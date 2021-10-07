Отправлено: - 16:39

drakon:

Ну не пустят, так мои друзья, в КОстанае - живут... Поговорят с тобой...

serg kost:

Электронная очередь не безразмерная. А если ещё одни и те же люди по 3-4 раза подают документы, то и оформляют в консульстве на пределе пропускной способности. Ещё и работают 5 сотрудников емнип 4 дня в неделю

serg kost:

Все же 50% я бы ставил на украинца или прибалта по следующим соображениям:

serg kost:

Ненавидит ЛДНР и Путина лютой ненавистью. Будто Путин лично у него Донбасс "отжал".

serg kost:

Считает "лесных братьев" борцами за свободу. Про наших басмачей молчит.

serg kost:

Якобы сдает квартиры в Челябинске. Но при этом поливает грязью Путина и Россию. Вряд ли он не знает, что ФСБ отслеживает соцсети. И при этом совершенно неопасается, что его привлекут за разжигание национальной розни.

serg kost:

Может, и не собирается в Россию приезжать? А как же легенда с квартирами?

serg kost:

Все время приводит в пример Прибалтику, и как там с русским языком. Но ни разу не сказал про Чимкент. И вообще про казахстан, и какая это прекрасная страна, тоже молчит.

serg kost:

Выражает мысли вполне по русски. Если он не в СССР вырос то русский язык для него один из родных. Что на юге Казахстана уже редко встретишь.

serg kost:

Если и вправду родом из Челябинска, и называет свою родину фашистской страной, то это серьезный повод задуматься о причинах, по которым он оттуда уехал.

Цитата:80летние старые песочники?)Блин фрикаделек надо больше закупитьТы же друзей уважаешьЯ им от тебя передамПросрочку))Цитата:БедныеКак же вам трудно наверно))Цитата:Ну все врагиИ украинцы и прибалтыА вариант что я навальнист-сатанист пишущий из Питера а?) Как тебе сюжетец?)Цитата:ВраньёЯ к африканским республикам нормально отношусьБегают чето там попуасыВоюютДа и Путина я не не навижуНенависть может быть к врагуНо не к молиВот ты моль ненавидишь?))Цитата:Это не я считаю а ты подтвердил все кто борется против захватчиков молодцыЛесные братья,басмачи,чеченские революционеры,лднрцыТак? Цитата:А что в России новый закон?Если поливаешь Путина то въезд запрещен?)Блин тогда пол России скоро вышлют))Цитата:Соловьев вроде тоже в Италию не переезжаетНо вилла у него там))Или это другое?Цитата:В Шымкенте хорошоТепло,гостеприимно)Цитата:ПсссЯ Дмитрий ПесковТолько никому...Цитата:Потомучто я родом не из ЧелябинскаПриехал сюда из ЧелябинскаТам училсяКвартиры купил пока возможность былаСдаю не землякамБез тараканов))ФСБ каждый день приходит с отчетомГоворят спасибо...А то у нам девать уже некуда ваших не земляковХоть вы их приютили))