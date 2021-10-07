Отправлено: - 15:17

Vit:

Куат. И его верные поклонники Я незнаю как себя поведу в тех случаях где он выбрал мутную тактику. Не ну Я конечно знаю как по казахски матерится. А больше Я не смогу не че сказать. Вот еще благодаря форуму знаю что такое перделер. Видишь? Мы потихоньку изучаем язык.

viktorian85:

А что это разве Путин тарится на Украине от властей Казахстана потому что разжигал межнациональную рознь заставляя бабушек извинятся?

viktorian85:

Это очень хорошо. Всех приструнят кто хочет устроить тут вторую Украину

viktorian85:

Начали с языковых гопниказ. Молодцы!

viktorian85:

Господи какая то исследовательская группа при американском колледже и все должны ей верить что ли. Спасибо не надо

serg kost:

Украинцев я люблю. У меня бабушка из Киева. Нациков украинских не люблю. А у тебя манера общения в точности как у них.

serg kost:

Ты откуда сюда приехал? Кустанайцы вежливые всегда были.

viktorian85:

С Шымкента он. Наши северные казахи отличаются от южных сильно.

Цитата:Куат тебя выгоняет лично?) Говорит чтобы духу твоего здесь небыло или может он нациков выгоняет?) Так ты определился ты кто? Нацик или нет?)Цитата:Клоун до сих пор здоровых русских мужиков которых Куат в одиночку к стенке прижимал называет бабушками)Русофобия на лицоЦитата:Ты следующий Цитата:Нет Макса ещё не трогали Цитата:Мы не понимаем это другое да?)Цитата:Ты так часто с ними общался?)А где?)Цитата:Из Челябинска))Цитата:Ваши северные казахи это какие?)Которым ты в глаза говоришь о дружбе а за спиной об****шь?)Да простоватые какие-то)