышел работать.
Если твоего сына в России держат в заложниках и тебе поэтому тут везде надо в попыхах отмазывать российскую политику и Путина то моргни 3 раза))
Я все пойму))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2021 - 17:22]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:24
Цитата:
По камерам и баракам...
abaika95:
Ой а у вас группа по интересам?
Ой а у вас группа по интересам?
По камерам и баракам...
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 17:31
Ага. Заложник сам туда стремился. Там город чистый, народ культурный, платят больше, Москва рядом.
Кустанайцы там тоже немало уже.
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 17:33]
Кустанайцы там тоже немало уже.
А вот вранья я не люблю. Не ври, и не придётся мне время тратить на писанину.
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 17:33]
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